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Петр Ермилин
В ЕС заявили об опасениях из-за исхода выборов в Европарламент

В ЕС высказали опасения из-за возможной победы правых на выборах в ЕП

4:49
Мир

Поскольку в следующем составе Европарламента будет больше евродепутатов правого толка, планы расширения ЕС могут оказаться под угрозой, если следующий председатель комиссии не проявит твердости, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Энджелуш Морина Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье для аналитического центра она раскрывает суть опасений Европы.

В ЕС высказали опасения из-за возможной победы правых на выборах в ЕП
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Как и предсказывали многие социологи, следующий состав Европейского парламента будет все больше склоняться вправо. До конца этого десятилетия популистские и крайне правые партии будут оказывать все большее влияние на стратегическую и законодательную повестку дня Европейского союза.

В предыдущем парламенте процесс расширения был активизирован большинством политиков ЕС, включая две крупнейшие парламентские группы, Европейскую народную партию и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, которые видели в этом геополитический императив в отношении России.

Но избрание более правых депутатов Европарламента, в основном выступающих против расширения границ ЕС, может положить конец этому подходу: хотя расширение остается в основном в руках лидеров государств-членов, новый парламент будет иметь влияние в разработке и утверждении необходимого законодательства и финансирования. 

Сохранить расширение

Чтобы не разрушить надежды на вступление в ЕС:

  • Новый председатель комиссии должен дать понять, что расширение является одним из главных приоритетов его мандата, наряду с обороной, "зеленым" переходом и снижением рисков. В конце концов, эти цели взаимосвязаны и должны разрабатываться вместе в тесном сотрудничестве с новыми комиссарами по расширению и обороне. И в первой инаугурационной речи президента должно быть громко и четко сказано, что расширение — это геополитическая необходимость для Европы;
  • Затем президенту следует тщательно продумать кандидатуру следующего комиссара по расширению. В условиях разногласий между странами-членами по поводу вступления в ЕС этот человек должен будет оставаться уравновешенным. Он также должен будет справиться с трудной задачей удовлетворения потребностей стран-кандидатов, удовлетворить внутреннюю политику в Европейском совете и обеспечить, чтобы процесс не отклонялся от условий верховенства закона;
  • Наконец, следующий этап расширения будет нуждаться в широкой бюджетной поддержке ЕС после того, как долгосрочный бюджет ЕС закончится в 2027 году. Реформирование и увеличение следующей Многолетней финансовой рамочной программы потребует больших усилий, и парламент будет играть решающую роль. Без квалифицированного большинства при голосовании по вопросам налоговой политики и при нежелании стран-членов централизовать средства президент комиссии может предложить альтернативные источники финансирования. Один из способов пополнить казну — согласие государств —членов собирать доходы от системы разрешений на поездки, механизма пограничных корректировок на выбросы углерода и сборов системы торговли квотами на европейском, а не национальном уровне. Это с большей вероятностью получит одобрение правого парламента, чем повышение налогов.

Подвиньтесь, Франция и Германия

Выборы в Европарламент также выявили линии разлома в некоторых странах-членах, которые могут повлиять на процесс расширения. Во Франции после сокрушительного поражения от крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон объявил внеочередные выборы, рискуя получить всплеск ультраправых сил в собственном парламенте. Тем временем в Германии ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала самую крупную победу, в то время как партия канцлера заняла лишь третье место.

Эти результаты ослабят лидерство Франции и Германии и их переговорную силу в ЕС. Скорее, баланс сил может сместиться в сторону итальянца Джорджии Мелони и поляка Дональда Туска, которые показали лучшие результаты на выборах. Для Туска обеспечение безопасности восточного соседства является одним из важнейших направлений политики с начала войны на Украине. Мелони, принадлежащая к ультраправому лагерю, поддерживает Украину и расширение ЕС, но ее взгляды на европейский проект исторически были более скептическими.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз дональд туск европарламент
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