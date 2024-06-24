В ЕС заявили об опасениях из-за исхода выборов в Европарламент

Поскольку в следующем составе Европарламента будет больше евродепутатов правого толка, планы расширения ЕС могут оказаться под угрозой, если следующий председатель комиссии не проявит твердости, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Энджелуш Морина Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье для аналитического центра она раскрывает суть опасений Европы.
Как и предсказывали многие социологи, следующий состав Европейского парламента будет все больше склоняться вправо. До конца этого десятилетия популистские и крайне правые партии будут оказывать все большее влияние на стратегическую и законодательную повестку дня Европейского союза.
В предыдущем парламенте процесс расширения был активизирован большинством политиков ЕС, включая две крупнейшие парламентские группы, Европейскую народную партию и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, которые видели в этом геополитический императив в отношении России.
Но избрание более правых депутатов Европарламента, в основном выступающих против расширения границ ЕС, может положить конец этому подходу: хотя расширение остается в основном в руках лидеров государств-членов, новый парламент будет иметь влияние в разработке и утверждении необходимого законодательства и финансирования.
Чтобы не разрушить надежды на вступление в ЕС:
Выборы в Европарламент также выявили линии разлома в некоторых странах-членах, которые могут повлиять на процесс расширения. Во Франции после сокрушительного поражения от крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон объявил внеочередные выборы, рискуя получить всплеск ультраправых сил в собственном парламенте. Тем временем в Германии ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала самую крупную победу, в то время как партия канцлера заняла лишь третье место.
Эти результаты ослабят лидерство Франции и Германии и их переговорную силу в ЕС. Скорее, баланс сил может сместиться в сторону итальянца Джорджии Мелони и поляка Дональда Туска, которые показали лучшие результаты на выборах. Для Туска обеспечение безопасности восточного соседства является одним из важнейших направлений политики с начала войны на Украине. Мелони, принадлежащая к ультраправому лагерю, поддерживает Украину и расширение ЕС, но ее взгляды на европейский проект исторически были более скептическими.
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