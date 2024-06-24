БРИКС быстро увеличивает число участников. Чем это вызвано?

Влиятельные азиатские страны стремятся в БРИКС, ослабляя гегемонию США

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Страны БРИКС бросают вызов доминированию западноцентричных объединений, население и доля которых в мировой экономике быстро сокращаются.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Запад нажил себе врагов во всём мире

Представители ещё 12 стран выразили заинтересованность в присоединении к блоку БРИКС, который теперь насчитывает 10 членов. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Чем вызван интерес? За последние 30 лет западные страны, претендующие на высокие моральные принципы и "защиту демократии", бесконтрольно участвовали в бесконечных войнах на чужой территории, санкциях и террористических операциях по смене правительств.

В результате мир неотвратимо отреагировал, стремясь обезопасить себя от угрозы распада и ликвидации, создав БРИКС. Есть предчувствие, что дни западной гегемонии под руководством США подходят к концу, поэтому к перспективной альтернативе наметилась очередь желающих.

Вступление в БРИКС — гарантия развития без "смены режима"

В БРИКС риски быть уничтоженными США многократно уменьшаются.

Многие страны, которые сегодня активно поддерживают Палестину, столкнутся в ближайшее время с санкциями. Так же они будут санкционированы, покупая российскую нефть, оружие, китайские высокие технологии, а потом и дестабилизированы. Отсюда стремление крупнейших азиатских стран — Саудовской Аравии, Пакистана, Малайзии, Индонезии, Таиланда и даже Турции вступить в БРИКС.

Есть и экономическая выгода, так как экономики Китая и Индии в сочетании с экономикой Россией, которая, несмотря на санкции, была классифицирована Всемирным банком четвертой по величине в мире, становятся доминирующей глобальной силой и формируют собственную логистику.

По словам помощника президента России по иностранным делам Юрия Ушакова, БРИКС превзошёл "Большую семерку" по паритету покупательной способности, на долю которой приходится 35,6% мирового ВВП, а на долю G7 приходится 30,3%. По логистике прорывное значение будет иметь Северный морской путь и "Южный коридор" из Белоруссии в Индию.

Вступление в БРИКС — это гарантия того, что участники получат доступ на рынок Китая — страны с крупнейшей производственной базой в мире, рынок Индии — с потенциально крупнейшей потребительской базой в мире и России — крупнейшего в мире поставщика продовольствия и энергии.

Это гарантии инвестиций и кредитов, так как Новый банк развития (НБР) БРИКС реально работает.

Саммит в Казани будет прорывным для БРИКС

Санкции станут преодолимы, когда на октябрьском саммите в Казани будет создана валюта БРИКС, вероятно, на основе цифровых валют и блокчейна. Это пообещал сделать президент РФ Владимир Путин. Будет также проведена интеграция платежных систем и карт и создано независимое рейтинговое агентство БРИКС.

Эти меры фундаментально изменят баланс мировых сил — не в одночасье, но так же верно, как то, что за ночью всегда следует день.

БРИКС в год председательства РФ очень активен. Прошли такие мероприятия как Международный межпартийный форум "БРИКС и страны-партнеры" во Владивостоке, саммиты министров финансов, иностранных дел, туризма, спорта, образования.

В 2024 году запланировано более 250 мероприятий более чем в 10 городах России.

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