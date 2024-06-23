Нужна политическая воля для мести США за жертвы среди мирного населения России

Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе

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За жертвы на пляжах Севастополя нужно мстить главному виновнику, и он назван властями РФ — это Соединённые Штаты. Дело за политической волей первого лица.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Юровский Александр is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это была не ошибка, а целенаправленный удар по отдыхающим в Крыму

Пляжи в Севастополе — Любимовка и Учкуевка, попали в воскресный день под обстрел осколками кассет ракет ATACMS американского производства.

По данным Минобороны РФ, в ходе отражения ракетной атаки силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Тем не менее, траектория полёта ракет была такова, что была поставлена под удар жизнь мирных граждан. Как рассказали Telegram-каналу Shot очевидцы, особенно пострадали люди, которые в момент удара купались в море и находились недалеко от воды. Большинство получили ранения ног. Некоторые не успели даже выбежать из моря.

"Всё случилось за считаные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши", — рассказала свидетельница.

По данным Telegram-канале Baza, на 18 часов мск количество пострадавших увеличилось до 152 человек, среди них 28 детей. Трое детей и двое взрослых погибли, по данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В Севастополе и Крыму 24 июля объявлен Днём траура.

Опять одни обещания

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ООН должен осудить акт терроризма Киева с помощью оружия США в Севастополе. Российским властям нужно прекратить что-то требовать от ООН, тем более от марионеточного секретариата и наказать виновника, а он назван.

Минобороны России отмечает, что "все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США". Поэтому "ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт, прежде всего, Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен".

"Подобные действия не останутся безответными", — пообещали в министерстве.

СКР возбудил уголовное дело по статье террористический акт по факту атаки ВСУ на город Севастополь. То есть преступление было квалифицировано.

Необходимо лишить США и ВСУ средств наведения

Из того, что предлагается многими — необходимо лишить противника средств корректировки огня по полуострову — это беспилотники, прежде всего и, возможно, спутники. Для ударов по ним новыми видами оружия необходима военно-политическая воля первого лица РФ. И это будет ничуть не эскалация, так как БПЛА и спутники для того и созданы, чтобы её не было — они не пилотируются людьми.

Можно предупредить — объявить бесполётную зону на необходимой глубине Черноморской акватории.

Что качается Киева, то надо нанести удар по административным зданиям, предупредив об этом ударе за сутки во избежание жертв среди мирного населения. Так делает Израиль, и Запад это принимает на "ура".

Из пассивных мер защиты предлагается возведение бетонных укреплений и убежищ для гражданских и совершенствование средств оповещения в местах отдыха.

Предложение закрыть пляжи в Крыму тоже прозвучало. Но при его реализации будет подорвана экономика Крыма, так как республика живёт за счёт туристов. Также придётся выплачивать страховые взносы сотням тысяч россиян, купивших отдых в Крыму. Убытки потерпит транспорт. Поэтому надо каждому гражданину понимать, чем он рискует, отправляясь на отдых в Крым и брать ответственность на себя.

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