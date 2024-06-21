Орбан предупредил об открытии "миссии НАТО" на Украине для "победы над Россией"

К словам Орбана об открытии "миссии НАТО" на Украине надо отнестись серьёзно

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Виктор Орбан проговорился о том, что НАТО в ближайшее время "откроет миссию" на Украине. Российские источники подтверждают подготовку к новому контрнаступлению ВСУ.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Победа над Россией на Украине — в планах НАТО

"Ситуация такова, что западный мир под руководством американцев и с Германией хочет победить Россию", — сказал премьер Венгрии Виктор Орбан на Kossuth Radio в пятницу.

Орбан заявил, что "суть войны в том, будет ли в порту в Севастополе флаг России или НАТО".

"Вот из-за чего идет война, и западники хотят в ней победить — я считаю, что это безнадежно", — сказал он.

По словам премьера, он договорился с генеральным секретарем НАТО (с уходящим и будущим — Марком Рютте), что Венгрия не будет участвовать "в миссии НАТО" на Украине ни деньгами, ни оружием, ни солдатами.

"Цель-минимум достигнута, потому что Венгрия не принимает участия в миссии НАТО в Украине", — указал Орбан.

Ранее он заявил, что "в регионе есть страны, которые движутся к войне — поляки и румыны привержены этому".

Премьер добавил, что также "разговаривал с машинистом, но не смог его убедить", а сможет — только Дональд Трамп, если победит на выборах в ноябре. И это цель-максимум. Поясняя свою фразу, Орбан осторожно отметил, что в настоящий момент военное давление исходит не от НАТО, а от европейского центра в Брюсселе — "европейский поезд едет в сторону войны".

Орбан широко известен своими доверительными отношениями с Трампом, поэтому он знает, о чём говорит. По его словам, "трамписты считают, что помощь не приведет к победе Украины, и поэтому выступают против войны".

Контингент НАТО поможет организовать ВСУ новое контрнаступление

Из сказанного Орбаном ясно, что в ближайшее время НАТО введёт контингент на Украину, причём, это будет широкий контингент.

В российских источниках уже есть данные, что предварительно прибыли французы в Одессу и канадцы на северную границу Украины. Основная задача последних — не допустить прорыва ВС РФ на Сумы и Чернигов "в случае провала контрнаступления 3.0 ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях".

Появились публикации о том, что Киев планирует в течение 45-60 дней предпринять новую попытку контрнаступления в Харьковский и Запорожской областях "при поддержке личного состава НАТО и большого количества наёмников". Планируется провести его в начале июля после саммита НАТО, возможно с первыми F-16.

По некоторым данным, для этой операции Франция поставит в ближайшее время ВСУ около 120 морских дронов, а вместе с Великобританией — свыше 70 ракет Storm Shadow / Scalp. США также готовят к отправке арсеналы ракет ATACMS. Возможны поставки американских крылатых ракет JASSM-ER и дальнобойных Taurus из Германии.

Европа своё население воевать не отправит

Комментируя намерения о "миссии" стран НАТО на Украине, доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, директор аналитического центра GEOPRAGMA Каролин Галактерос отметила, что сегодня у них нет возможностей для организации военных операций масштабного уровня.

"НАТО не способен организовать глобальное наступление. Да, между странами альянса достаточно высокий уровень военной интеграции, многие активно поддерживают Украину, но у НАТО нет ресурсов для организации чего-то колоссального", — пишет автор.

Галактерос убеждена, что ЕС не способен самостоятельно поддержать Украину, без участия США. Таким образом, она согласна с Орбаном, что в европейской политике может многое измениться, если Трамп вернется в Белый дом.

Политолог считает, что сама Украина находится в катастрофическом военном положении и не сможет собрать 500 тысяч человек, чтобы сдержать наступление России. А Европа, по её мнению, свое население воевать на Украине не отправит.

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