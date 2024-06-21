Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
И это пока мы добрые. Санитарная зона будет простираться на 300 километров от наших границ

Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров

3:24
Мир

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что под Харьковом мы создаём санитарную зону на украинской территории.

Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Также он отметил, что желание американцев "любой ценой, выдавить наши подразделения на линию госграницы", чтобы подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО и выборами в США, будет очень дорого стоить ВСУ.

А о том, где должна кончаться эта санитарная зона при наличии у ВСУ дальнобойных ракет, и о какой дорогой цене сказал президент РФ, в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Айтеч Бижев.

А где же должна кончаться эта упомянутая президентом санитарная зона при наличии у ВСУ дальнобойных ракет

"Дальнобойные ракеты ВСУ — 300 километров. И эта зона должна простираться на расстояние, чтобы у ВСУ не было возможности обстреливать наши территории. Вот это и будет санитарная зона с запасом. Сейчас у ВСУ имеются на вооружении дальнобойные ракеты ATACMS. 300 километров берите от границы Российской Федерации туда. Я думаю, что эта санитарная зона должна быть обязательна, чтобы обстрелы, которые проводят ВСУ, не достигали до нашей территории".

А о какой дорогой цене сказал президент РФ? Что он имел в виду?

"Президент имел в виду то, что на каждое действие будет адекватное чувствительное действие. Он мог многое иметь в виду. Он сказал, что "прошло время деликатных взаимоотношений", как действует противостоящая сторона, так и мы будем действовать. У нас, у Российской Федерации, возможностей не меньше адекватно отвечать всем этим вылазкам, провокациям, которые устраивает Запад с помощью Вооруженных сил Украины".

А тем временем о сценариях завершения украинского конфликта высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. От подчеркнул, что наиболее реалистичная основа была предложена как раз именно президентом Путиным. Территории, которые обозначены недвусмысленно, чётко и окончательно как территории Российской Федерации в Конституции, должны быть полностью освобождены от иностранной военщины.

"И войск, и инструкторов, и наёмников, и, конечно же, вооружений", — подытожил министр иностранных дел России.

Разговоры российского лидера о мире — признак того, что Путин был бы рад положить конец специальной операции, чтобы сохранить жизни людей.

Для многих дипломатов со всего света путь к окончанию конфликта понятен.

"Совершенно очевидно, чем закончится эта война. Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева за исключением полноправного членства в НАТО. Никакой официальной уступки территории. Украина станет как Кипр — член Европейского Союза, который не признаёт, что он был когда-то разделён", — заявил один бывший высокопоставленный западный политик, который часто ездит на Украину.

И если "мирный саммит" в Швейцарии что-то и показал, так это то, что поддержка в мире вечного военного противостояния идёт на убыль и начинается время компромиссов. Пусть и уродливых…

 

Вертолет Ка 27 ПС после РЭБ расстрелял из пулемета БЭК безэкипажный катер Magura
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу нато сергей лавров владимир путин владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Бывший муж Собчак публично поддержал затравленную из-за стрижки Асмус
Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией конфликта Израиля и "Хезболлы"
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
На актёра Виталия Гогунского завели уголовное дело на Украине
Рецепт йогуртового парфе с вишнёвым компотом
Дочь Джигана и Самойловой отказалась от карьеры певицы из-за критики
Почему американские дома не подходят для русских
Самый длинный день года смещается в календаре из-за високосных лет
Эксперты рассказали, как одевать лысые породы кошек
Приёмный отец Милохина опроверг информацию о возможном возвращении блогера в РФ
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
"Да он обоссался": Иван Ургант вспомнил о пережитом позоре
"Да он обоссался": Иван Ургант вспомнил о пережитом позоре
Последние материалы
Власти Санкт-Петербурга пообещали заплатить чемпионам Игр-2024 по 5 млн рублей
Комедия "Говорит Земля!" с Гошей Куценко выйдет в прокат 3 октября
Михаил Галустян поразил подписчиков своей худобой: "Что с тобой?"
3 частые ошибки при проезде через лежачего полицейского
Мошенники обманывают нижегородцев под видом фонда ОМС
Врач Киндалова: ботулизм может проявляться мельканием "мушек" перед глазами
Как экономить в ресторанах?
Как по внешнему виду определить дефицит витаминов в организме
В 10 регионах введут ограничения на количество рабочих мигрантов
В ГАИ назвали пять причин не покупать машину с мощным двигателем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников