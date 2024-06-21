И это пока мы добрые. Санитарная зона будет простираться на 300 километров от наших границ

Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров

3:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что под Харьковом мы создаём санитарную зону на украинской территории.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Также он отметил, что желание американцев "любой ценой, выдавить наши подразделения на линию госграницы", чтобы подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО и выборами в США, будет очень дорого стоить ВСУ.

А о том, где должна кончаться эта санитарная зона при наличии у ВСУ дальнобойных ракет, и о какой дорогой цене сказал президент РФ, в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Айтеч Бижев.

А где же должна кончаться эта упомянутая президентом санитарная зона при наличии у ВСУ дальнобойных ракет

"Дальнобойные ракеты ВСУ — 300 километров. И эта зона должна простираться на расстояние, чтобы у ВСУ не было возможности обстреливать наши территории. Вот это и будет санитарная зона с запасом. Сейчас у ВСУ имеются на вооружении дальнобойные ракеты ATACMS. 300 километров берите от границы Российской Федерации туда. Я думаю, что эта санитарная зона должна быть обязательна, чтобы обстрелы, которые проводят ВСУ, не достигали до нашей территории".

А о какой дорогой цене сказал президент РФ? Что он имел в виду?

"Президент имел в виду то, что на каждое действие будет адекватное чувствительное действие. Он мог многое иметь в виду. Он сказал, что "прошло время деликатных взаимоотношений", как действует противостоящая сторона, так и мы будем действовать. У нас, у Российской Федерации, возможностей не меньше адекватно отвечать всем этим вылазкам, провокациям, которые устраивает Запад с помощью Вооруженных сил Украины".

А тем временем о сценариях завершения украинского конфликта высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. От подчеркнул, что наиболее реалистичная основа была предложена как раз именно президентом Путиным. Территории, которые обозначены недвусмысленно, чётко и окончательно как территории Российской Федерации в Конституции, должны быть полностью освобождены от иностранной военщины.

"И войск, и инструкторов, и наёмников, и, конечно же, вооружений", — подытожил министр иностранных дел России.

Разговоры российского лидера о мире — признак того, что Путин был бы рад положить конец специальной операции, чтобы сохранить жизни людей.

Для многих дипломатов со всего света путь к окончанию конфликта понятен.

"Совершенно очевидно, чем закончится эта война. Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева за исключением полноправного членства в НАТО. Никакой официальной уступки территории. Украина станет как Кипр — член Европейского Союза, который не признаёт, что он был когда-то разделён", — заявил один бывший высокопоставленный западный политик, который часто ездит на Украину.

И если "мирный саммит" в Швейцарии что-то и показал, так это то, что поддержка в мире вечного военного противостояния идёт на убыль и начинается время компромиссов. Пусть и уродливых…