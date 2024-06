Россия выбрала Северную Корею. В Сеуле резко пожалели об альянсе с США

Москва заключила с Пхеньяном договор об автоматической военной помощи. В Южной Корее стали сожалеть, что тренировали применение против северного соседа ядерного оружия.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0