Россия выбрала Северную Корею. В Сеуле резко пожалели об альянсе с США

Для безопасности Южной Кореи выбор России в сторону КНДР окажется роковым

5:19 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Москва заключила с Пхеньяном договор об автоматической военной помощи. В Южной Корее стали сожалеть, что тренировали применение против северного соседа ядерного оружия.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

РФ и КНДР легализовали взаимную военную помощь

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Пхеньяне, 19 июня подписал с председателем КНДР Ким Чен Ыном соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Термин "всеобъемлющее", подразумевает сотрудничество без ограничений по масштабу и глубине.

Владимир Путин пояснил, что соглашение предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора". Это возврат к положению об "автоматическом военном вмешательстве в случае вооружённого вторжения или войны", которое было включено в договор 1961 года между Советским Союзом и КНДР, но удалено в последующих договорах.

Президент России добавил, что Москва не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.

Таким образом легализованы взаимные поставки боеприпасов, вооружений и технологий.

Это говорит о том, что РФ выходит из санкций ООН, к которым она до этого стабильно присоединялась, чтобы затормозить ядерную программу Пхеньяна. Фактически Северную Корею давно надо было принимать в "ядерный клуб", как это было сделано в своё время с Индией, Китаем, Пакистаном и т. д.

Возможно подключение КНДР к Союзному государству РФ и Белоруссии

Это прорывное решение показывает, что российский президент перестал быть "западником" и "договорняки" с Вашингтоном исключены. Председатель Ким является последовательным союзником РФ, и с ним будут выстроены самые широкие и дружественные отношения, возможно, впоследствии с подключением к Союзному государству России и Белоруссии.

Объявлено о строительстве нового автомобильного моста через реку Туманная, что, безусловно, активизирует приграничные контакты между странами и обеспечит новые возможности для торговли и поставок в обе стороны.

Ким подчеркнул, что "Северная Корея высоко ценит важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире".

Реакция США — "не позволим"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что "мы продолжим делать всё возможное, чтобы заблокировать то, что такие страны, как Иран и Северная Корея, предоставляют (России)".

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила на брифинге, что усиление сотрудничества КНДР и России является "тенденцией, вызывающей большую обеспокоенность у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове".

США пытаются продолжать быть мировым жандармом, но что они могут сделать с наиболее санкционированными ими странами — не очень понятно.

Южная Корея теперь может полагаться только на "добрую волю" США

Как пишет Ким Джин Хо в статье для Mindlenews.com, "Россия выбрала Северную Корею", хотя на протяжении десятилетий поддерживала Южную. Сеул, по его словам, виноват в том, что игнорировал неоднократные предупреждения России "не становиться жертвой геополитических экспериментов".

Правительство Юн Сок Ёля (который публично молился за успех Украины) полностью попало под влияние США и вошло в число правительств 49 стран, участвующих в санкциях США против России. В марте 2022 года Южная Корея была добавлена в РФ ​​в список "недружественных стран", хотя о надежде на восстановление отношений высказывались при каждом удобном случае.

Сеул игнорировал, что "Россия, как ось мира на Корейском полуострове, является наиболее активной страной в создании постоянной системы сотрудничества в области безопасности в Северо-Восточной Азии".

Администрация Юна игнорирует тот факт, что американский щит, который обеспечивается ядерным оружием США (проводятся соответствующие совместные учения "Щит свободы"), угрожает безопасности России и Китая и "активно и слепо поддерживает милитаризм администрации Байдена, игнорирующей дипломатические средства".

"Позиция правительства, опирающаяся на мир через "силу Соединённых Штатов", а не на поиск диалога с Северной Кореей, нестабильна. Мне просто любопытно, какая у нас есть альтернатива, кроме как полагаться на "добрую волю" Америки", — завершает автор.

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