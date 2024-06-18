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Любовь Степушова
Киев объявит мобилизацию 18-летних через месяц-два

Военно-политическое руководство Украины понизит планку мобилизации до 18 лет

4:38
Мир » Бывший СССР » Украина

Киевские власти готовятся понизить планку мобилизации до 18 лет с отменой всяких отсрочек. Решение будет принято в течение ближайших двух месяцев.

Военно-политическое руководство Украины понизит планку мобилизации до 18 лет
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

База для призыва 18-летних на Украине готова

Украинское издание "Страна" пишет, что вопрос о снижении возрастной планки мобилизации до 18 лет с отменой отсрочки для студентов украинское командование, "действительно, может поставить ребром".

Газета замечает, что сейчас студенты и лица в возрасте до 25 лет наиболее активно обновляют свои данные в ТЦК, полагая, что они могут не опасаться мобилизации. Однако, это может сработать против них, так как 18 июля база по ним у военкомов будет практически полная, и они будут готовы "сходу" разослать повестки "десяткам и сотням тысяч людей возрастом с 18 до 25 лет, как только планка по возрасту будет снижена".

Власти понимают, что будет возмущение в обществе и отток молодёжи за границу, но они уже не раз показывали, что руководствуются логикой: "главное сейчас — война, а обо всех других проблемах будем думать потом".

Катастрофа для ВСУ на фронте ускорит решение

Издание "Страна" прогнозирует, что решение о снижении планки руководство Украины примет по итогам первых месяцев работы нового закона о мобилизации, если она будет признана недостаточной.

Telegram-канал "Легитимный" предполагает, что сначала 18-20-летних юношей призовут на воинскую службу в тылу и для годового обучения, и якобы только потом их будут отправлять на фронт. Но это "просто публичная отмазка — власть будет сразу бросать всех в мясорубку".

"Если это произойдет, значит, ситуация на фронте будет максимально катастрофической", — пишут авторы.

А пока активно обрабатывается общественное мнение. Военные заявляют, что планку надо снижать, так как "старики" не могут полноценно воевать. Депутат Рады Роман Лозинский предупредил во вторник, что снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет запоздало и может быть не последним.

"Если мы говорим о том, что всё ещё продолжаем борьбу за собственное существование, — да, нам нужно уменьшение возраста для участия в боевых действиях", — заявил Лозинский.

У РФ есть разведданные на этот счёт

Президент РФ Владимир Путин заметил, выступая перед иностранными журналистами на полях ПМЭФ, что администрация США заставит Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от него избавятся, и на это может потребоваться год. Вероятно, это не голословные заявления, а разведданные.

Telegram-канал "Типичная Одесса" призывает всех родителей с детьми от 14 до 17 лет уехать с Украины, так как Зеленскому поставлена задача "плавно снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и он это сделает".

Мобилизация разрушает экономику Украины

Усилившаяся мобилизация, пишет Telegram-канал "Резидент", планомерно уничтожает украинскую экономику. Предприниматели прогнозируют, что в ближайшие месяцы на Украине везде будет наблюдаться существенный дефицит рабочей силы — от производства до коммунального хозяйства. Страну ждёт не только сворачивание деловой активности и разрастающаяся "дыра" в бюджете, но и реальный крах экономики.

Ужесточение мобилизации обескровило украинское сельское хозяйство — главный экспортный ресурс страны. Количество сотрудников ряда специальностей сократилось на 50-60%, заявил депутат Рады Дмитрий Соломчук. В последние месяцы наблюдается аномально высокий экспорт зерна — производители распродают остатки и готовятся к уходу или резкому сокращению производства.

Украинский транспорт опустел, опасно стало ходить в кафе и даже поиграть в футбол в парке, пишут иностранные СМИ. За опустевшими городами стоит главный страх — что после призыва люди станут "пушечным мясом", но это не изменит ситуацию на фронте. Показательно, что в полном составе — 73 человека, сбежал в Германию Киевский симфонический оркестр. Умирать за сомнительные идеалы и интересы англосаксов желающих на Украине не осталось.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы верховная рада владимир зеленский
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