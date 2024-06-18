На Украине доворовались. Еврокомиссия создала там орган для борьбы с коррупцией

В деле о коррупции на Украине появился ещё один рот

5:17 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

То, что на Украине воруют всё и все, давно уже стало притчей во языцех. Сначала в основном воровали гуманитарную помощь, потом солдатский паёк, все ведь помнят "золотые яйца" закупаемые для армии, потом перешли на торговлю полученным оружием. Ну а сейчас, видимо, решили, особо не заморачиваться и по старинке заняться приписками в расходы на оборону.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Первым этот беспредел надоел американцам, и они начали создавать свои структуры контроля. Результат не заставил себя ждать, коррупционеров стали публично ловить, одних сажать, других повышать в должности. Поняв, что здесь без вариантов, американцы перестали давать деньгами. Так, из нового пакета помощи в 61 млрд долларов почти 95% сразу останется в США и будет освоено своими ВПК, а на Украину уже пойдут готовая техника и боеприпасы.

Европейцы же продолжали проявлять благодушие и переводили деньги, в том числе и на закупку вооружения. Однако последние события на Украине, наконец-то просветили и их. В конце года в Киеве службой безопасности Украины (СБУ) был задержан руководитель одного из главных управлений украинского министерства обороны, который подозревается в попытке хищения 36,2 млн евро, предназначенных на закупку артиллерийских снарядов для вооружённых сил Украины (ВСУ).

Если вспомнить, то ещё в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен подготовить законопроект, приравнивающий коррупцию во время войны к госизмене. УК Украины предусматривает наказание за госизмену на срок до 15 лет. Тогда на непрерывные требования Евросоюза президент Украины клятвенно обещал усилить систему антикоррупционных мер. Однако как же её усилить, если во власть на Украине люди рвутся только с одной целью — обогатиться, пока эти заокеанские "лохи" готовы слать деньги. И никто не боится, что за это можно сесть, ведь у всего-то на Украине есть цена — и за "сеть", и в за "выйти".

Ведь все помнят, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже задержали даже экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева из-за возможного получения неправомерной выгоды. И что в итоге? А ничего...

Но в Евросоюзе всё же прозрели. И по примеру американцев создали в рамках Фонда помощи Украине аудиторскую комиссию, призванную содействовать украинским органам в контроле за использованием предоставляемой Киеву помощи, а также в предотвращении мошенничества, коррупции и конфликтов интересов. Соответствующее решение Еврокомиссии от 12 июня опубликовано в Официальном вестнике ЕС.

В документе указано, что новый подотчётный Еврокомиссии орган формируется из трёх членов на срок до 30 июня 2028 года и будет действовать из Брюсселя, а отдельный секретариат будет базироваться в Киеве.

Решением Еврокомиссии установлено, что ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний аудиторской комиссии, в отдельных случаях они могут проводиться в других местах или в онлайн-формате. Также шесть раз в год аудиторы должны, "если позволяют обстоятельства", посещать с визитами Киев.

Ещё в июне 2023 года в связи планом выделить Киеву 50 млрд евро в течение трёх лет в Брюсселе заявляли о дополнительных условиях предоставления средств.

Во-первых, от Украины требовалось модернизировать свою систему аудита и контроля для повышения эффективности помощи. Во-вторых, оговаривалось, что Еврокомиссия должна получить возможность проводить проверки в любой момент реализации плана. И в-третьих, заявлялось о создании независимого совета аудиторов для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, который обяжут отчитываться перед Еврокомиссией о любом выявленном или предполагаемом неэффективном управлении госсредствами, а также о недостатках системы контроля.

Но, как говорится, "блажен кто верует"... Неужели в Евросоюзе так наивны и полагают, что какая-то комиссия из трёх сидящих в Брюсселе сможет остановить паталогическую жажду политический элиты Украины к обогащению. Да и мало вероятно, что эти трое устоят перед соблазном, который им без зазрения совести сразу предложат киевские чиновники. Тем более, что десяток уголовных дел, открытых брюссельской полицией против взяточников из числа парламентариев Евросоюза, говорит о том, что там есть с кем можно "договориться".

Так что в деле о коррупции на Украине добавится просто ещё один рот, который без проблем заткнут европейскими деньгами. Ведь на кону 50 млрд евро, которые надо успеть освоить до того, как война закончится.