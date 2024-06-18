Развитие туризма, ядерная программа, поставки вооружения? Зачем Путин летит в Северную Корею

Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну.
Вряд ли российский лидер поехал обсуждать выход Китая в море по реке Туманная, которая протекает в КНДР, России и КНР.
А о том, какова же возможная цель поездки Путина в Северную Корею, в беседе в корреспондентом Pravda. Ru рассказал политолог-кореевед Александр Жебин.
"В нынешней международной обстановке для нас важна каждая страна, которая выражает поддержку нашей политике, особенно нашей линии по Украине. А КНДР с самого начала принципиально поддерживала нашу позицию и не только на словах, но и своими действиями на площадке ООН и в других организациях.
Кроме того, КНДР — это действительно соседняя страна, с которой у нас общая граница. В последние годы наши экономические связи, прямо скажем, пришли в определённый упадок. Пора их оживить. И есть для этого все возможности, начиная с промышленности и заканчивая культурными и гуманитарными обменами. В некоторых областях это началось уже. Первые туристические группы побывали уже там. И несмотря на известный скептицизм некоторых обозревателей, все природные климатические условия в КНДР для этого есть: прекрасные пляжи, чистое море. Да, требуется развитие инфраструктуры, как и в России, требуется улучшение снабжения и продовольственного, и даже энергоснабжения. Но все эти проблемы решаемы при наличии политической воли и должных инвестиций.
Так что отношения с соседней страной — это очень важная часть нашего окружения на Дальнем Востоке. Особенно с учётом того, что КНДР играет роль определённого буфера для геополитических амбиций США и их союзников в этом регионе. Ведь мы видим, что в последние годы наращивается американское вооружение на Корейском полуострове и вокруг него, сколачивается новый трёхсторонний военный альянс — США, Япония, Южная Корея. И ещё пытаются связать его с НАТО и наложить координацию между двумя военными блоками в Европе и на Дальнем Востоке. Разве стоит нам сидеть, сложа руки? Надо предпринимать определённые шаги для укрепления связей с КНДР военно-политических и экономических. Это вполне разумный и просто необходимый ход в нашей внешней политике".
Военная помощь — кто кому больше полезен? Сотрудничество в ядерной программе или ещё какая-то весомая причина тоже заставила Владимира Путина лично приехать в КНДР?
"Во-первых, Путин давно не был в КНДР — 24 года. И почему бы не побывать в соседней стране и увидеть её состояние собственными глазами? Во-вторых, военной помощи мы пока не оказываем. Потому что стараемся соблюдать резолюции Совета безопасности ООН. Возможно, это изменится в зависимости оттого, как будут наши партнёры себя вести, в том числе и на площадке ООН. Там же тоже есть разные резолюции, которые не соблюдают американцы и их западные партнёры. Здесь есть определённый резерв.
Надо подумать, как в этой ситуации быть и действовать, исходя из сложившейся обстановки. Тогда многие старые правила отменяются, а западными странами откровенно игнорируются. Такое правило, как непоставка оружия в зону вооружённых конфликтов — на Украину идёт широким потоком западное оружие. И нам надо думать, как на такие шаги Запада реагировать".
А мы рассчитываем на их военную помощь?
"Я не исключаю, что военное, техническое сотрудничество, и вообще сотрудничество в военной области, конечно, может обсуждаться. Но, как известно, это вопросы весьма деликатные. И я не знаю, какие особенно страны говорят о каких-то договорённостях и соглашениях в этой области до того, как они реализованы. И это не делают и западные страны. Мы по поставкам узнаем, что Америка поставила новейшие истребители куда-то. Я думаю, что состав делегации свидетельствует о том, что эта тема будет обсуждаться. Об этом говорил и Путин в сентябре прошлого года, что мы будем готовы все вопросы обсуждать. Какой будет результат, какие будут решения в этой области, посмотрим".
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