Развитие туризма, ядерная программа, поставки вооружения? Зачем Путин летит в Северную Корею

Your browser does not support the audio element.

Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0