Развитие туризма, ядерная программа, поставки вооружения? Зачем Путин летит в Северную Корею

Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну

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Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Вряд ли российский лидер поехал обсуждать выход Китая в море по реке Туманная, которая протекает в КНДР, России и КНР.

А о том, какова же возможная цель поездки Путина в Северную Корею, в беседе в корреспондентом Pravda. Ru рассказал политолог-кореевед Александр Жебин.

"В нынешней международной обстановке для нас важна каждая страна, которая выражает поддержку нашей политике, особенно нашей линии по Украине. А КНДР с самого начала принципиально поддерживала нашу позицию и не только на словах, но и своими действиями на площадке ООН и в других организациях. Кроме того, КНДР — это действительно соседняя страна, с которой у нас общая граница. В последние годы наши экономические связи, прямо скажем, пришли в определённый упадок. Пора их оживить. И есть для этого все возможности, начиная с промышленности и заканчивая культурными и гуманитарными обменами. В некоторых областях это началось уже. Первые туристические группы побывали уже там. И несмотря на известный скептицизм некоторых обозревателей, все природные климатические условия в КНДР для этого есть: прекрасные пляжи, чистое море. Да, требуется развитие инфраструктуры, как и в России, требуется улучшение снабжения и продовольственного, и даже энергоснабжения. Но все эти проблемы решаемы при наличии политической воли и должных инвестиций. Так что отношения с соседней страной — это очень важная часть нашего окружения на Дальнем Востоке. Особенно с учётом того, что КНДР играет роль определённого буфера для геополитических амбиций США и их союзников в этом регионе. Ведь мы видим, что в последние годы наращивается американское вооружение на Корейском полуострове и вокруг него, сколачивается новый трёхсторонний военный альянс — США, Япония, Южная Корея. И ещё пытаются связать его с НАТО и наложить координацию между двумя военными блоками в Европе и на Дальнем Востоке. Разве стоит нам сидеть, сложа руки? Надо предпринимать определённые шаги для укрепления связей с КНДР военно-политических и экономических. Это вполне разумный и просто необходимый ход в нашей внешней политике".

Военная помощь — кто кому больше полезен? Сотрудничество в ядерной программе или ещё какая-то весомая причина тоже заставила Владимира Путина лично приехать в КНДР?

"Во-первых, Путин давно не был в КНДР — 24 года. И почему бы не побывать в соседней стране и увидеть её состояние собственными глазами? Во-вторых, военной помощи мы пока не оказываем. Потому что стараемся соблюдать резолюции Совета безопасности ООН. Возможно, это изменится в зависимости оттого, как будут наши партнёры себя вести, в том числе и на площадке ООН. Там же тоже есть разные резолюции, которые не соблюдают американцы и их западные партнёры. Здесь есть определённый резерв. Надо подумать, как в этой ситуации быть и действовать, исходя из сложившейся обстановки. Тогда многие старые правила отменяются, а западными странами откровенно игнорируются. Такое правило, как непоставка оружия в зону вооружённых конфликтов — на Украину идёт широким потоком западное оружие. И нам надо думать, как на такие шаги Запада реагировать".

А мы рассчитываем на их военную помощь?