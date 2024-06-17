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Дмитрий Плотников
Путин вдохновил. Германия отказалась продлевать санкции против России из-за постоянного позора

Германия отказалась продлевать санкции против России

3:38
Мир

Представители Европейского Союза не смогли договориться о новых санкциях в отношении России.

Германия отказалась продлевать санкции против России
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

И произошло всё из-за Германии.

Официальный Берлин опасается, что расширение ограничений на экспорт продукции в РФ ударит по немецким малым предприятиям.

А о том, полон ли санкционный "пакет с пакетами", и закончились ли у Запада тезисы о "наказании" России, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал политолог, военный аналитик Дмитрий Таран.

Этот санкционный пакет уже настолько полон, что уже дальше некуда складывать или тезисы наказания России закончились?

"Я думаю, что это последствия выступления президента России Владимира Путина на экономическом форуме — раз. Его заявления в Ташкенте (российским СМИ — прим. ред.), где были предложены встречные мирные сценарии, опубликован проект договора 2022 года, и где он несколько раз журналистам сказал: "А где же ваши национальные интересы и ваш суверенитет?" — два. Значения этих тезисов, сказанные Верховным Главнокомандующим ВС РФ, которые увидели в какой-то степени на Западе, не могут быть пустым местом. Они произвели достаточно весомое влияние на политические элиты, пусть они даже продажные англосаксонские.

Но, тем не менее, с точки зрения политического процесса в Европе, они же всё равно делают скидку на мнения избирателей. И получается, что Российская Федерация в лице Владимира Путина вот этой игрой политической и влиянием на политические процессы, привела к тому, что эта самая несуверенная Германия пытается из последних сил хоть что-то удержать. А взаимодействие с Россией — это залог какого-то экономического процесса в самой Германии. И вот мы видим результаты Петербургского международного  экономического форума".

Санкции — это бесконечная история? Или конец у неё будет?

"На самом деле, санкции — это инструмент уничтожения Европы и её экономического потенциала. Санкции — это инструмент, чтобы "Шёлковый путь" Китая в Европу не состоялся. Если там понизится покупательная способность, весь мир переформатируется и весь промышленный потенциал из Европы перетечет в Северную Америку. Это глобальная игра, которую ведут англосаксы по обескровливанию Европы и Германии, в том числе. И до многих политиков там это стало доходить. И вот они пытаются сопротивляться".

А персональные санкции можно без конца вводить?

"Персональные санкции — это другой инструмент. Персональные санкции, если обратить внимание, вводятся, либо на чиновников, которые могут иметь связки на Западе, олигархов, которым было дано управление. Это давление на пятую колонну, грубо говоря, внутри России, чтобы они начали влиять на внешнеполитический российский курс. Персональные санкции всегда обращены, либо на титульных лиц регионов — чиновников, губернаторов, которые тоже люди непростые, либо на олигархические кланы. Ну и пусть. Это тоже инструмент того, чтобы русская элита выводила свои активы на родину.

А значит, это нам даже выгодно?

"В любом случае это глобальный процесс. Там есть "плюс, минус, холод, тепло". И глобалисты со своей стороны таким образом пытаются вернуть часть денег, например, в Россию. В этом ничего плохого нет".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы германия владимир путин
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