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Дмитрий Плотников
Подтасовка из Киева. Офис Зеленского втихаря вернул старые пункты "формулы мира" на саммит

Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита"

3:45
Мир

Офис Зеленского решил вернуть все свои пункты "формулы мира" на обсуждение "мирного саммита" в Швейцарии.

Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита"
Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

И сделано это было сразу после того, как туда были приглашены страны Глобального Юга. И вот теперь поступает информация, что эти страны начали отказываться от участия в этом мероприятии или подписывать декларацию с пунктами "формулы мира Зеленского".

А о том, чем грозит такая наглость офиса президента Украины и не грядёт ли крупный международный скандал из-за банального надувательства партнёров украинцами, в беседе с Pravda. Ru рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв.

"Формула мира, предложенная Зеленским два года тому назад — это фикция в нынешних условиях. И совершенно очевидно, что она реализована быть не может. Её можно реализовать только в том случае, если Россия потерпит полное поражение в этой войне, ей будет предъявлен ультиматум, который она будет должна подписать. Но такого не случится никогда. Сейчас уже все прекрасно понимают, что с учётом возможностей России, с учётом её потенциала, нанести поражение нам невозможно, Россия будет бороться, ещё и воевать много-много лет".

Что дальше будет с возвращением Зеленского к старой формуле? Сначала он предлагал там три пункта, которые не имели непосредственного отношения к конфронтации. А сейчас он возвращается опять к этой формуле.

"Видимо, возвращение к этой формуле было результатом давления со стороны Запада, в первую очередь, США. Я думаю, что это из Вашингтона настоятельно порекомендовали Зеленскому вернуться опять к этому масштабному плану, который нереализуем.
Что из этого следует дальше? Это значит, что конференция в Швейцарии закончится ничем, сотрясанием воздуха. Да, будут сделаны какие-то заявления, заключения, но никакого обязывающего документа там не планировалось и не может быть принято. Эта декларация, которую подготовили украинская дипломатия совместно с американской дипломатией и дипломатией ЕС, подписана не будет многими делегациями со стороны Глобального Юга. Я думаю, что, может быть, многие даже просто не приедут. Поэтому вся эта шумиха закончится сотрясанием воздуха, и реального политического значения она иметь не будет. Поэтому украинская и американская дипломатии, встав на этот путь, ведут конференцию по неверному пути. И это с политической точки зрения просто проигрыш".

А представители Глобального Юга не возмутятся, что там будет банальный подлог?

"Ну, возмутятся. Зимбабве возмутится или возмутится Йемен, Парагвай. Возмутятся и пришлют вместо министров иностранных дел какого-нибудь клерка, вот и всё. Поэтому это всё можно характеризовать одним словом "гора родила мышь". Ничего из этого реально не получается и не получится. Пока, судя по всему, Запад к реальным переговорам о мире не готов. Он намерен и дальше продолжать эту войну до победного конца. А вот этот победный конец как раз и очерчен этим планом мира Зеленского. Реальных движений со стороны Запада в сторону заключения мира с Россией нет, и не просматривается. Да, есть определённые заявления. Поэтому можно уже сейчас говорить о том, что швейцарская конференция — это такой своеобразный блеф со стороны Запада, в первую очередь, который никаких реальных конкретных результатов не даст и дать не может".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша швейцария вашингтон владимир зеленский
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