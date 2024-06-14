ABC: путинский флот с гиперзвуком — пострашнее хрущёвских ракет

ABC: флот Путина встанет у США на Кубе и в Судане с Венесуэлой

4:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Появление российских кораблей в Карибском море привлекло внимание американцев, особенно на фоне конфликта на Украине. Вспоминаются времена "холодной войны", когда на Кубе располагалась крупная военно-морская база СССР.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным ABC News, американские официальные лица признают, что корабли ВМС США активно следили за российскими кораблями, когда те направлялись в порт Гаваны. Представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что российские корабли уже несколько раз посещали этот регион за последние годы.

Журналисты отнеслись к этому заявлению скептически, учитывая символическое значение визита российских кораблей. Особенно на фоне конфликта на Украине. По словам профессора американского университета Уильяма Леогранде, это способ Путина напомнить Байдену о том, что Москва может бросить вызов Вашингтону в его собственной сфере влияния.

В АВС добавили, что флот пробудет в Гаване несколько дней, после чего отправится в Венесуэлу.

Таким образом, до американцев начинает доходить, что игнорировать слова президента России больше не стоит. Уже были прецеденты с "мультиками про гиперзвук" (оказавшимися описанием реального оружия).

Так что обещания российского лидера поставлять стратегическое оружие в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России, могут стать реальностью, как и корабли во Флориде.

США всегда забывали, что в любую игру можно играть вдвоём.

После окончания "холодной войны" Россия держала свои обещания и считала, что бывшие враги будут вести себя так же. США это не свойственно в принципе. Поэтому закрытая в 2002 году российская радиоразведывательная база в кубинском Лурдесе вполне может возобновить работу.

Пентагон стремится преуменьшить эффект от появления российских кораблей и заявляет, что наблюдает за военными учениями России в Атлантике и Карибском бассейне.

Ещё по уверениям американских военных, на борту фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и подлодки "Казань", несущих гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон", нет ядерного оружия. Поэтому все сравнения с Карибским кризисом сразу признаются нерелевантными.

Однако наученная горьким опытом Москва явно не намерена повторять ошибок Никиты Хрущёва и никаких намерений заранее не озвучивает.

В перспективе Куба вполне в состоянии обеспечить постоянное обслуживание российских кораблей, особенно подлодок класса "Ясень", которые отследить у американцев, скорее всего, не получится.

Американцы уже выражали озабоченность этим фактом, так как такие подводные лодки представляют серьёзную угрозу. Они в состоянии нести ядерные ракеты, которые могут стереть полконтинента.

То есть сделать всё для раздувания конфликта на Украине было легче и безопаснее. А когда противник приходит на порог твоего дома, тут и начинается истерика.

Вашингтону теперь придётся выбирать либо демократических "ястребов", либо республиканских "голубей", требующих перестать тратить деньги американцев на украинский режим.

Российские корабли на Кубе и в Венесуэле — достаточно весомый аргумент для того, чтобы услышать наконец республиканцев. Америка готова воевать далеко и чужими руками, но совершенно не умеет делать это своими и на своей территории.

Риск оказаться в таком положении, неизвестном США со времён Гражданской войны, сегодня вполне реален.

Как и тот факт, что Кубой дело не ограничится — Россия в состоянии возобновить деятельность военно-морской базы в Камрани (Вьетнам), где в 1980-х годах базировались советские дизельные подлодки, выходившие в Индийский океан.

Плюс готовность Судана разместить у себя российскую базу окончательно даёт возможность восстановить военно-морскую структуру времён "холодной войны".

А с учётом того, что руководствоваться союзники теперь будут не общей идеей, а экономической выгодой, США и вовсе должны сделать нужные выводы, и быстро.

И так уже Запад во главе с Америкой давно стал угрозой для всех, кто не хочет жить в навязываемом "мире, основанном на правилах"…