ABC: путинский флот с гиперзвуком — пострашнее хрущёвских ракет

Появление российских кораблей в Карибском море привлекло внимание американцев, особенно на фоне конфликта на Украине. Вспоминаются времена "холодной войны", когда на Кубе располагалась крупная военно-морская база СССР.
По данным ABC News, американские официальные лица признают, что корабли ВМС США активно следили за российскими кораблями, когда те направлялись в порт Гаваны. Представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что российские корабли уже несколько раз посещали этот регион за последние годы.
Журналисты отнеслись к этому заявлению скептически, учитывая символическое значение визита российских кораблей. Особенно на фоне конфликта на Украине. По словам профессора американского университета Уильяма Леогранде, это способ Путина напомнить Байдену о том, что Москва может бросить вызов Вашингтону в его собственной сфере влияния.
В АВС добавили, что флот пробудет в Гаване несколько дней, после чего отправится в Венесуэлу.
Таким образом, до американцев начинает доходить, что игнорировать слова президента России больше не стоит. Уже были прецеденты с "мультиками про гиперзвук" (оказавшимися описанием реального оружия).
Так что обещания российского лидера поставлять стратегическое оружие в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России, могут стать реальностью, как и корабли во Флориде.
США всегда забывали, что в любую игру можно играть вдвоём.
После окончания "холодной войны" Россия держала свои обещания и считала, что бывшие враги будут вести себя так же. США это не свойственно в принципе. Поэтому закрытая в 2002 году российская радиоразведывательная база в кубинском Лурдесе вполне может возобновить работу.
Пентагон стремится преуменьшить эффект от появления российских кораблей и заявляет, что наблюдает за военными учениями России в Атлантике и Карибском бассейне.
Ещё по уверениям американских военных, на борту фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и подлодки "Казань", несущих гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон", нет ядерного оружия. Поэтому все сравнения с Карибским кризисом сразу признаются нерелевантными.
Однако наученная горьким опытом Москва явно не намерена повторять ошибок Никиты Хрущёва и никаких намерений заранее не озвучивает.
В перспективе Куба вполне в состоянии обеспечить постоянное обслуживание российских кораблей, особенно подлодок класса "Ясень", которые отследить у американцев, скорее всего, не получится.
Американцы уже выражали озабоченность этим фактом, так как такие подводные лодки представляют серьёзную угрозу. Они в состоянии нести ядерные ракеты, которые могут стереть полконтинента.
То есть сделать всё для раздувания конфликта на Украине было легче и безопаснее. А когда противник приходит на порог твоего дома, тут и начинается истерика.
Вашингтону теперь придётся выбирать либо демократических "ястребов", либо республиканских "голубей", требующих перестать тратить деньги американцев на украинский режим.
Российские корабли на Кубе и в Венесуэле — достаточно весомый аргумент для того, чтобы услышать наконец республиканцев. Америка готова воевать далеко и чужими руками, но совершенно не умеет делать это своими и на своей территории.
Риск оказаться в таком положении, неизвестном США со времён Гражданской войны, сегодня вполне реален.
Как и тот факт, что Кубой дело не ограничится — Россия в состоянии возобновить деятельность военно-морской базы в Камрани (Вьетнам), где в 1980-х годах базировались советские дизельные подлодки, выходившие в Индийский океан.
Плюс готовность Судана разместить у себя российскую базу окончательно даёт возможность восстановить военно-морскую структуру времён "холодной войны".
А с учётом того, что руководствоваться союзники теперь будут не общей идеей, а экономической выгодой, США и вовсе должны сделать нужные выводы, и быстро.
И так уже Запад во главе с Америкой давно стал угрозой для всех, кто не хочет жить в навязываемом "мире, основанном на правилах"…
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