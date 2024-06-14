Игра в карты с шулером. Договоры о гарантиях безопасности с Украиной Запад отменит при первой возможности

Несколько стран накануне "дружно" подписали с Украиной договоры о гарантиях безопасности.
Но вменяемы ли такие договоры, поскольку они не подразумевают ввод войск этих самых стран, а ограничиваются поставкой оружия? Но ведь оружие слали Киеву и без этого.
А самое главное, чего стоят такие договоры с, в общем-то, нелегитимным Владимиром Зеленским?
На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-политических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
"Цель этих договоров — в первую очередь, конечно, продемонстрировать самому киевскому режиму, что Запад действительно его не оставляет, что он готов помогать. И это как бы ещё своеобразное принуждение конгрессменов США к тому, чтобы показать, что есть договор, и мы должны его исполнять. Поэтому давайте выделять деньги дальше, отправлять оружие и так далее. Этот договор — некий механизм принуждения, с одной стороны, и с другой стороны, обоснование того, зачем выделяется эта самая так называемая военная помощь. Тем более там не просто военная помощь. Ведь не только деньги выделятся, или оружие направляется, или какие-то инструкторы, но даже сами военнослужащие этих стран направляются как раз непосредственно для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Я думаю, что эти договоры — это и есть некое такое правовое обоснование, зачем они это делают. Потому что до этого у них было так: "Мол, мы просто захотели, оказали помощь". Конечно, у них в странах Запада есть юристы, которые задают вопрос: "На основании чего оказывается эта помощь, на основании чего выделяются эти деньги, на основании чего отправляются вооружение и боеприпасы?". Теперь у них есть это обоснование, что они делают это законно, и уже могут всё объяснить с юридической точки зрения. Поскольку раньше кто-то мог и какой-то иск подать против политиков, кто этим занимался, как раз из-за того, что они нарушали законодательства, что не было никакого правого, юридического обоснования. А вот этим они прикрывают самих себя".
Эти договоры сейчас имеют под собой всё-таки законную основу?
"В данном случае, конечно, можно сказать, что риск определённый, безусловно, у таких договоров есть. С другой стороны, это, может быть, совсем и не риск, а манёвр. Сейчас они пока признали Зеленского законным представителем Украины, и что он может подписать, а потом в случае, если надо отменить эти договоры, те же самые политики скажут, что он нелегитимен и мы производим денонсацию договора. Это своеобразный шулерский манёвр, который они могут осуществлять.
На Западе вообще действуют по принципу "ерунда — война, главное — манёвры". Вообще-то не манёвры, а нажива — самое главное, конечно. Поэтому здесь эти договоры, конечно, в определённом смысле дают возможность создавать портфели заказов и прокручивать финансы, фактически отмывая их, а финансы класть себе в карман. Это уже давно очевидный факт. Те, кто наживается на украинском конфликте, у них было вот это прикрытие в виде этих договоров, о которых мы сейчас с вами говорим".
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