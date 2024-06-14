Игра в карты с шулером. Договоры о гарантиях безопасности с Украиной Запад отменит при первой возможности

Договоры о гарантиях безопасности с Украиной будут "жить" недолго

3:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Несколько стран накануне "дружно" подписали с Украиной договоры о гарантиях безопасности.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Но вменяемы ли такие договоры, поскольку они не подразумевают ввод войск этих самых стран, а ограничиваются поставкой оружия? Но ведь оружие слали Киеву и без этого.

А самое главное, чего стоят такие договоры с, в общем-то, нелегитимным Владимиром Зеленским?

На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-политических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

"Цель этих договоров — в первую очередь, конечно, продемонстрировать самому киевскому режиму, что Запад действительно его не оставляет, что он готов помогать. И это как бы ещё своеобразное принуждение конгрессменов США к тому, чтобы показать, что есть договор, и мы должны его исполнять. Поэтому давайте выделять деньги дальше, отправлять оружие и так далее. Этот договор — некий механизм принуждения, с одной стороны, и с другой стороны, обоснование того, зачем выделяется эта самая так называемая военная помощь. Тем более там не просто военная помощь. Ведь не только деньги выделятся, или оружие направляется, или какие-то инструкторы, но даже сами военнослужащие этих стран направляются как раз непосредственно для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Я думаю, что эти договоры — это и есть некое такое правовое обоснование, зачем они это делают. Потому что до этого у них было так: "Мол, мы просто захотели, оказали помощь". Конечно, у них в странах Запада есть юристы, которые задают вопрос: "На основании чего оказывается эта помощь, на основании чего выделяются эти деньги, на основании чего отправляются вооружение и боеприпасы?". Теперь у них есть это обоснование, что они делают это законно, и уже могут всё объяснить с юридической точки зрения. Поскольку раньше кто-то мог и какой-то иск подать против политиков, кто этим занимался, как раз из-за того, что они нарушали законодательства, что не было никакого правого, юридического обоснования. А вот этим они прикрывают самих себя".

Эти договоры сейчас имеют под собой всё-таки законную основу?