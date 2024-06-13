Восстановление дипотношений с Тбилиси. По всем признакам Запад проигрывает Грузию

Грузия не станет плацдармом каких-либо агрессивных действий против России

4:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

16 лет у России с Грузией не было дипломатических связей.

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И вот, наконец, ходят слухи, что тамошняя правящая партия работает над восстановлением дипотношений с РФ. Уже якобы даже начали набирать сотрудников для работы в России.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru политолог, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов высказал своё мнение об этой ситуации, а также прокомментировал другие вопросы российско-грузинских отношений.

Станислав, может ли это говорить о развороте Грузии к России, это такие пока первые шаги, или что это такое вообще может быть?

"Разговор о восстановлении дипломатических отношений шли уже год назад. И, конечно, тогда помешали западники и политика президента Саломе Зурабишвили и другие обстоятельства. Не последним фактором был и украинский кризис — на Грузию давили, требовали, чтобы они присоединились к санкциям и так далее. И грузины сняли с повестки дня этот вопрос, хотя они активизировали развитие торгово-экономического сотрудничества, коммуникаций, открыли авиаперелёты и пр. Сейчас дипломатические отношения восстановить просто необходимо, потому что, помимо политического аспекта, есть необходимость технически обслуживать расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество, отправление соответствующих документов, которое можно сделать быстро, легко именно при наличии постоянной дипмиссии — это первое. Грузинская сторона в этом заинтересована, конечно, и мы тоже. Другое дело, что нынешнее появление этой информации рассматривается как определённый вброс, потому что Грузия находится в стадии острого политического кризиса после закона об иноагентах и накануне парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. США и Запад пытаются придать протестным акциям антироссийскую направленность, и поэтому вброс о восстановлении дипломатических отношений воспринимается как такая своеобразная провокация. Неслучайно и официальные представители пытаются удержать, либо выступить с опровержением, хотя принципиального опровержения нет и не может быть".

А может, Тбилиси вынужден быть с Россией?

"Объективно США толкают его в объятья РФ — ввели санкции против отдельных лиц, грозятся ввести визовые ограничения и так далее. Собственно говоря, грузины это отлично понимают, но и Москва пока тоже воздерживается от резких телодвижений. Отсюда вот ход, чтобы это партнерство приобрело такую логически завершённую форму, восстановить дипотношения — это точка отсчёта. Но это не значит, что это какая-то аннексия, какая-то агрессия. Премьер-министр Грузии (Ираклий Кобахидзе — прим. ред.) недавно побывал с визитом в Турции, где ему обещали расширение товарооборота до 5 млрд долларов, Иран обещает поддержку. И введение каких-либо санкций экономического характера, в общем-то, не поставит Грузию на грань краха. Это факт. Азербайджан, кстати говоря, может оказать серьёзную поддержку. Поэтому идёт битва за влияние. По всем признакам Запад проигрывает Грузию".

Грузии вообще нужно держаться какой-то мощной державы, у неё есть такая потребность?

"Будем говорить так, грузинское правительство — это еще не пророссийское правительство, это партия националистов, прагматиков. Они отлично понимают, что Россия не будет восстанавливать Советский Союз, они понимают, что Россия не заинтересована, чтобы Грузия стала плацдармом каких-либо агрессивных действий против России. Поэтому они придерживаются правила не вмешиваться, торговать, сотрудничать и по возможности держаться подальше от всех. Получится ли это у грузин — посмотрим".