Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Восстановление дипотношений с Тбилиси. По всем признакам Запад проигрывает Грузию

Грузия не станет плацдармом каких-либо агрессивных действий против России

4:02
Мир » Бывший СССР » Грузия

16 лет у России с Грузией не было дипломатических связей.

Грузия не станет плацдармом каких-либо агрессивных действий против России
Фото: commons.wikimedia.org by Kober is licensed under Public domain

И вот, наконец, ходят слухи, что тамошняя правящая партия работает над восстановлением дипотношений с РФ. Уже якобы даже начали набирать сотрудников для работы в России.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru политолог, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов высказал своё мнение об этой ситуации, а также прокомментировал другие вопросы российско-грузинских отношений.

Станислав, может ли это говорить о развороте Грузии к России, это такие пока первые шаги, или что это такое вообще может быть?

"Разговор о восстановлении дипломатических отношений шли уже год назад. И, конечно, тогда помешали западники и политика президента Саломе Зурабишвили и другие обстоятельства. Не последним фактором был и украинский кризис — на Грузию давили, требовали, чтобы они присоединились к санкциям и так далее. И грузины сняли с повестки дня этот вопрос, хотя они активизировали развитие торгово-экономического сотрудничества, коммуникаций, открыли авиаперелёты и пр. Сейчас дипломатические отношения восстановить просто необходимо, потому что, помимо политического аспекта, есть необходимость технически обслуживать расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество, отправление соответствующих документов, которое можно сделать быстро, легко именно при наличии постоянной дипмиссии — это первое.

Грузинская сторона в этом заинтересована, конечно, и мы тоже. Другое дело, что нынешнее появление этой информации рассматривается как определённый вброс, потому что Грузия находится в стадии острого политического кризиса после закона об иноагентах и накануне парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. США и Запад пытаются придать протестным акциям антироссийскую направленность, и поэтому вброс о восстановлении дипломатических отношений воспринимается как такая своеобразная провокация. Неслучайно и официальные представители пытаются удержать, либо выступить с опровержением, хотя принципиального опровержения нет и не может быть".

А может, Тбилиси вынужден быть с Россией?

"Объективно США толкают его в объятья РФ — ввели санкции против отдельных лиц, грозятся ввести визовые ограничения и так далее. Собственно говоря, грузины это отлично понимают, но и Москва пока тоже воздерживается от резких телодвижений. Отсюда вот ход, чтобы это партнерство приобрело такую логически завершённую форму, восстановить дипотношения — это точка отсчёта. Но это не значит, что это какая-то аннексия, какая-то агрессия. Премьер-министр Грузии (Ираклий Кобахидзе — прим. ред.) недавно побывал с визитом в Турции, где ему обещали расширение товарооборота до 5 млрд долларов, Иран обещает поддержку. И введение каких-либо санкций экономического характера, в общем-то, не поставит Грузию на грань краха. Это факт. Азербайджан, кстати говоря, может оказать серьёзную поддержку. Поэтому идёт битва за влияние. По всем признакам Запад проигрывает Грузию".

Грузии вообще нужно держаться какой-то мощной державы, у неё есть такая потребность?

"Будем говорить так, грузинское правительство — это еще не пророссийское правительство, это партия националистов, прагматиков. Они отлично понимают, что Россия не будет восстанавливать Советский Союз, они понимают, что Россия не заинтересована, чтобы Грузия стала плацдармом каких-либо агрессивных действий против России. Поэтому они придерживаются правила не вмешиваться, торговать, сотрудничать и по возможности держаться подальше от всех. Получится ли это у грузин — посмотрим".

Спустя 16 лет: Грузия готова к восстановлению дипотношений с Россией
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы грузия тбилиси ираклий кобахидзе
Обсудить
Новости Все >
В Египте продолжается выброс овец в Красное море
Эксперт поделилась тремя советами по выбору идеальных солнцезащитных очков
Прекращение торгов доллара и евро на Мосбирже отразится на курсах валют
Какой электрокар можно купить по цене Lada Granta: список из пяти моделей
Кудрявцева рассказала, как её пытались обмануть мошенники
Клубнично-йогуртовый мусс: восхитительное лакомство
Кварацхелия: Грузия приехала на Евро, чтобы написать новую страницу истории
Как правильно ухаживать за комнатной розой?
Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович признался, что не поверил в переход Сафонова в "ПСЖ"
Эксперты ответили, почему кошки улыбаются
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Последние материалы
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Какой электрокар можно купить по цене Lada Granta: список из пяти моделей
Кудрявцева рассказала, как её пытались обмануть мошенники
Клубнично-йогуртовый мусс: восхитительное лакомство
В Китае рассказали о нестандартном ответе России на санкции США
Кварацхелия: Грузия приехала на Евро, чтобы написать новую страницу истории
Как правильно ухаживать за комнатной розой?
Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович признался, что не поверил в переход Сафонова в "ПСЖ"
Эксперты ответили, почему кошки улыбаются
Врач Сотникова: кокосовое масло не способно отбелить зубы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников