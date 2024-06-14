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Любовь Степушова
Надо дать Армении пройти путь Грузии или Украины. Это её выбор

Пашинян выражает настроения большинства армян, которые хотят, чтобы "русские ушли"

4:43
Мир » Бывший СССР » Армения

Никол Пашинян пришёл к власти с лозунгами выхода из ОДКБ и ЕАЭС, и армянский народ его поддержал дважды. Поэтому надо дать армянам спокойно "насладиться" своим выбором.

Пашинян выражает настроения большинства армян, которые хотят, чтобы "русские ушли"
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Yerevantsi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пашинян назвал причины выхода Армении из ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в среду, 12 июня, что страна выйдет из ОДКБ, "когда придёт время".

"Ответственны (за выход Армении из ОДКБ) те, кто сформировал этот пузырь-блок, члены которого, оказывается, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства по защите партнёров по блоку, планировали войну против Армении вместе с Азербайджаном", — отметил он, выступая в парламенте.

В четверг, 13 июня, стало известно, кого он имеет в виду — это президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Пашиняна, чтобы Армения осталась в ОДКБ надо, чтобы Лукашенко "извинился перед армянским народом" или Белоруссия сама вышла из ОДКБ:

"Я заявляю, что больше никогда не приеду в Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Александр Лукашенко. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?"

Пашинян выждал две недели, чтобы припомнить Лукашенко слова, сказанные Алиеву об "освободительной войне" в Карабахе.

Армении дана отмашка из Вашингтона дестабилизировать Россию

Премьер Армении шёл к власти с лозунгами выхода из ОДКБ и ЕАЭС в 2018 году и был переизбран с огромным преимуществом на внеочередных выборах в 2021 году — его партия набрала свыше 70% голосов. Его сторонники сейчас выступают с лозунгом: "Пусть русские уйдут".

Поэтому поведение Пашиняна не удивительно, просто была дана отмашка начинать дестабилизировать Россию. Но наступил рискованный момент — его могут снести армяне, которые разгневаны сдачей Карабаха и других территорий Азербайджану. Они выходят уже многие недели протестовать под лидерством Армянской апостольской церкви. Но это не большинство населения страны.

Это понимает пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, который заявил комментируя слова Пашиняна, что "мы будем прояснять позицию наших армянских друзей, продолжим с ними работу, надеемся на союзнические отношения". Песков подчеркнул, что каждое государство определяет свои приоритеты.

Здесь просматривается следующая логика — не дать Пашиняну развивать тезис: "Россия нас бросила и предала".

Надо дать Армении пройти путь Грузии или Украины

На самом деле надо успокоиться и дать Армении пройти путь Грузии или Украины. Если Армении не нужна ОДКБ, то России ОДКБ и вовсе не нужна, потому что безопасность России не может обеспечить ни один из союзников, тогда как Россия может обеспечить безопасность их всех. ОДКБ создана для их защиты, не ценят — скатертью дорога.

Армения ставит на защиту Франции, но где та Франция, у неё своих проблем выше крыши.

Армения ставит на стратегическое партнёрство с США, которые хотят "диверсифицировать энергетику", "обеспечить продовольственную безопасность, включая определение торговых решений США в области атомной энергии и возобновляемых источников энергии". USAID намерен помочь Армении в разработке транспортной стратегии. Иными словами, всеми путями оторвать Армению от России.

При этом сегодня Армения как член ЕАЭС тотально зависит от российских энергоносителей и российской торговли: Москва поставляет

  • 85% газа,
  • 90% пшеницы
  • и всё топливо для единственной атомной электростанции, которая обеспечивает треть электроэнергии в Армении.

Вся тяжесть перехода на партнёрство с США (читай — на грабёж Армении) ляжет на плечи простых армян.

Вместо россиян скоро в Гюмри будут французы. Но станут ли турки и азербайджанцы любить армян после этого? Сомнительно. Геноцид — он был.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы армения белоруссия никол пашинян дмитрий песков александр лукашенко
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