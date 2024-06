Поставит ли Аргентина Украине французские штурмовики Super Etendard

Your browser does not support the audio element.

Аргентина решила отправить пять самолетов-штурмовиков Super Etendard для ВСУ, становясь участницей военного конфликта. Россия это заметит и ответит.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Angel G. Hilbrands is licensed under U.S. federal government