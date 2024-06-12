Поставит ли Аргентина Украине французские штурмовики Super Etendard

Россия ответит Аргентине на поставки штурмовиков Super Etendard для ВСУ

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Аргентина решила отправить пять самолетов-штурмовиков Super Etendard для ВСУ, становясь участницей военного конфликта. Россия это заметит и ответит.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Angel G. Hilbrands is licensed under U.S. federal government

Тройная выгода Милея от сделки с самолётами Super Etendard

Как пишет издание Infobae, самолёты Super Etendard были куплены Аргентиной в 2019 году у Франции, но так и не использовались, потому что к ним не прилагались пиропатроны британского производства для катапультирования кресла пилота. Сама Аргентина не может их купить из-за эмбарго, введенного Великобританией после войны за Фолклендские острова.

Президент Хавьер Милей, по данным газеты, ищет пути осуществить обмен с Францией: Super Etendard на другую военную технику. Париж после этой сделки закупит приропатроны и поставит Украине укомплектованные штурмовики. Аргентинцы надеются, что такой двухходовкой убьют аж "трёх зайцев": подыграют Вашингтону, переложат ответственность на поставки оружия в зону военного конфликта на Париж и в обмен на "старьё" получат современные "лодки или дроны".

"Этот обходной путь подразумевает, что Аргентина не будет напрямую вовлечена в конфликт с Россией", — уверена Infobae.

Москва найдёт, чем ответить Милею

Однако для России это будет выглядеть, именно, как пособничество Аргентины киевскому режиму. И меры будут приняты, потому что Аргентина перестала быть дружественной страной России после прихода к власти Милея.

Основными товарными позициями в структуре импорта России из Аргентины в 2023 году являлись: говядина, свежие груши, сыры, творог и арахис. Основными товарами, которые Россия экспортировала в Аргентину, были: азотные и другие удобрения, нефть, согласно данным oec. world.

И хотя в 2023 году товарооборот между Россией и Аргентиной сократился по сравнению с 2022 годом на 26,1% (при этом российский экспорт уменьшился в 2,7 раза до 76,2 млн долл., а импорт из Аргентины — на 15,9% до 619,4 млн долл.), простор для санкций у Москвы остался. Фермеры Аргентины, например, надеются на увеличение экспорта говядины и импорта удобрений, а это электорат, который голосует за перонистов.

Заметим также, что Милей обещал поставить Украине российские вертолёты Ми-171Е, но они до сих пор находятся в ангарах.

Неизвестно, что будет с Макроном

Infobae указывает на геополитический момент, который может свести на нет планы Милея. Это проигрыш партии Эмманюэля Макрона на парламентских выборах через три недели, и его последующая отставка с поста президента.

"(Марин) Ле Пен, в отличие от Макрона, близка к Путину и считает, что Франции следует снизить свою роль в войне между Украиной и Россией. С этой точки зрения возможная победа Ле Пен (на президентских выборах) отправит в архив политическое решение, принятое Милеем", — пишет газета.

Заметим, что даже если Макрон не сложит свои полномочия президента, поставки оружия Украине ему станет очень трудно согласовывать с парламентом и премьером, который будет от оппозиции.

Dassault-Breguet Super Еtendard — французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолёта "Этандар" IVM. Совершил первый полёт 28 октября 1974 года. Построено 85 самолётов. 17 мая 2023 года было объявлено об окончательном выводе из эксплуатации всех Super Étendard из Военно-морской авиации Аргентины.

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