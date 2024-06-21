"Закон об иноагентах" в разных странах: игры на лужайке двойной морали

НПО и "законы об иноагентах": ищем, кому выгодно

23:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Кто финансирует НПО? Почему в Израиле из 30 тысяч неправительственных организаций правительство считает опасными только 40. Кто кормит студентов-бунтарей в Америке? Как в Грузии удалось принять закон об иноагентах? Чем занимается лобби в Европарламенте? Обо всём этом Pravda.Ru рассказывает политолог Юрий Бочаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Oren Rozen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Сегодня мы продолжим тему двойных стандартов. Естественно, живя в век двойных стандартов, о чём же ещё мы будем говорить? Разговор пойдёт об НПО, неправительственных общественных организациях. И как позывает практика, практически все "цветные революции" нынешнего века произошли именно при поддержке этих самых НПО. Для начала, естественно, поговорим про Израиль.

НПО в Израиле

В Израиле зарегистрировано порядка 30 тысяч НПО, активно работает половина, 15 тысяч организаций, притом эти организации разного толка, разного направления и работают они по разным линиям. Все эти организации могут получить как государственное, так и частное финансирование, в том числе и финансирование из-за рубежа.

Суммарно в год на все НПО Израиля приходится порядка 18 млрд шекелей финансирования, то есть господдержки, это порядка 5 млрд долларов в год, притом 2/3 этой суммы поступает из-за рубежа. Многие миллионы от иностранных правительств получают израильские

университеты,

больницы,

культурные,

спортивные,

религиозные организации.

Из всех этих организаций есть порядка 40, которые, по мнению наших правых политиков, занимаются антиправительственной деятельностью, а по мнению наших левого правительства, занимаются демократией и защитой прав человека.

Мы уже говорили, что Израиль — страна очень политизированная, делится на правых и левых. Сейчас у власти правое правительство, поэтому оно считает: всё, что ведётся против него (а именно порядка 40 общественных организаций занимаются тем, что отстаивают права

палестинцев,

нелегальных рабочих,

эмигрантов), —

мешает правительству нормально жить и существовать.

При этом многие из этих организаций явно ведут, не сказать антиправительственную деятельность, но деятельность по поддержке Палестины, а именно — Палестинской автономии, по вопросам защиты прав человека в автономии.

Эти организации регулярно подают иски в израильские суды на израильское правительство, на израильских солдат, на израильских военных, на израильских полицейских по поводу нарушения их прав, неправильного задержания — в общем, усложняют правительству жизнь.

Но на фоне этих явных антиправительственных групп и организаций есть ещё десятки организаций, которые вроде бы занимаются нейтральной деятельностью: "зелёные", борцы за экологию, и прочие.

К примеру, весь прошлый год страну сотрясали демонстрации протеста, связанные с тем, что правительство пыталось провести реформу Верховного суда, высшего суда справедливости.

С одной стороны, суд — независимая ветвь власти, но суд в Израиле был настолько демократичен, что стал сам писать под себя законы и правила, регулирующие общение с властью. Естественно, власти это не понравилось, и она хотела провести реформу, чтобы расставить точки над i.

Так вот, весь прошлый год, практически все выходные дни, Израиль охватывали массовые забастовки, протесты, демонстрации. На площадь выходили 50, 100, 150, 200 тысяч человек. У людей в основном левого толка, придерживающихся иных, чем правительство Израиля, взглядов, был порыв, что надо выйти и сказать своё "нет", защитить демократию, защитить суд. Но было сразу заметно, как в течение одного дня выходит демонстрация 100-200 тысяч человек и практически 100 тысяч флагов. Ну ладно, израильские флажки вы могли купить в магазине, это возможно, но как через неделю эти же 150 или 200 тысяч выходят практически в одинаковых майках? Кто их купил? Вы сами пошли в магазин и купили эти майки с новым лозунгом "Нет правительству!" или "Свободу суду!"? В тех демонстрациях очень активно участвовали "зелёные". Через них, видно, было легко профинансировать плакаты, транспаранты, маечки, флажки.

Принципы действия НПО

Вот это один из принципов действия так называемых НПО — понемножку, по чуть-чуть. Если вы посмотрите кадры протеста из разных стран, то вы увидите организованность. Я занимаюсь выборами и выборными технологиями очень давно и очень активно.

Очень трудно просто так организовать народ на что-то. Первомайскую демонстрацию тяжело провести. Для этого нужна серьёзная организация, нужны направляющие, сопровождающие, раздающие, надо привезти материалы, транспаранты, флаги, надо правильно повести народ, надо правильно кричать. И это кто-то должен делать.

Да, толпа всегда подхватывает крик, всегда подхватывает лозунг. Всегда. Не хочется проводить параллели, но в каждом стаде должен быть пастух, который идёт впереди, или самый старый козёл, который бежит впереди стада, и всё стадо бежит за ним. Чтобы организовывать любую демонстрацию, нужен зажигатель. Зажигатели — это люди, которых научили эти самые неправительственные организации, как зажигать толпу.

Есть ещё один небольшой нюанс: всё это стоит серьёзных денег. Но если на постсоветском пространстве все эти НПО, которые финансировались Западом или организовывали "цветные революции", могли действовать, как говорится, по-чёрному, чёрным налом, то в Америке всё под контролем, хотя там тоже есть собственные НПО, которые проводят собственную политику.

Мы уже почти два месяца наблюдаем студенческие волнения, антиизраильские, пропалестинские демонстрации в ряде ведущих университетов Америки.

И что здесь интересно? Ещё в конце апреля New York Post опубликовал огромную статью "Джордж Сорос платит студентам-радикалам, которые разжигают общенациональный взрыв протестов против Израиля". И самое интересное, если вы помните, все студенческие площадки перед университетами резко украсились палатками, студенты жили в них, спали в них, то есть протестовали: "Мы не уйдём никуда, пока мы не победим".

Фонд Сороса, действующий в Америке, — это организация, отчитывающаяся перед американскими налоговыми органами, там всё по закону. И газета опубликовала расценки, которые Фонд Сороса платил нескольким группам. Организовались три палаточных группы на лужайке Колумбия, это

"Студенты за справедливость в Палестине",

"Еврейский голос за мир",

"В течение нашей жизни".

Так вот, в лагере солидарности Газы студенты, которые спали в палатках, заранее закупленных на Amazon, целый день наслаждались доставкой бесплатной пиццы, едой из кафе Dunkin', бесплатными сэндвичами стоимостью по $12,5 и цыплятами гриль по $10.

Кстати, это всё указано в ведомости, которую заплатил Фонд Сороса этим общественным организациям. То есть мы видим, что даже сэндвич для студента, который бастует в палатке, стоит денег, и он стоит больших денег. Если там сидит тысяча студентов — это одна цена, а если 10 тысяч — это другая. И всех надо накормить, напоить, и, главное, среди них должны быть организаторы, которые вовремя их выведут из палаток что-то прокричать тогда, когда надо что-то прокричать, когда появляется нужное телевидение.

Вот так понемножку, по чуть-чуть, и работают неправительственные общественные организации. Потом они формируют людей, которые выводят эти толпы на демонстрации, на штурмы, провоцируют драки с полицией, с армией, кидают камни и при этом прикрываются толпой. Со всего этого и начинаются революционные движения.

В принципе, в наш век произошла уже, как я сказал, не одна "цветная революция" по этому сценарию. И поэтому многие страны начали защищать себя, принимая соответствующие законы об НПО.

НПО в Грузии

Недавний пример — принятие данного закона в Грузии.

14 мая парламентом Грузии был принят законопроект об иноагентах, его успела протащить в этот раз правящая партия "Грузинская мечта". Год назад она тоже пыталась провести этот закон, но тогда массовые демонстрации протестов им не позволили и они отказались.

Но в этот раз они провели его, притом что во время проведения этого закона под дверями парламента шли непрерывные демонстрации протестов, возмущённая общественность требовала демократии, а президент Грузии сразу заявила, что она не ратифицирует этот договор, так как он антидемократический.

В парламенте "Грузинская мечта" имела подавляющее большинство, поэтому после того, как она приняла этот закон, а президент его не подписала, она провела второе голосование и протащила этот закон.

И что тут сразу интересно? В тот момент, когда они принимали закон, большое возмущение высказал Запад. Так, к примеру, в США не только высказали возмущение принятием такого закона, который попирает основы демократии, но и сразу же объявили о политике санкций в отношении грузинских властей. И госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он введёт визовые ограничения.

В сенате инициировали ряд законопроектов, в том числе "Акт грузинского народа", где было сказано: "Поскольку граждане Грузии выразили несогласие с законом о прозрачности иностранного влияния, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия". Оказывается, деньги для нового переворота в Грузии, намеченного на период выборов, которые должны состояться в октябре, выделялись по графе "для мирного инакомыслия".

Кстати, о деньгах. Как заявил председатель парламента Грузии, в течение прошлого года четыре неправительственные общественные организации Грузии получили из-за рубежа порядка 4 млн долларов на свою деятельность. На фоне Израиля это мелочь, но, как заявил спикер парламента Грузии, "это даже больше той суммы, которую получают на свою официальную деятельность все партии, находящиеся в грузинском парламенте". Понятна разница? И не забывайте, что через несколько месяцев в Грузии выборы. И никакой революционный подъём сегодня не делает выборы. Выборы делают деньги.

Вот даже сегодня в Америке идут выборы. Чем заняты оба кандидата на пост президента? Помимо выступлений, они собирают деньги со своих спонсоров. Деньги, деньги, деньги. Прошлый бюджет американских выборов с каждой стороны стоит порядка миллиарда долларов. Как вам? Миллиард долларов — избирательная кампания. Грузия — не та страна, маленькая, поэтому, я думаю, за 4 млн можно сделать очень много и можно провести хорошие выборы, и сделать хорошую революцию.

Правящая партия просто испугалась, потому что она знает историю Грузии.

И если мы копнём немножко в прошлое, то после развала Советского Союза и создания независимой Грузии в тот период в Грузии действовало порядка четырёх тысяч НПО. При их поддержке тогда Михаил Саакашвили пришёл к власти, сменив Эдуарда Шеварнадзе, старую элиту. После этого в 2012 году Саакашвили стал "великим и могучим", и его же друзья ухитрились его снять.

Год назад Саакашвили попытался вернуться в Грузию. Но, видно, американцам понравилась идея, что путь из тюрьмы на трон выглядит очень революционно и красиво, его оставили про запас, но общественное мнение начали готовить с помощью вот всех этих НПО, вливая в них деньги. И, естественно, власть испугалась, и она начала предпринимать меры. С самого начала, когда возник вопрос об этих НПО в Грузии, закон сразу назвали пророссийским.

Сегодня мир разделился на три части:

которые против России,

которые за Россию,

большинство, которому всё по барабану, у них свои проблемы.

Для тех, кто против России, всё, что связано с Россией: российские фильмы, российские учёные, российские политики, — это всё со знаком минус. И если вы принимаете российский закон, пророссийский закон, значит, вы плохие ребята.

Вся агитация против этого закона шла: "Как вам не стыдно принимать антидемократический закон, который направлен на подавление демократии в собственной стране? Вы же демократы. Почему вы берёте пример с России, с самой недемократической страны мира?"

То есть вот такой шум. Закон прошёл, потому что власть (не будем говорить, российская она или пророссийская, сейчас в этом трудно разобраться) защищала себя. Закон был принят, причём в очень мягкой форме.

Законы об иноагентах в разных странах

В Израиле есть аналогичный закон, и в своё время, год назад, правительство попыталось провести новый закон против тех самых 40 неправительственных организаций, которые воюют с правым правительством. Что оно предложило?

Если организация живёт на иностранные деньги, надо установить налог на средства, которые поступают из-за рубежа, предлагалось от 45 до 64% этих денег отбирать у организаций, то есть просто лишить их финансирования.

Если они израильские, пусть на израильские деньги живут, а сам Израиль им денег не даст.

Была такая попытка ввести налог. Но она не прошла, в правительство позвонили товарищи из Америки, из Германии, из Англии, и это не считалось прямым вмешательством во внутренние дела страны, это считалось дружеским упрёком. В тот момент у правительства были несколько другие задачи, и этот закон ушёл в песок, пока о нём не вспоминают, хотя, думаю, со временем к нему вернутся.

Так вот, то же самое и здесь. Грузинское правительство сказало: "Если в общей массе денег, которые вы получаете на свою общественную деятельность, более 20% идет из-за рубежа, то, пожалуйста, напишите об этом, чтобы люди знали, откуда у вас деньги, на какие деньги вы издаёте газеты, на какие деньги вы покупаете флажки, майки, зовёте на баррикады, пишете в социальных сетях что-то, чтобы они знали, что вы — иноагент, что вы не из народа, а за деньги другого народа зовёте на баррикады". И предусматривало за то, что они об этом не заявили и их вдруг поймали, копеечные штрафы, просто копеечные, порядка 20 тысяч долларов. А, как я сказал, эти четыре самые серьёзные организации получают 4 млн в год, то есть по миллиону долларов в год, и какой-то штраф в 20 тысяч — копейки, не о чем говорить. Всё это вызвало возмущение.

А теперь давайте поговорим про русский закон, который приняли грузины. Весь цинизм заключается в том, что этот закон не русский и не списан с русского закона, а списан полностью с американского закона. Американский закон, так называемый "акт о регистрации иностранных агентов", был принят ещё в 1938 году. Он принимался против фашистов, против фашистского влияния, против фашистской агитации.

Ещё в 1970 году президент США Томас Джефферсон требовал оградить иностранцев от посредничества между президентом и органами власти. И уже тогда Джефферсон использовал термин "foreign agent", то есть "иностранный агент".

Так вот, тот самый американский закон потом раз пять или шесть пересматривался, ужесточался, исправлялся, там есть штрафы, там есть тюремные сроки, там есть чёткие разъяснения, кто такие агенты, как они должны взаимодействовать с государственными всевозможными органами.

В какой-то период американцы сделали ход конём. Они оставили в стороне тот самый "Акт о регистрации иностранных агентов", а приняли ещё порядка пяти подзаконных актов с другими названиями, с другими формулировками, но ещё более ужесточив структуру взаимодействия с иностранными агентами.

Сегодня в Америке, если ты

попадаешь в категорию иностранного агента,

неправильно зарегистрировался,

не вовремя подал декларацию,

не вовремя сообщил,

то в лучшем случае ты можешь получить штраф порядка 250-300 тысяч долларов, а в худшем — несколько лет тюрьмы. Вот так вот, понимаете. 300 тысяч и каких-то 20 тысяч, и кроме "ну-ну-ну" в Грузии ничего, а тут — тюремный срок.

И, кстати, такие законы приняты во многих европейских странах мира.

Великобритания в прошлом году приняла закон о национальной безопасности, в нём вводятся расширенные полномочия, которые помогут правоохранительным органам принимать меры против лиц, действующих от имени иностранных государств против Великобритании и её интересов, в том числе тех, кто помогает иностранной державе распространять информацию, полученную незаконно посредством кибершпионажа. То есть даже если вы что-то нехорошее накопали против Англии, против действий её правительства на любой площадке незаконным путём и эту информацию хотите распространить, то это антиправительственная деятельность и за это вы должны,

если вы не регистрировались, то заплатить штраф, а также можно получить от двух до семи лет тюрьмы.

Во Франции в этом году 27 марта национальное собрание, нижняя палата парламента, одобрило законопроект о предотвращении иностранного вмешательства. Согласно этому законопроекту, во Франции должен появиться собственный реестр иностранных агентов. Документ предусматривает обязанность для иностранцев, занимающихся лоббированием коммуникаций или деятельностью по сбору средств, регистрироваться в нём. Лицам, которые отказываются передавать информацию о своей деятельности, может грозить тюрьма до трёх лет или штраф 45 тысяч долларов.

В Германии ещё с января 2022 года действует закон "реестр лоббистер". То есть если какие-то лица, какие-то общественные организации хотят влиять на членов парламента или правительства от своего имени или быть в роли профессиональных консультантов третьей страны, они должны регистрироваться, иначе, как говорится, порицание, штрафы и прочее.

То есть весь западный мир начал себя защищать от иностранного вмешательства. Но в тот момент, когда это пытаются провести другие, не западные, страны, это становится антидемократическими действиями, которые не позволяют выражать инакомыслие, то есть всё те же самые игры на лужайке двойной морали и двойных стандартов.

Место, где не борются против НПО

Кстати, в Европе есть единственное место, где не действуют такие законы о защите интересов государства от влияния НПО. Как ни странно, это Европарламент. Но это называется по-другому — "лоббирование интересов". Вы понимаете, там меньше тысячи парламентариев и зарегистрировано порядка десяти тысяч лоббистских организаций.

В принципе, Евросоюз подразумевался как общий базар, но на базаре всегда должен быть смотрящий. Но там всё-таки любовь к демократии, надо играть в игры, поэтому там есть парламент, который принимает какие-то законы. И чтобы он принимал правильные законы, существуют лоббистские группы, которые позволяют сильным мира сего протаскивать нужные решения Европарламента в угоду решениям своих экономических проблем.

Дело дошло до того, что прямо напротив Европарламента практически все этажи одного из самых крупных высотных зданий занимают лоббистские группы — чтобы далеко не ходить, через дорогу перешёл, попил кофе, уговорил депутата, и, как говорится, вперёд.

И периодически на международную арену выходят скандалы. Как вы помните, была проблема с футболом в Катаре. Ребята просто на корню купили нескольких депутатов и председателя комитета, которая сказала: "Катар — идеальная страна, кто же там нарушает права рабочих, и кто же там не смотрит за экологией и за техникой безопасности?" Всё это было хорошо и стоило, как говорится, копейки.

И таких скандалов — десятки. Постоянно кого-то из депутатов ловят на взятках, Евросоюз пытается, конечно, от этого защититься, но сильные мира сего, в первую очередь американцы, тормозят любые варианты с проведением антилоббистских законов в Евросоюзе, которым они в принципе руководят.

Мы опять приходим к тому, что все действуют исходя из интересов собственной страны, скорее даже собственного правительства, а не страны. И даже не собственного правительства, а тех людей, которые контролируют это правительство, не более того.

Рассматривая ситуацию, подумайте, кому это выгодно и для чего, и кто это проводит. И если мы вернёмся на секунду к Грузии... Санкции, которые накладываются сегодня на Грузию, касаются правительства и депутатов — их не будут пускать в Америку.

Но у меня есть ощущение, что только этот закон, никак особо сильно не влияющий на возможность Запада попытаться сделать свою революцию на этих выборах, не стал отправной точкой давления на грузинское правительство. Не секрет, что Грузия, так же как и Армения, является определённой дыркой в европейских санкциях, через эти страны идут товары из России и в Россию, и с этим американцы как-то ещё соглашаются и борются. Но совсем недавно грузины подписали контракт века с китайцами, и китайцы приходят в Грузию и строят огромнейший порт. Получается, что это Шёлковый путь, который идёт через Среднюю Азию, потом через Азербайджан, дальше пойдёт через Грузию, и китайцы получат на этом пути свой порт, перевалочную базу под свои товары. Это экономический проект.

Если через Грузию пойдёт такая логистическая цепочка, значит, у Грузии будут деньги, а если у Грузии будут деньги, она ещё долго сможет оставаться независимой страной, проводить собственную политику в угоду интересам своего народа, а не подстраиваться под кого-то, даже стремясь в ЕС.

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