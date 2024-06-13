Историк Дарья Митина считает, что России нельзя признавать "Талибан"*

Сможет ли Россия "сохранить лицо", признав "Талибан"*

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Историк Дарья Митина считает, что в союзе с "Талибаном"* нет российских интересов. Для России ничего не изменится, если мы его признаем, "кроме того, что мы сохраним репутацию приличных людей". Об этом эксперт рассказала в видеоэфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Сегодня многие немножко подзабыли афганскую тему — про талибов* и Афганистан мы не вспоминали с августа 2021 года. Тогда была кратковременная вспышка интереса, и потом на три года опять тишина. И вот вдруг, как гром среди ясного неба, два федеральных ведомства, министерство иностранных дел и министерство юстиции, заявили, что в своей докладной записке президенту Владимиру Путину они рекомендуют исключить из списка террористов "Талибан"*.

Совершенно очевидно, что положительное решение станет первым шагом на пути дипломатического признания Афганистана, точнее, Исламского Эмирата Афганистан.

После трёх лет правления террористической группировки "Талибан"* на территории Афганистана только одна страна наделила её дипломатическим признанием — Китайская Народная Республика. Сейчас большое волнение вызывают возможные последствия этого совершенно неадекватного, необдуманного и крайне вредного с точки зрения интересов России решения, если оно будет принято. Пока оно не принято. Естественно, есть путь назад, но обычно у нас общественности объявляют об уже состоявшихся принятых решениях.

Президент пока не подписал исключение "Талибана"* из списка террористов, но уже сейчас мы вправе задать нашим дипломатам, руководителям МИДа и высшему руководству вопрос: "А что же такого изменилось за три года, что позволяет нам сегодня говорить о возможном исключении из списка террористов? "Талибан"* перестал быть террористической организацией?"

Или, может быть, он выполнил хотя бы один пункт из тех, которые ему выдвинула Россия в качестве условия дипломатического признания? Я напоминаю, в 2021 году 15 августа "Талибан"* окончательно овладел афганской столицей. С этого дня начинается практически трёхлетнее правление террористической группировки "Талибан"*. Надо обязательно сделать такую оговорку. В настоящее время мы увидели весь набор мифов, которыми нас пытаются закормить наши пропагандисты, полезные идиоты из числа лоббистов этого идиотского решения.

Эти мифы служат аргументацией людей, продвигающих это решение. А продвигает его известно кто. Публичным спикером у нас фактически выступает спецпредставитель президента Российской Федерации Замир Набиевич Кабулов. Он же является руководителем профильного департамента министерства иностранных дел.

Именно Кабулов был главным мотором и лоббистом признания "Талибана"*. На протяжении 15 лет человек, должностное лицо, фактически отстаивал интересы одной из сторон внутреннего афганского конфликта.

Обычно России свойственно признавать легитимные правительства. Президент у нас — легист, выступает за диктатуру закона. И ко всем правительствам, которые пришли к власти путём силового захвата, Россия по традиции относится настороженно. Иногда эта настороженность оправдана, иногда нет. Но в случае с "Талибаном"* произошёл силовой захват власти террористической организацией. Мы имеем первый, наверное, прецедент в мировой истории в рамках XX-XXI столетий.

Это первый прецедент, когда военное террористическое джихадистское движение захватывает власть в целой стране.

Но сам ли "Талибан"* эту власть захватил? Вся наша официальная пропаганда, которую скармливают полезные идиоты нашему обывателю, не выдерживает критики. Она состоит из целого набора мифов, на которые мы сегодня пытаемся обратить внимание.

Первый миф от "Талибане"*

Первый миф. "Талибан"* — сугубо автохтонное, коренное, национально-освободительное движение. Движение пуштунского национализма.

Так это или не так? Конечно, нет. Безусловно, это движение в основном базируется на пуштунском национальном движении, но это не афганское движение. К Афганистану оно стало иметь отношение только в начале 90-х годов. 1994 год — первое появление "Талибана"* на афганской арене. В 96-м году с помощью американцев, которые практически вручили "Талибану"* ключ от Кабула, талибы* начали править страной, выгнав руководивших ею до этого моджахедов. Движение "Талибан"* всегда являлось для Афганистана пришлым, оно зародилось в Пакистане, его крёстный отец и крёстная мать — спецслужбы Соединённых Штатов Америки и Пакистана. До этого ни о каких талибах* никто слыхом не слыхивал. Говорить о какой-то автохтонности, о природной укоренённости движения "Талибан"* на афганской земле означает либо незнание либо наглое манипулирование общественным мнением.

Второй миф о "Талибане"*

Один из самых ходовых аргументов, который употреблял Кабул в своих докладных записках, — афганское национальное движение носит антиамериканский характер, "Талибан"* выгнал Соединённые Штаты из страны. И это второй миф, который активно повторяют у нас не очень далёкие люди: "Талибан"* выгнал американцев.

Это смешно. Движение исламских джихадистов буквально в тапочках с "калашами" и "стингерами". "Калашников" — наследие Советского Союза, "стингеры" — Соединённых Штатов. Вот движение, состоящее из босоногих горцев, пришло и выгнало из страны огромную военную, милитаристическую машину Соединённых Штатов. Все прекрасно знают, что в феврале 2020 года в катарской Дохе состоялась встреча представителей Соединённых Штатов, американского государства, с руководством "Талибана"* и был подписан меморандум о том, что в течение года состоится поэтапный, пошаговый вывод американских войск с территории Афганистана.

Американцы, посчитав дебет с кредитом, поняли, что баланс отрицательный, что проект нерентабельный, и тащить дальше чемодан без ручки уже как бы и не очень хорошо.

Поэтому, проведя нехитрые бухгалтерские расчёты, они решили сделать Афганистану ручкой и привести туда "Талибан"*. В меморандуме было зафиксировано, что после поэтапного вывода американских войск власть в Кабуле передаётся не легитимному правительству Афганистана, а "Талибану"*, террористической группировке, практически банде. Сам факт, я вот не помню подобного прецедента, — помпезная межгосударственная встреча в столице Катара Соединённых Штатов Америки с террористической группировкой.

Огромное государство, можно сказать, мировой гегемон, и террористическая банда. Подписан документ. С американской стороны — представителем государственного департамента США по делам Афганистана Залмаем Халилзадом, с афганской стороны — вождями, главарями боевиков "Талибана"*: Абдулом Гани Барадаром, Шером Аббасом Станикзаем, пакистанским головорезом Хаккани, руководителем сети Хаккани.

Один лишь этот факт должен был насторожить кого угодно, кроме Замира Набиевича Кабулова и Сергея Викторовича Лаврова, которые продолжают этот дискурс поддерживать. Когда делегация "Талибана"* приехала в Москву и в "Президент-Отеле" я увидела делегацию талибов* в чалмах с нашим министром иностранных дел, я подумала, что, наверное, сплю. С сожалению, это был не сон.

Почему нельзя признавать "Талибан"*

Рассказывать о том, что "Талибан"* победил Америку и освободил свою страну, — это, как минимум, чепуха, а как максимум, сознательная дезинформация и манипуляция общественным мнением. И не только общественным мнением, потому что именно в такой парадигме это излагалось в служебных записках и докладах. То есть до сегодняшнего дня на протяжении 15 лет наши дипломаты с непонятными целями пытались убедить высшее руководство страны в том, что "Талибан"* — это пуштунское движение, которое рано или поздно придёт к власти. Ещё не было никакой договорённости со Штатами, никто об этом даже помышлять не мог.

И реалии на земле таковы, что нужно обязательно признать их власть де-факто. А с какой стати его признавать де-факто? И что такое "реалии на земле"? Вот это выражение сейчас очень часто употребляется. На Украине, например, реалии на земле таковы, что де-факто власть принадлежит киевским нацистам. И тому же президенту Владимиру Зеленскому, который, кстати, уже обрёл некую легитимность, пройдя дважды через выборы. Тем не менее это не повод сворачивать специальную военную операцию, признавать просроченного Зеленского и т. д. Да, в общем, и Петра Порошенко-то не надо было признавать. А зачем признавать талибов*, которым вручили власть те же самые американцы?

Якобы предыдущие руководители Афганистана действительно были американские марионетки, объясняет Замир Кабулов в своей докладной записке. Они обрели легитимность благодаря Соединённым Штатам, и поэтому их поддерживать не нужно.

Простите меня, а моджахеды, они не благодаря американскому государству обрели в Афганистане легитимность, а талибы* дважды не благодаря американскому государству обрели легитимность? Первый раз в 1996 году, они пять лет руководили, в 2001 году те же самые американцы их заменили: "Я тебя породил, я тебя и убью". Да, вполне можно сказать, что президент Хамид Карзай был американским ставленником. Можно так и про президента Ашрафа Гани сказать. Да, и в какой-то степени, наверное, про премьер-министра Абдуллу Абдуллу. Но это были легитимные власти Афганистана, которые прошли через выборы, причём неоднократно. Правда какие выборы в Афганистане, можно себе представить, но тем не менее, хоть какие-то.

Проведению нормальных полноценных выборов в Афганистане мешало не только отсутствие логистики подъездных путей, не только особенности горного рельефа: труднодоступные места, деревни и т. д., — но и те же самые талибы*, которые просто истребляли голосующих: отрезали пальцы, уши, носы, отрубали руки.

Мы знаем, что на самом деле очень многие люди, которые хотели проголосовать или голосовали, шли на избирательные участки, были атакованы вооружёнными талибами*, теперь лучшими друзьями нашего Кремля. Они были атакованы, и это были в чистом виде бандитские нападения, бандитские атаки на тех, кто участвовал в выборах. Понятно, что "Талибан"* никогда никаких выборов устраивать не будет. Выборов в Афганистане, по крайней мере пока у власти Исламский Эмират Афганистан, не будет никогда. Потому что все прекрасно понимают, что никакой "Талибан"* никаких выборов никогда не выиграет.

Сергей Лавров в 2021 году чётко назвал по пунктам требования, которые предъявляются к правительству, которое претендует на дипломатическое признание. И не только Сергей Лавров, это и другие страны озвучили. Было консолидированное мнение всего мирового сообщества.

Первый пункт — это инклюзивное правительство. Что значит "инклюзивное правительство"? Правительство Эмирата Афганистана, так называемое правительство "Талибана"*, министры, вице-премьеры, вице-президенты и т. д. Они все представляют пуштунский этнос, они все этнические пуштуны.

Пуштуны раньше были национальным большинством в Афганистане, но Афганистан никогда не состоял на 100% только из пуштунов.

В 80-е годы, в годы пребывания на территории Афганистана советской военной интернациональной миссии, соотношение было примерно 65 на 35. В основном

таджики,

хазарейцы,

узбеки,

белуджи.

Кстати, был очень красивый государственный гимн предыдущего Афганистана, Исламской Республики Афганистан. И там все эти этносы названы в строках государственного гимна.

Что такое инклюзивное правительство? Это значит, что все весомые этнические группы должны получить в правительстве своё представительство. Иначе — затяжная гражданская война, что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем. Потому что когда нам рассказывают, что с уходом американцев в Афганистане наступила долгожданная стабильность, то, простите меня, мне просто смешно.

Стабильность — это не затухающая гражданская война, сейчас она идёт по всей территории буквально. И речь не только о Фронте национального сопротивления Афганистана и о Фронте спасения Афганистана. Это два больших фронта, которые кооперируются между собой, они не конкурируют, а действуют вместе, сообща. Фронт национального сопротивления Афганистана под руководством Ахмада Масуда-младшего и Амруллы Салеха, бывшего вице-президента по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан. И фронт спасения Афганистана под руководством генерала Есина Зия. Так вот, два эти фронта пытаются выстроить организованное сопротивление талибам* и удерживают плацдарм в виде Вилайета, Панджшер, нескольких соседних уездов провинции Баглан и ещё в ряде провинций.

К сожалению, за три года фронт сопротивления территориально не особо расширился, это надо признать, потому что талибы* — джихадистская группировка, которая базируется на полном подчинении всех силовых структур и вовлечении в свои ряды мирного населения, превращение их в точно таких же боевиков-талибов*.

"Талибан"* — это не государство, это именно джихадистская военизированная группировка. И, естественно, она держит в страхе не только мирное население, она ведёт достаточно успешную войну и с собственной оппозицией, и с фронтами сопротивления.

Пока что эта борьба складывается в пользу талибов*. Как будет завтра, посмотрим. Но в любом случае талибы* обрели эту мощь не сами по себе, а с пакистанской помощью и с помощью тех же самых Штатов. Уходящие американцы оставили талибам* вооружение на 80 млрд долларов. А это полноценная армия, скажем так, некрупного европейского государства. Да, может быть, эта не суперновая и суперсовременная техника, но всё это вполне себе ездит, вполне себе летает, вполне себе стреляет. На вырученные от продажи героина деньги они накупили инструкторов, которые водят им самолёты. Собственно говоря, американцы, уходя, военизировали "Талибан"* и сделали его полноценной милитаристской структурой, которая способна держать под контролем значительную часть афганской территории.

Вместе с тем все эти 20 лет, с 2001-го по 2021 год, "Талибан"* был абсолютно маргинальной силой, которая контролировала на пике своих возможностей до 20% территории страны. Поначалу он вообще контролировал отдельные уезды, отдельные деревни. И 15 лет назад усилиями нашего МИДа высшему руководству России внушалось, что "Талибан"* — это мощная сила, что это никакие не маргиналы, что они сами восстановят свой суверенитет и прогонят Америку. Прогнали, что называется. Этот аргумент, он, мягко говоря, неадекватен, совершенно несостоятелен.

Что мы имеем?

Мы имеем террористическую диктатуру, основанную на репрессивном аппарате, на внесудебных расправах. Сейчас там нет даже шариатских судов. Там нет нормального судопроизводства.

Об этом и говорил Сергей Лавров в своем третьем пункте о соблюдении демократических прав и свобод. Это не пустой звук. Это нормальное судопроизводство, не бессудные расправы. Есть каналы, где люди выкладывают кадры, снятые теми же самыми талибами*. Я, например, больше пяти минут смотреть это не могу и вам не советую. Это какое-то Средневековье, XIV век. Людям режут голову, отрубают голову, отрубают руки, отрубают пальцы, поджаривают заживо на мангальной решётке. Там очень много разных интересных изобретательных способов. Всё это тщательно фиксируется, видеофиксация.

И никто не боится. Руководители страны, претендующей на международное признание, не заботясь о своей международной репутации, в качестве бандитского форса выкладывают в своих личных аккаунтах видеозаписи расправ над людьми. И вот с этим государством Сергей Лавров и Замир Кабулов хотят выстроить какие-то долговременные деловые отношения.

Политически это абсолютно бандитский режим, основанный на силовом беспределе. Может быть, есть какие-то экономические аргументы? Я напомню, пункты Сергея Лаврова.

Первое — инклюзивное правительство, этого не произошло. Второе — это демократические права и свободы. Третье — это обеспечение региональной безопасности хотя бы на своей территории.

Вот давайте подробнее. С инклюзивным правительством всё понятно. Нет в нём ни узбеков, ни хазарейцев. Более того, узбеки, хазарейцы выселяются, сгоняются со своих земель. Точнее так скажем, таджиков, в основном занимающих северные и северо-восточные провинции Афганистана, просто слишком много, их сложно согнать. Узбеков изгоняют, отнимают земли, имущество, всячески дискриминируют, а хазарейцев просто уничтожают.

Хазарейцы, с точки зрения талибов*, — еще и не единоверцы. Хазарейцы — шииты, а для ваххабитов, талибов* и представителей крайних такфиристских форм ислама шиит — это нечто хуже собаки. Поэтому хазарейцы подлежат уничтожению. Их убивают без всякого суда и следствия.

Их сгоняют с земель, разрушают шиитские мечети в районах компактного проживания хазарейцев. То есть это ещё и этническая этническая диктатура. И мне очень жалко пуштунский народ, который волей-неволей разделяет эту ответственность с главарями "Талибана"*.

Теперь что касается демократических прав и свобод. Западные страны акцентируют внимание на правах женщин. У нас принято к этому относиться как-то так легко и наплевательски. Но давайте не будем забывать, что дело же не только в правах женщин. Придя к власти первое, что сделали талибы*, — запретили женщинам работать и получать высшее образование. Вот представьте себе, в любом обществе примерно половина населения — это женщины. Теперь, по мысли талибов*, это будут существа без образования, без права на работу, умеющие в лучшем случае читать и писать. Это талибское* представление о правах женщин. Сначала они закрыли университеты для женщин, потом они разрешили учиться в школе только до шестого класса. Сейчас, на четвёртом году их правления, новое правило — они закрыли школы для девочек старше третьего класса.

Три класса, начальная школа, — это тот максимум, на который может рассчитывать сегодня афганская девочка при правлении талибов* Исламского Эмирата Афганистан. Недавно была возобновлена узаконенная практика побивания женщин камнями.

Прекрасный такой режим, замечательный. С кем ещё можно подружиться? Это же даже не Саудовская Аравия, не монархии Персидского залива и не теократический Иран, где тоже не травоядные режимы. Но там хотя бы существует судопроизводство — суд, где-то шариатский, где-то гражданский. Здесь же никаких судов не существует. Запрещена музыка, запрещено киноискусство. О театре я вообще молчу. То есть всё, что с этим связано, запрещено. Вот с этим режимом мы хотим подружиться? Вот точно мы правильно, так сказать, поняли, да? Вот политическое лицо "Талибана"*, оно именно таково.

И самое главное, конечно, — это поголовное истребление всех, кто так или иначе работал в прежних структурах власти, от самого последнего полицейского или налогового инспектора до бывшего министра и вице-президента. Тем людям, которым удалось покинуть страну, повезло. Если не повезло, то извините. Они либо сидят в тюрьме, либо давно умерщвлены, либо их никто уже очень давно не видел. Просто пропал человек, и всё. И таких пропавших — сотни тысяч по всей стране.

С политическим обликом "Талибана"* как-то не заладилось. Давайте посмотрим, может быть, есть какая-то экономическая аргументация у нашего правительства для исключения "Талибана"* из списков террористов и последующего его признания. За три года экономических связей с Афганистаном у нас нет никаких. Более того, не за три года, а за 30 лет. Но нам-то Замир Набиевич рассказывал, что вот уйдёт проклятый проамериканский режим марионеток и придут свободолюбивые талибы*, которые моментально заключат с нами контракты на миллиарды долларов и будут с нами торговать.

Правда чем будут торговать, Замир Набиевич не удосужился объяснить. Может, джелгазой. Джелгаза — такие мелкие орешки, как семечки. Может быть, коноплёй, может быть, героиновым маком, а может быть, сухофруктами. Замиру Набиевичу, наверное, виднее. Но так или иначе ни грамма джелгазы пока что на российских рынках нет.

У Афганистана нет макроэкономики. Есть микроэкономика: что-то купить или продать. Нет банковской системы, нет системы страхования бизнеса. С кем и как собрались торговать наши власть предержащие — большая загадка. Единственное, что талибы* сюда завезли — это "Кока-Кола". Вот вы покупаете банку "Кока-Колы", обязательно посмотрите на то, что там написано. Если Made in Афганистан, это и есть талибанская* "Кока-Кола". Вот они, борцы с американским шайтаном, торгуют американским напитком в Москве. А так-то товарооборот у нас нулевой. Товарооборот у нас как был нулевой все эти 30 лет, так он и есть.

Что значит товарооборот нулевой? Значит, что мы у них ничего не закупаем.

В то же время мы, не имея формально никаких дипломатических отношений, поставляли "Талибану"* и пшеницу, и солярку, и бензин. Иногда нам что-то платят, потому что героиновые доходы позволяют расплатиться с контрагентами в таких-то вещах. А иногда просто в качестве жеста доброй воли.

Программа продовольственной помощи ООН сейчас для нас фактически заблокирована, потому что на нас санкции накладывают отдельные государства, но в целом из-за этого страдает программа продовольственной помощи ООН. А Афганистан тоже в дипломатической изоляции, под санкциями, и, конечно, он заинтересован и в зерне, и в продовольствии, и в стройматериалах. Наши власть предержащие думают, что после дипломатического признания Афганистана у нас появится экономическая выгода. Пока что никаких экономических выгод не просматривается. И дело же не только в семечках и в сухофруктах.

Инфраструктурные, логистические проекты нам не очень интересны. Мы давно выстроили свою логистику в обход Афганистана, с учётом особенностей его политической нестабильности, отсутствия безопасности, да просто даже природно-климатических условий.

Ведь значительную часть страны, фактически весь центр Афганистана, занимает плато Гиндукуш. Вот как там проложишь логистические, транспортные коридоры, как сделать трубопровод? В итоге у нас транспортный коридор Север — Юг идёт через нашу Астрахань, иранский порт Бендер-Аббас, потом Бендер-Энзели и в индийские порты, минуя Афганистан. А с другой стороны мы заключили контракт: трубопровод идёт через Пакистан, до пакистанских портов, тоже минуя Афганистан.

Мы прекрасно понимаем, что никаких логистических, транспортных коридоров через Афганистан не будет. Если бы это было возможно, то их давно бы уже построила Китайская Народная Республика, которая тоже заинтересована в расширении своей транспортной внешней инфраструктуры.

Но этого нет. И, наверное, неспроста. Ведь подумайте, за три года нахождения у власти талибов* у страны не появилось ни одного внятного иностранного инвестора. И тут появляется Замир Набиевич Кабулов и говорит: "А мы будем торговать". То есть никто не смог торговать, включая Китай, который признал дипломатическое признание режиму "Талибан"*, исключил его из всех санкционных списков, предоставил ему режим наибольшего благоприятствования, но никто не реализовал ни одного инвестиционного проекта.

Интерес Китая понятен. Он вложил в Афганистан очень много денег при предыдущих правительствах. Он хочет отбить хотя бы вложенное. Китайцы — люди прагматичные. Они в основном руководствуются экономическими мотивами, а прежде уже потом мотивами политическими и идеологическими. По Марксу, бытие определяет сознание. Китайцам надо отбить вложенные деньги. А денег было вложено очень немало — 300 млн долларов только на одно медное Айнакское месторождение. Там работы ещё не начинались. И вряд ли начнутся. 300 млн долларов просто растворились в воздухе. Потому что нельзя начать работы в карьере, где невозможно обеспечить безопасность китайских рабочих, подвести инфраструктуру, электричество, воду, где постоянные бандитские вылазки. Китай обещает всё это взять на себя.

Но мы-то что там ловим? У нас нет там инвестиционных проектов.

Мы в Афганистан ничего не вложили. Мы не готовы сейчас тратиться на инфраструктуру добывающей промышленности. Для нас это явно нерентабельное предприятие. Потому что для того, чтобы начать что-то в Афганистане добывать, нужно практически построить страну заново.

Там огромная богатейшая страна, там вся таблица Менделеева в земле лежит. Но почему-то никто не разрабатывает. А почему? Наверное, ведь неспроста. И тут появляется весь в белом Замир Кабулов и говорит: "А мы будем торговать, а у нас будут инвестиции". Ну, простите меня. Людям, которые умеют хотя бы немножко считать и думать, это точно не заходит.

Какие есть ещё экономические резоны? Да никаких. На наших форумах в Казани, в Санкт-Петербурге, на международном экономическом форуме, прогуливаются талибы* в тапочках на босу ногу, в чалмах и с голыми пятками. К ним можно подойти, сделать селфи. А вот контракты с ними заключить нельзя, потому что банковская система Афганистана не работает, система страхования не работает, торговать нечем. Макроэкономики у Афганистана нет.

Что делают талибы*? Во-первых, они ходят с протянутой рукой, точно так же, как некоторые наши не братья из соседней страны. Но, простите, там страна-то богатейшая, там есть чем расплачиваться. У афганцев расплачиваться, простите, нечем. Они попрошайничают, они проводят пиар-акции по сжиганию маковых полей. Это, кстати, ещё один огромный миф: "Талибан"* борется с наркотрафиком.

Третий миф о "Талибане"*

"Талибан"* борется с наркотиком, а наркотрафик при талибах* за последние три года вырос по сравнению с прежним наркотрафиком в разы.

Потому что вот этими пиаровскими акциями по сжиганию двух-трёх показательных полей наши замечательные талибы* автоматически взвинчивают цены на тот же самый героин. А дальше уже, как говорится, всё как при бабушке. Торгуем по-старому, только цены немножко новые. Вот и вся борьба с наркотрафиком. Ещё один миф, который легко разбивается статистикой. Главное, уметь эту статистику найти и прочитать.

Четвёртый миф о "Талибане"*

Ещё один очередной миф: талибы* способны создать систему региональной безопасности хотя бы в границах Афганистана, они борются с ИГИЛ**. На это, собственно, и упирает Кабулов. Этот аргумент разбивается сразу же. Он абсолютно лживый, выдуманный, фальшивый от начала и до конца. Это очень смешно, особенно контексте того, что ИГИЛ** и "Талибан"* — слабо различающиеся между собой структуры с огромной степенью взаимопроникновения и взаимозамещения. Я уж не говорю о том, что уважающий себя боевик, джихадист, утром талиб*, вечером — член Исламского государства**, а на следующий день он член, допустим, какой-то "Аль-Каиды"*. Если раньше эти все разночтения имели место, сейчас это уже практически одно и то же.

"Аль-Каида"* — это не просто единое целое с афганским "Талибаном"*. Там создаются династические браки, люди совместно делят доход с одних и тех же героиновых полей, вместе распределяют сферы влияния, вместе отбирают имущество.

Это давно уже, как минимум, сотрудничающие структуры. И это оформляется не только де-факто, но и де-юре. Есть заключенные между отдельными группами "Талибана"* и "Аль-Каиды"* соглашения о совместном контроле, совместном разделении сфер влияния. Это документально зафиксированные факты.

Американцы худо-бедно с ИГИЛ** боролись. Нельзя сказать, что эта борьба была очень эффективной, но в какой-то степени, безусловно, они ИГИЛ** постепенно выщёлкивали с афганской территории.

Что делает Замир Кабулов? Он говорит, что при американцах количество боевиков ИГИЛ* в Афганистане достигало 10-15 тысяч, а сейчас, на четвёртый год правления талибов*, осталось три тысячи. Простите меня, это никак не соответствует не только данным мониторинговой миссии ООН, но и данным группы МООНСА, мониторинговой миссии Организации Объединённых Наций по Афганистану. У неё есть подробная статистика, где, что, сколько и чего. Слова Кабулова не совпадают и с докладами директора ФСБ Александра Бортникова, и недавнего секретаря Совбеза Николая Патрушева. Тот же Бортников писал, что количество боевиков ИГИЛ** за последние несколько лет выросло не только в разы, но и на порядки.

Давайте вспомним события истекших трёх лет.

Мы выдвинули в качестве условия дипломатического признания талибов* обеспечение ими безопасности. 5 сентября 2022 года, ровно через год после прихода талибов* к власти, состоялось первое в XXI веке нападение исламских боевиков на территорию российской дипломатической миссии в Кабуле.

Это называется стабильность и безопасность. Консульское учреждение, российская дипломатическая миссия, погибло два дипломата, в том числе второй секретарь российского посольства. Это первый случай гибели российских дипломатов в нынешнем столетии.

Ответственность за этот террористический акт взял на себя афганский филиал ИГИЛ**, в то время как афганские эксперты уверены, что смертник ИГИЛ** являлся только исполнителем. А организован теракт был не просто руководством "Талибана"*, а конкретно Сирджуддином Хаккани, руководителем сети Хаккани и человеком, который контролирует значительную часть афганских ведомств.

На самом деле тесное слияние, сплочение ИГИЛ** и "Талибан"* — это медицинский факт, который видят почему-то все, кроме Замира Набиевича Кабулова. Хотя на самом деле обвинить его в слепоте или непрофессионализме, дилетантизме, наверное, никто не может. Он работает на афганской теме не первый десяток лет. Он знает всё досконально. Тогда как это называется?

Как называется тот факт, что в течение полутора десятков лет высшее должностное лицо неприкрыто лоббирует интересы одной из конфликтующих сторон? Причём не легитимной власти страны, а террористической группировки, которая рвётся к власти.

У меня есть версия. Я, конечно, не могу говорить об этом вслух. Но есть такое слово на "К". Вы его прекрасно знаете. А что это по-вашему?

Если люди, которые хотят получить дипломатическое признание, прямо и откровенно игнорируют любые ваши просьбы, требования, пожелания, высказанные устно и письменно, — это значит, что признавать их не нужно, что ваше мнение они ни во что не ставят. Что им нужна только сокровенная закорючка под некой бумажкой.

Что будет, если Россия признает "Талибан"*

А что будет потом?

Признавая Афганистан, мы принимаем на себя целый ряд обязательств, в том числе и военно-стратегического характера.

А там границы наших южных соседей, наших бывших собратьев по Советскому Союзу. Полторы тысячи километров только афгано-таджикская граница. Посчитайте-ка, сколько в прошлом году было вылазок боевиков "Талибана"* на пограничные КПП Таджикистана. Ну хотя бы в одной провинции Кундуз. И скажите, вот именно это называется обеспечением региональной безопасности или что-то другое? Может быть, мы не понимаем что-то? Может, мы глупые?

И то, что сегодня Таджикистан категорически против признания "Талибана"*, против его режима, — это потому, что они прекрасно понимают, что Таджикистан не выстоит против огромной джихадистской армии, где-то в полмиллиона штыков. "Талибан"*, плюс ИГИЛ**, плюс "Аль-Каида"*.

И Кабулов вам рассказывает, что у "Талибана"* нет экспансионистских устремлений. Да как же нет? А талибы* откуда пришли? Не из Пакистана ли? А зачем они нападают на таджикские и туркменские границы? Просто так, потому что им нечего делать? Ведь это же не шутки и не игрушки. Ведь в Таджикистане стоит российская 201-я военная база. Нам нужно всяческим образом затягивать Узбекистан в ОДКБ. А мы почему-то этого не делаем.

Мы едем в Пекин на смотрины, и нам там товарищ Си говорит: "Давайте вы признаете талибов, потому что это входит в национальные интересы Китая". Ну а в наши национальные интересы это не входит. Китай нам — друг, но истина дороже.

У нас есть свой национальный интерес. У Китая там интерес экономический. Плюс к инвестициям там же ещё и литий. Есть две страны в мире, которые богаты литием и к которым обращены сейчас взоры всего мира. Это Боливия и Афганистан. Обе страны с крайне сложным рельефом, крайним трудным доступом к месторождениям и т. д. Вот как его добывать?

Литий — стратегическое сырье для чипов, микрочипов, для электроники. Это материал будущего. И китайцы очень заинтересованы в этом литии. Талибы* готовы его предоставить на определённых условиях.

Поэтому здесь взаимный интерес понятен. А мы что там ловим, простите меня? Нас никто туда не пустит уже. Мы 30 лет ничего с Афганистаном не делали, ничего не предпринимали, кроме того, как систематически портили отношения с его законными властями. И вы думаете, что теперь нам откроются какие-то невиданные месторождения или рынки? Да нет, конечно. Мы свой момент упустили. Восстанавливать свои позиции нужно системно, необходима стратегия. А эти телодвижения даже на тактику не тянут. Это подыгрывание интересам "большого брата". "Большой брат" — солидный и серьёзный, но это вовсе не значит, что мы должны наступить на горло собственной песне.

У Казахстана, Туркмении и Узбекистана там интерес немножко другой. Эти страны борются за право быть диспетчером, то есть оператором финансовых средств, финансовой помощи со всего мира. И вот здесь интересные цифры. Американцы, которые вроде бы из Афганистана ушли, за эти три года выделили Исламскому Эмирату Афганистан чистым налом 17 млрд долларов. То есть почти 6 млрд ежегодно. В стране, которую они не просто не признают, а считают террористом. А Израиль получает от Соединённых Штатов 3 млрд долларов в год.

17 млрд долларов рассовываются по карманам высшего руководства "Талибана"*, а всё остальное проходит через различные НКО и НПО по счетам якобы гуманитарной помощи афганскому народу.

Мы очень сочувствуем афганскому народу, вот без всякой иронии. Это несчастный народ, который на протяжении столетий никак не может обрести суверенитет. Когда-то это была непобедимая страна, они два раза били англичан, и вот на протяжении последних 30 лет они, буквально, катятся в пропасть. С приходом Исламского Эмирата

население Афганистана уменьшилось с 40 млн до примерно 33.

7 млн были вынуждены либо эмигрировать, либо оказались неизвестно где, можно только догадываться.

Из оставшихся 33 млн 6 млн находятся на грани выживания, на грани голодной смерти.

И 27 млн регулярно недоедают.

В том числе и представители самих структур "Талибана"* за исключением высших главарей. Экономики нет. Вся она базируется на иностранных подачках. Иностранные подачки и торговля героином. Наркотрафик вырос в разы, а вовсе не сократился, как нас пытается убедить в этом Замир Кабулов. Кого мы собрались признавать и с какой целью?

Экономических резонов для признания "Талибана"* нет, политических тем более нет. Портить себе репутацию — это совершенно не то, что интересует Россию сейчас. Аргумент военно-стратегический тоже не выдерживает никакой критики, потому что никакой безопасности "Талибан"* не обеспечивает.

Это просто не в его интересах. В его интересах — расширяться, собирать дань с местного населения, отжимать транспортные караваны, торговать наркотиками, получать гуманитарную помощь в размере миллиардов долларов из Соединённых Штатов, из Европейского союза, из Китайской Народной Республики. Всё это гуманитарная помощь.

Наверное, единственное, что мы будем делать после дипломатического признания, — сгружать в Афганистан больше наличных денег и ресурсов.

Всё, больше ничего. Какие у нас там интересы? Что мы хотим признавать? Признать террористическую диктатуру, беспощадно подавляющую малейшие проявления инакомыслия. Замир Кабулов пишет, что талибы* сейчас другие, что они отучились в Кембридже и в Оксфорде, что теперь это образованные люди, а не боевики с "калашами" и "стингерами", что они отстраивают государство, идя путём проб и ошибок.

Это те же самые талибы*, которые вешали на фонарях и на заборах членов афганского правительства демократического Афганистана в 1992 году, в сентябре 1996 года, при захвате Кабула, жгли, рубили головы, отрезали руки. Они это делают теперь в масштабах всей страны. Огромное террористическое государство величиной с Афганистан.

Вывод

Подводя итог. Что, собственно говоря, произошло за эти даже не три года, а за год? На прошлогодней встрече так называемой "группы московского формата" (Россия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан) решали, что делать с пакистанским вопросом, и говорили, что признавать нельзя, пока не выполнен ни один пункт из выставленных нами условий. Признавать нельзя, но взаимодействовать можно.

Вот мы сейчас и взаимодействуем. Посольство в Москве работает непонятно на каких основаниях. Выдаёт какие-то визы, ставит какие-то штампы. У нас нет дипломатических отношений, мы не признаём этот эмират государством, но всё работает. Они ходят по международным форумам, делают селфи. Год назад, казалось, что российская политика начинает меняться, что высшее руководство страны начинает прислушиваться к доводам силовых структур, Федеральной службы безопасности, генштаба министерства обороны, который давал совершенно иные данные и по состоянию региональной безопасности на территории страны, и по состоянию безопасности наших границ, и по всем другим параметрам.

Россия, казалось тогда, начинает искать контакты с другими политическими силами в Афганистане. Впрочем это сильно сказано, потому что никаких политических сил в нынешнем Афганистане нет. Но зато там есть вооружённое сопротивление, о котором я уже говорила. Оно пока хиленькое, но бесстрашное. И оно принципиально, не на жизнь, а на смерть, с огромными потерями, с огромными жертвами, борется и даёт отпор "Талибану"* на тех территориях, которые им удалось отвоевать: Панджшерское ущелье, несколько уездов в провинции Баглан и несколько уездов в пограничных провинциях. Но этому сопротивлению никто, естественно, не помогает, не сочувствует. В прошлом году эти люди: и Салех, и Ахмад Масуд, и генерал Ясин Зия, — приезжали в Москву, имели парламентские контакты, выступали в Государственной Думе, встречались с нашими политиками. Об этом писала российская пресса. И казалось тогда, что Россия готова свою позицию пересматривать, корректировать в сторону более разумного, более рационального взгляда на афганскую проблему.

Но, к сожалению, либо что-то не получилось, либо возобладали иные силы, иные лоббисты. Доклады ФСБ и Совбеза в ходе правительственных перестановок и изменений оказались отодвинуты в сторону. И опять возобладала неадекватная точка зрения: талибов* нужно принять в свои объятия как можно скорее.

В ходе большого визита в Пекин было, скорее всего, принято совместное решение о начале нового союзного проекта выстраивания региональной безопасности. Туда должен быть вписан "Талибан"*? Это безумие, потому что вписать в этот проект "Талибан"* — это всё равно, что вписать туда ИГИЛ**, "Аль-Каиду"*, "Техрик-е Талибан Пакистан"* и т. д. Это одно и то же. С террористом нельзя договориться. Почему этого не понимает высшее руководство России?

Два месяца назад следствие вышло на исполнителей теракта в "Крокусе", которые связаны с "Вилаят Хорасан"** — это афганский филиал ДАИШ**, Исламского государства**. Вот то обеспечение безопасности, которую нам обещал "Талибан"*.

В союзе с "Талибаном"* нет российских интересов. Ничего не изменится для России, если мы не признаем бандитский режим, основанный на крови, насилии и беспределе. Ничего не изменится, кроме того, что мы сохраним в мире репутацию приличных людей.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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