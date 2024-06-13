"Всё в современном мире продаётся и покупается" — политолог Юрий Бочаров о конфликте в секторе Газа

Политолог Юрий Бочаров о реалиях войн на Ближнем Востоке

22:43 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Политолог Юрий Бочаров уверен, что в мире политические задачи решаются любой ценой, даже если, решая свои проблемы, надо кого-то бомбить. Очередной выпуск передачи видеостудии Pravda.Ru "Непонятный Израиль".

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

— Сегодня мы вновь поговорим о двойных стандартах ведения войны или о войне без правил.

Чтобы понять, давайте немножко поговорим о законах. Да, есть такие законы войны, есть законные правила ведения боя, есть законы взаимоотношений с военнопленными. Есть целая Женевская конвенция по этому поводу. Но давайте начнём с того, что, согласно юридической трактовке, официальный солдат на поле боя называется "комбатом", в переводе с французского "сражающий". В международном военном конфликте, таком, например, как Россия и Украина, к ним относятся лица, входящие в состав вооружённых сил воюющих государств. Такие люди, согласно протоколу от 1977 года Женевской конвенции, сражаются законно при условии, что они находятся в ответственном командовании, то есть входят в структуру подчинения государству и несут ответственность перед ним, имеют узнаваемые знаки отличия от гражданского населения, открыто носят оружие и военную форму и соблюдают законы и обычаи войны.

Главная привилегия комбата — он может убивать, потому что его тоже могут убить. И за то, что он убивает людей на войне, ему по закону ничего не будет, если он убивает их, не нарушая законов войны.

Кстати, среди основных принципов, лежащих в основе законов о войне, можно отметить следующие...

Войны должны ограничиваться достижением политических целей, положивших начало войне, например, территориальный контроль.

Войны должны быть прекращены как можно скорее, люди и имущество, которые не способствуют военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и лишений.

С этой целью воины войны призваны смягчить трудность войны путём защиты как комбатов, так и не комбатов от ненужных страданий.

Кстати, закон войны описывает и поведение во время боевых действий, уголовная ответственность за нарушение этих законов распространяется не только на международный государственный уровень, но и на отдельных лиц. То есть нарушение военных положений называется "военным преступлением".

Что же такое "военное преступление"? Это когда во время боевых действий нарушены нормы международного государственного права, гуманитарного права, а именно,

убийства, истязания и увод в рабство военнопленных, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий,

захват и убийство заложников,

неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры,

разрушение жилищ населённых пунктов без военной необходимости.

Вернёмся к событиям Израиля 7 октября.

То, что совершил ХАМАС, вторгшись на территорию Израиля 7 октября, называется военным преступлением: из 1200 погибших человек почти тысяча была мирными гражданами, были убийства, изнасилования и истязания, взяты в плен более 300 заложников, разрушены 20 населённых пунктов. Все эти действия подпадают под законы о военных преступлениях.

И что же произошло? Кто-то сказал, что кто-то не так ведёт войну? Нет. Израиль, конечно, начал боевые действия 8-го числа и вторгся на территорию сектора Газа и до сих по ведёт боевые действия.

А где же та самая международная общественность, где тот голос разум, те, так сказать, защитники мира, правозащитники, которые всегда и везде осуждают любую агрессию? Семь месяцев была тишина. И никто ни в Международном суде в Гааге, ни в Международном уголовном суде вообще не поднимал вопросы о военных преступлениях ХАМАСа. И вот только через семь месяцев Палестинская автономия подала иск в Международный уголовный суд о признании Израиля нарушителем международного права. И, как мы помним, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан 20 мая официально объявил о подаче в суд просьбы об избрании международных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. При этом МУС заявил, что, изучив поступившие в его офис материалы и свидетельства, он пришёл к выводу, что Нетаньяху и Галант должны нести уголовную ответственность за продолжающиеся преступления против международного права, совершённые на территории Палестинской автономии, в секторе Газа.

То есть то, что совершил ХАМАС, — это прошло через маленькую запятую: к ответственности должны быть привлечены отдельные представители ХАМАСа, не более того.

Кстати, первым пунктом в обвинительном заключении преступлений, которые якобы совершили Нетаньяху и Галант, были названы

целенаправленная организация голода,

причинение огромных страданий,

тяжёлого вреда,

убийства

и намеренные атаки против гражданского населения.

То есть Израиль совершил преступление против человечества. Самое интересное — все эти данные были основаны судом не на фактических действиях Израиля в секторе Газа, к которым суд не имел доступа, а на картинках, которые ему показывали, и на основании публикаций в израильских СМИ.

Дело в том, что, как вы сами знаете, в любом правительстве есть свои придурки, свои "ястребы" и отморозки. Некоторые из ультраправых политиков Израиля орали на всех перекрёстках, что сейчас, после 7 октября, мы должны отомстить, мы должны уничтожить, что там вообще нет гражданских, что там только террористы и их надо вырезать всех как собак. Вот орали на каждом перекрёстке и доорались — их слова и были положены в обвинительный протокол: что "это же не палестинцы говорят, это ваши министры говорят, что их надо вырезать как собак, а это уже геноцид".

Сейчас Израиль обвиняют в том, что он ведёт войну не по правилам. Возникает вопрос: а существуют ли правила ведения войны для террористов?

Ведь если террористы провозглашают своей целью уничтожение какого-то государства либо строительство на его месте, к примеру, исламского халифата со своим искажённым представлением о трактовках Корана, если все террористы делят изначально всех людей на своих и чужих, на верных и неверных, притом в список неверных попасть могут и свои, люди, которые не поддерживают эту святую идею — борьбу за халифат и за построение исламского государства.

В своей святой борьбе, как они её понимают, они готовы уничтожить всех, кто не с ними, кто не разделяет их идею. Поэтому они всегда готовы подставить под удар мирное население, которое не поддерживает их цели и просто хочет жить, а не служить живым щитом.

Таковы правила ведения боя террористами. Теперь возникает вопрос, правда риторический: как воевать с теми, кто не придерживается международных конвенций правил ведения войны, теми, кто берёт заложников, теми, кто разрушает, теми, кто насилует, и теми, кто убивает гражданских лиц? Я думаю, ответа нет. Хотя, как говорит русская пословица, "с волками жить — по-волчьи выть". Я думаю, надо воевать пропорционально, то есть воевать теми же методами, теми же средствами, потому что эти люди понимают только силу.

В этой среде не действуют ни убеждения, потому что у них своя идеология, ни здравый смысл, потому что у них своя логика. Здесь есть только понимание силы: ты сильный — с тобой разговаривают, ты слабый — значит, ты выполняешь их волю.

Но мало было того уголовного суда, к делу присоединился ещё и Международный суд ООН, который вынес решение по требованию ЮАР о модификации ордеров, осудил Израиль и потребовал в качестве меры по обеспечению предотвращения возможного геноцида обязать Израиль немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в районе Рафиха, которые могут создать палестинскому населению в секторе Газа условия жизни, способные привести к физическому урону или к его полному уничтожению. То есть обвинил Государство Израиль в геноциде.

Кстати, я не помню, чтобы кто-то хоть раз исполнял решение Международного суда, если только побеждённые, и их, побеждённых, обычно и судят. Ещё в 2022 году Международный суд ООН вынес решение о немедленном прекращении боевых действий на Украине и отводе российских войск с Украины. Как мы знаем, Россия это полностью проигнорировала, потому что она ведёт специальную военную операцию по законам военного времени, по законам нынешней ситуации. Но не в этом суть.

Общественное мнение в Израиле разделилось, и родственники заложников потребовали от правительства и военного кабинета объявить ордер суда недействительным, пока их близкие находятся в плену — мы обязаны продолжать наносить ХАМАСу смертельные удары, и мы не увидим близких, если война закончится сейчас. В то же время израильская ультраправая организация "Мир" ("Шалом"), "Мир немедленно", то есть "Шалом Ахшав", полагает, что выполнение решения суда — это единственный шанс для смены направления, продвижения подлинных израильских интересов по окончании войны, возвращения заложников в рамках глобальной сделки.

Самое интересное в решении Международного суда ООН — это то, что он не остановил войну в Израиле в секторе Газа, он не запретил боевые действия, он лишь потребовал, чтобы боевые действия шли с соблюдением, так сказать, гуманитарного права и не приводили к геноциду.

Давайте на секунду разберёмся, что же такое "геноцид". Геноцид — это форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично

национальную,

этническую,

расовую,

религиозную группу

таким путем, как убийство членов этой группы, причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства, применение мер, рассчитанных на предотвращение деторождения такой группы, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую и предумышленное создание таких жизненных условий, которые ведут к полному или частичному физическому уничтожению этой группы. По поводу геноцида мы сейчас не будем вспоминать события Второй мировой войны, хотя у меня есть риторический вопрос...

Вот та ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американцами — это был геноцид или нет? Историки спорят, американцы утверждают: "Нет, это не было геноцидом, это было принуждение правительства Японии к окончанию войны, в результате чего могло бы погибнуть очень много людей".

Поэтому они пошли на такой шаг, выжгли пару городов, чтобы принудить страну к миру. Не хочется проводить параллели, то есть выходит, что если сейчас российские войска нанесут тактический ядерный удар по укреплённым позициям на Украине, это, согласно американской трактовке, будет не геноцид, а, скорее всего, принуждение к миру, чтобы не погибло ещё больше людей. Вот так вот. Это международное право. Другого я ничего не вижу. Однако фактов геноцида и в наше время более чем достаточно. Можно вспомнить:

Пол Пота, который в 1975–1979 годах вырезал в Камбодже практически три миллиона человек,

войну Ирана с курдами,

резню в Сербии, Хорватии, Боснии,

геноцид в Руанде.

Притом что каждая пострадавшая страна сама определяет степень поражения. Например, азербайджанцы считают, что в Ходжалы был применен геноцид со стороны армянских войск против азербайджанских мирных граждан, где был вырезан целый посёлок. Но это трактовка каждой страны. И вчерашний день.

Давайте о более близких по времени событиях, когда можно провести параллель между тем, что происходило тогда, и тем, что происходит в Израиле, о войне официальной государственной структуры с террористической организацией, с её точки зрения. И не грех в этом контексте вспомнить хотя бы тот же Мосул.

Наступление на Мосул — это военная операция, проводившаяся с 24 марта 2016-го по 10 июня 2017 года армией правительства Ирана и его союзников против террористической организации "Исламское государство"*.

Операция шла 15 месяцев. Мосул — второй по населению, 1,5 млн человек, город Ирака — был взят, так сказать, оккупирован ИГ* в 2014 году. Город был в основном населён суннитами и очень быстро захвачен боевиками благодаря недоверию населения новым шиитским властям Ирана. И именно здесь с соборной мечети Мосула лидер ИГ* провозгласил создание халифата, охватывающего Иран и Сирию. То есть Мосул оставался последней цитаделью ИГ* в Ираке. И, естественно, с этим оплотом ИГ* на Ближнем Востоке захотели повоевать все, уничтожить его. По различным оценкам, бойцов ИГ* в этом городе было примерно от 6 до 17 тысяч. Кстати, в секторе Газа количество бойцов ХАМАС оценивается в 30 тысяч, это так, к сведению. Против ИГ* выступила коалиция Ирака, США, Франции, Канады. Ирак поставил почти 100 тысяч солдат, воздушное прикрытие наступления осуществляли самолёты

США,

Великобритании,

Франции,

Германии,

Ирака,

Объединённых Арабских Эмиратов

и даже Турции.

Армада, считавшая, что она воюет не против армии, а против террористов и, следовательно, не должна воевать по условиям войны, с огромной военной поддержкой и с самолётами брала город в 1,5 млн (а в секторе Газа, как вы знаете, проживает 2,5 млн человек) в течение 15 месяцев.

Притом что по итогам отчётов общественной гуманитарной организации войска коалиции во главе с США использовали тактику уничтожения зданий, не считаясь с жертвами среди мирного населения. По их словам, тяжёлые потери мирного населения заставляют предположить, что коалиция вопиюще нарушает нормы международного гуманитарного права. По её мнению, подобные несоразмерные и неизбирательные нападения могут быть приравнены к военным преступлениям. То есть по итогам операции, хотя большая часть террористов всё-таки вырвалась из города и ушла, считалось, что в результате штурма там погибло более 40 тысяч мирных граждан, но это заявили победители, а они, естественно, старались приуменьшить потери среди мирного населения.

Теперь вернёмся в ещё более близкий период, которого практически мы сейчас касаемся, — это война в Йемене и те самые хуситы, которые перекрыли Красное море и стреляют во всё, что плавает. Кстати, чтобы было понятно, движение хуситов началось как революционное движение против местной власти, которая, по мнению хуситов, полностью легла под американцев, исполняла американскую волю и разграбила страну в угоду американскому капитала. Это так, для начала...

Война хуситов началась в 2014 году и продолжается фактически до сегодняшнего дня. В какой-то момент в эту войну ввязались Саудовская Аравия и подавляющее большинство стран Персидского залива.

Что получилось? Когда туда послали войска, хуситы, пользуясь партизанскими методами, довольно-таки резво начали отстреливать и офицерский и командный состав, и саудовских воинов. Саудовцы перешли к другой тактике: они начали тактику тотальной бомбардировки объектов хуситов.

Они бомбардировали именно населённые пункты,

они уничтожили все лодки, корабли, чтобы те не могли заниматься рыбалкой,

они уничтожали посевы,

они бомбили комбинаты по производству продуктов,

они бомбили именно гражданскую часть общества, пытаясь вызвать массовый голод и массовое недовольство населения действиями хуситов и тем самым прийти к соглашению или к победе над хуситами.

Естественно, там начался серьёзный голод. И все гуманитарные организации в один голос стали вопить, что надо спасать население, там 30 млн, голодала чуть ли не половина страны. В общем, цифры ужасные.

И, кстати, по итогам этой восьмилетней войны называют разные цифры — что погибших более 370 тысяч, более 170 тысяч из них погибли в результате голода. Это разве не геноцид — специально созданные условия для гибели людей, да ещё и таким варварским методом, через голод?

Я приведу один интересный документ. Ещё в июле 2016 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун занёс саудовскую коалицию в чёрный список группировок, которые нарушают права детей в связи с убийством детей в ходе вторжения в Йемен.

Представляете, мировая общественность всё-таки раскочегарилась и осудила не кого-нибудь, а Саудовскую Аравию, нефтяного принца, который держит, контролирует ОПЕК и почти половину поставок нефти в мире. Осудила, не побоялась.

И самое интересное — они не боялись целых семь дней. Через семь дней саудиты надавили кому-то куда-то, и 10 июня генсек ООН Пан Ги Мун признал, что решение об исключении саудовской коалиции из чёрного списка стран и группировок, виноватых в нарушении прав, а также гибели в результате авианалётов саудовской коалиции, было принято под давлением Саудовской Аравии. Он рассказал, что Саудовская Аравия пригрозила прекращением финансирования ряда программ, из-за чего голодными могут остаться миллионы детей в

Палестине,

Южном Судане,

Сирии,

Йемене.

"И это одно из самых трудных и болезненных решений, которые я принимал", — заявил Пан Ги Мун.

Вот так, ребята. Деньги есть — вам наплевать на всё, воюйте как хотите, истребляйте всех как хотите. А если международное общественное мнение что-то вякнет в ответ, по-другому мне трудно сказать, то вы можете слегка, так сказать, надавить, потому что они кушают с ваших рук. А раз они кушают с ваших рук, они играют под вашу дудку. Вот это реалии нашего Ближнего Востока. Вот это реалии того, как ведётся война на Ближнем Востоке, по каким правилам она ведётся, за какие деньги, кто принимает решения, кто судьи. Помните, "а судьи кто?"? И насколько эти судьи подчинены сильным мира сего, сколько стоит начать войну и сколько стоит списать войну. Всё это мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке.

Мы живём в век двойных стандартов, и эти двойные стандарты преследуют нас ежедневно в любых решениях межгосударственных, правительственных организаций, в любых решениях государств, в любых решениях террористических организаций.

Каждый решает свои вопросы. Каждый решает так, как выгодно для себя и исходя из тех средств, которые есть у него, путём оружия либо путём денег. И нет ничего нового под Луной. Всё упирается в цену вопроса. И как мы видим из этого постановления в ООН, всё в нашем мире покупается и всё продается, на всё есть своя цена.

И это самая главная проблема нашего мира: всё здесь можно купить и всё здесь можно продать.

Вы скажете: "А где же гуманизм? Где любовь к человеку? Где вообще наши мысли о будущем, о наших детях?" Да, это всё ваша проблема. Здесь, к сожалению, приходится вспомнить басню Крылова: "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. — Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок". То есть каждое государство исходит из своих интересов.

Я неоднократно говорил: "Послушайте, нет, я не буду приводить христианскую мораль "не судите, да не судимы будете", я хочу вам сказать по-другому — в тот момент, когда мы видим, что президент России, или президент Америки, или премьер-министр Израиля, или руководитель Китайской Народной Республики делает какие-то дела, принимает какие-то решения, объявляет какие-то войны, обычные, необычные, военные, торговые, информационные, и мы говорим: "Как же, почему же так, почему так неправильно, почему так нелогично?" — не забывайте, что в первую очередь все эти люди, все эти государства решают свои задачи, свои проблемы. Да, даже если, решая свои проблемы, надо кого-то бомбить. И здесь ничего нет удивительного.

Есть страны-сателлиты, которые решают проблемы вышестоящих. Но это другой рассказ и другая история. Я изложил свою точку зрения, свой взгляд на мир из Израиля, основываясь на тех реальных фактах, которые происходили и происходят в мире. Вы, конечно, можете их трактовать как угодно. Но "зэ ма ше еш", как говорят у нас в Израиле, — это то, что есть сегодня в мире.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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