Повестка мирной конференции в Швейцарии "высосана из пальца или выковорена откуда-то ещё" — эксперт Алёна Август

Эксперт Алёна Август: "мирная конференция" в Швейцарии — "зелёнкой по открытой ране"

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Десять пунктов, которые должны были обсуждаться на конференции в Швейцарии, сократили до трёх. Почему большой проект превратился в междусобойчик? Кто контролирует безопасность на Запорожской АЭС? Что случится в 2025 году? Интервью Pravda.Ru с экспертом Российской ассоциации по связям с общественностью Алёной Август.

Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

— Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу конференции в Швейцарии, так называемой "мирной конференции", которая соберётся 15-16 июня и будет посвящена плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Первоначальные десять пунктов плана были урезаны до трёх.

Bloomberg пишет, что обсуждаться будет продовольственная проблема. Это, как я понимаю, касается экспорта украинского зерна через Чёрное море на рынки сбыта. Второй вопрос — по-моему, ядерная безопасность. Записано, что Запорожская атомная станция должна перейти под контроль Украины, имы или военные действия не должны мешать работе атомных станций. И последний вопрос касается похищения украинских детей. И Bloomberg пишет, что будут сделаны выводы, принята общая резолюция, за которой последует обращение к России с предложением обсуждать данные темы.

Три темы. Почему повестка сузилась? Ведь раньше говорилось о возвращении границ, репарации Украине со стороны России и т. д.

— Потому что это называется "мазать зелёнкой открытую рану". Повестку сузили, потому что инициаторы проведения этой конференции сознают, что не в таком формате сейчас принимаются решения и самые главные акторы, которые могли бы говорить о границах, урегулировании военных действий просто не приедут.

Из большого проекта эта "мирная конференция", как её называют организаторы, превратилась в такой небольшой междусобойчик.

Мне кажется, правильнее всех отреагировала на это Австралия, которая посылает им какого-то министра по социальным вопросам по работе с инвалидами. Сразу понятен сам масштаб, понятно отношение стран, которые просто выполняют какой-то дежурный реверанс, но без всякого пиетета. Поэтому соответствующие вопросы: по ним можно дискутировать, но никакого решения не будет.

По поводу той же Запорожской АЭС давно всё было сказано. "Росатом" как раз работает над тем, чтобы всё было безопасно. Потому что мы видели, что было не с АЭС, но с Каховской ГЭС. И это не наша вина, абсолютно не России. Это вина другой страны.

Что касается детей, уже тоже давным-давно по косточкам всё разобрано. В общем, бред сивой кобылы. Потому что никто детей никуда не крал. Воссоединяли семьи, помогали детям спастись. И все дети чувствуют себя точно лучше, чем если бы ими занялась та же Украина. Наоборот, это наша гуманитарная миссия по отношению к нашим же гражданам. Потому что это те люди, которые считают себя россиянами.

Если говорить о поставах зерна, этот вопрос мы два года решали.

— Оно и так прекрасно уходит сейчас.

— Да. И не надо делать проблему на пустом месте. Это просто уже высосано, как любит говорить наш президент, из пальца или выковорено откуда-то ещё. Этой проблемы просто не существует.

Мы сразу заявляли о том, что не воюем с народом Украины. Мы пытаемся, наоборот, спасти людей, которые считают себя русскими, которые хотят быть с Россией.

И в наши планы точно не входит, чтобы кто-то там голодал или не получал денег. Конференция именно поэтому и сузилась до трёх довольно странных вопросов. Потому что понятно, что участники, которые приедут, — это не те люди, которые принимают какие-то серьёзные решения, не те люди, которые готовы обсуждать действительно тревожные вопросы. Потому что сейчас вопрос по той же безопасности обсуждается уже в другом ракурсе. Это вопрос, когда те же Штаты говорят: "Если мы поставляем оружие, в том числе ядерное, если оно будет использовано против России, пожалуйста, надо об этом думать уже в позитивном направлении".

Кто вообще будет обсуждать такие вопросы на этом странном саммите? Никто.

— Эмманюэль Макрон заявил, что он приедет. Джозеф Байден отказался. Допустим, вопросы АЭС, вопросы зерна, даже похищение детей — это не президентский уровень. Это уровень специалистов, каких-то комиссий.

— Конечно. Комитеты, подкомитеты.

— На уровне МВД… Запланированная конференция провалилась, даже не начавшись.

— Сдулась. Просто сдулась ещё до начала.

— Это конец попыткам делать так, как хочет Украина, то есть конец требованиям возврата на границы 1991 года?

— Украине всё более настойчиво западные хозяева указывают на её место в истории, вернее, даже не стране, а Владимиру Зеленскому. Потому что всё, что сейчас происходит, — это игры продажной верхушки.

Народ Украины страдает, народ точно понял свою ошибку, большинство во всяком случае там ещё не одурманено современным нацизмом. Эти люди прекрасно понимают, что очень сильно ошиблись. Украине тотально не везло с руководством. Но последняя кучка людей просто продала свою страну и продала своих людей.

Последние месяцы мы видим, насколько явно Украине показывают, что проблемы Украины, в общем, несильно волнуют Штаты, а решения принимают именно они. И это не единственный вопрос, который обсуждается в международном поле. И это уже говорится раз за разом. Поэтому, конечно, Зеленский всё ещё куда-то ездит и клянчит деньги, тратя при этом деньги своих же налогоплательщиков на эти безумные перелёты. Но мы видим, что ни денег, ни особого пиетета уже нет. От этой украинской истории все устали. То, что Макрон едет, — это очень странное желание показать, что он всё ещё президент своей страны и что-то решает.

— Да, у него ведь сейчас выборы в Европарламент.

— У него сейчас выборы. Хотя на самом деле настроения в стране тоже такие: "Хватит заниматься Украиной, у нас достаточно своих проблем".

Точно не пройдёт хорошо с точки зрения безопасности и даже просто обеспечения какого-то уровня цивилизации Олимпиада. Я имею в виду эту историю: недавно огромное количество фекалий вылилось в Сену, в которой вообще-то пловцы должны будут принимать участие в соревнованиях. Там и так река грязная, замусоренная. Париж прекрасен до тех пор, пока его мигранты не развалили, по кочкам не погнали. Люди говорят о том, что "у нас, во Франции, нужно решать проблемы со здравоохранением, нужно решать проблемы со страхованием, с образованием. Проблем много. Безработица та же самая. А мы все занимаемся Украиной". Но Макрон не слышит свой народ.

— Многие говорят, что эта конференция сделана для того, чтобы подтвердить легитимность Зеленского. Ваше мнение?

— Это очень смешная попытка. Это опять же зелёнкой решить вопрос перелома. Потому что легитимность Зеленского — уже просто абсолютно закрытый вопрос. Он нелегитимен. Владимир Путин в беседе с иностранными журналистами чётко сказал: "Давайте посмотрим на статьи законов Украины, там не написано, что при введении военного положения президент сохраняет свой пост. Там написано, что не проводятся выборы, власть переходит к спикеру Рады. Ни слова о том, что президент должен остаться на своём посту". То есть даже законы самого государства Украины нарушены. И это уже никак не исправить. Это просто то, что квалифицируется, опять же по законам Украины, захватом власти.

Поэтому Зеленский нелегитимен со всех сторон, не только с точки зрения России, но и ещё оставшегося вменяемым мирового сообщества.

— Недавно Владимир Зеленский ездил на саммит Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре, саммит министров обороны, как-то затесался туда... И там пытался как-то азиатские страны привлечь. Почему ему так важно было поехать на этот саммит? Азиатские страны. Половина — под Соединёнными Штатами, половина — под Китаем. Запад всё равно считает себя сильнее всех этих азиатских стран, вместе взятых. Почему так важно привлечь их на свою сторону?

— Запад может считать что угодно. Азиатские страны усиливаются. И мир действительно перестаёт быть однополярным. Будет несколько центров силы, не только Штаты. Это исторический процесс.

Почему Зеленский продолжает, как я говорила, совершать эти перелеты в истеричном состоянии? Мне кажется, это просто, учитывая всё, что происходит, состояние паники. Хоть где-то ещё появиться якобы в статусе президента, абсолютно понимая, что ты уже не президент, ты просто узурпатор... Хоть где-то ещё заговорить об Украине, хоть где-то ещё засветить украинскую тему со своим контекстом и хоть где-то ещё, может быть, ну не мытьём, так катаньем, не тушкой, так чучелом повыпрашивать денежек... Потому что он уже понимает, что дни его сочтены, мы не говорим физически, дни его на этом посту сочтены абсолютно точно.

— Понимает он это?

— Мне кажется, он еще не настолько пронюхал мозг, чтобы не понимать этого.

— Он не понимает, что он гробит народ, страну и себя вместе с ней? И маниакально продолжает воевать...

— То, что он гробит страну — мне кажется, ему всё равно. Я даже не знаю, какое нужно подобрать слово, чтобы назвать этот уровень цинизма по отношению к людям. Это абсолютное наплевательство на то, как вообще живут люди в стране, мне кажется, это просто хаотичное, паническое желание хоть как-то ещё заработать.

— Может быть, болен?

— Мы не врачи, чтобы это определять. Хотя у меня есть ещё образование психолога и я до сих пор занимаюсь практикой. Я бы не сказала, что он нормален. Но мы же знаем, что власть — испытание серьёзное. И даже абсолютно адекватные люди порою ведут себя неадекватно. Зеленскому, которому обещали много чего, и он пытается верить, что он при любом исходе останется богатым, живым, целым, невредимым, будет жить в шоколаде, действительно плевать на народ.

Он сейчас пытается себе устроить хорошую жизнь после того, как всё это закончится. И ему всё равно, как на самом деле это закончится.

Эта игра в героя, образ которого нарисовали за морем, привела, мне кажется, к тому, что он перестал понимать вообще, где его личность, а где вот эта личина. Мы видим, как подбираются кадры в ближайшем окружении. Это были сначала друзья из "95-го квартала", которые почему-то потом стали предателями. Мы не знаем всего, мы свечку не держали. Но, скорее всего, они тоже сказали: "Ну слушай, чего-то как-то поезд идёт не туда". Возможно, пытались что-то сказать начистоту. Но он уже зазвездил настолько, что никакой правды слышать не хочет. И вот эта постоянная смена людей вокруг него только для того, чтобы были какие-то воздыхатели, чтобы его в этой игре сопровождали, восхищались, как он прекрасен, как он здорово эту роль отыгрывает. И он заигрался.

— Владимир Владимирович сказал, что Зеленского уберут в 2025 году, когда он мобилизует 18-летних.

— Как минимум, да.

— Неужели так долго еще всё будет продолжаться? Ведь после того, как в 2025-м, допустим, Зеленского уберут, мы ещё будем какой-то период договариваться с другим человеком. Какие перспективы для мира? Как вы видите этот будущий мир, как он будет устанавливаться?

— Я бы не забывала о том, что Владимир Владимирович — ещё и наш главнокомандующий. Я думаю, что точных сроков он, как бывший разведчик, не назовёт.

— Наверняка нам воевать до 2025 года...

— На самом деле это может затянуться ещё дольше. Просто потому, что этот конфликт нужен именно вот этой кучке руководителей некоторых стран, которые пытаются сохранить ту картину мира, к которой они привыкли, в которой они всё решали, в которой они зарабатывали на всём. Война — это же ещё и деньги. И поэтому, конечно, Штатам она выгодна.

Посмотрите, что происходит... Они сбрасывают Украине для ВСУ вооружение, знаете, как в русских сказках, поскрести по сусекам, что-то ненужное отдать. Это даже не то, что старший брат отдаёт поношенную одежду младшему брату. Это вообще никому не нужные вещи, давно устаревшее оружие. Они же чистят свои завалы. Они же заполняют их. Там тоже что-то немножко вливается в экономку. То есть тут замешаны деньги, амбиции, много всего. И вряд ли можно ждать, что это будет закончено достаточно быстро, к сожалению.

Вы же понимаете, быстрое решение проблемы такого конфликта с нашей стороны — это возможность потерять больше людей, жизней, простых граждан. Мы же не можем себе это позволить. Поэтому мы не выжигаем города, мы не бомбим гражданские объекты, как это делает Украина. Мы же не воюем. Мы ведём специальную военную операцию практически по спасению людей. И нам нужно, чтобы эти люди были живы.

— Президент России написал Байдену, что Россия открыта к переговорам, прекратите поставлять оружие — и сразу через два-три месяца будет мир на Украине. У России такой план?

— Мы не можем точно знать, что там думает Владимир Владимирович. Он же любит удивлять всех — и россиян, и всё мировое сообщество. Мне кажется, что он прав в том, чтобы перестать кормить этого волка. Знаете, есть волк добра, есть волк зла. Вот волка зла надо перестать кормить. Пока на Украину всё ещё поставляется оружие, пусть даже плохенькое, пока там всё ещё работают иностранные инструкторы, которые обеспечивают наводку по целям, причём по мирным целям… Вспомнить только нашу Белгородскую область, что там происходит. Просто вот невозможно для цивилизованных людей! Постоянный прикорм ВСУ приводит к тому, что всё ещё идёт этот конфликт. И это даёт возможность Зеленскому как бы отодвигать ненавистную ему историю с мирными переговорами. Потому что тогда он проигравший.

— Вы видите сейчас на фронте какие-то обнадёживающие события? Мы делаем ставку на то, что выбьем энергосистему и они сдадутся на милость победителю? Или всё же мы будем наступать: высаживать десант в Одессу, брать Харьков?

— Давайте я ещё раз напомню: мы не ставим себе задачу уничтожить людей, население. Это не война с фашистами, как было у нас в 1941–1945-м, когда просто все понимали: перед нами враг и это нелюди. Здесь-то нет такого. Здесь надо выкурить вот этих идиотов, которые ведут войну с той стороны, и спасти людей. Поэтому, да, взять дом и при этом не потерять гражданских — это победа. Я не думаю, что настолько компетентно могу обсуждать вопросы военной стратегии, и даже если бы могла, наверное, не стоит этого делать сейчас, потому что ситуация не совсем устойчивая и любое неосторожное слово может привести к неправильным выводам. Мне кажется, пусть военачальники это решают.

— Кто-то мне сказал, что мы будем ждать, когда у них будут потери 600 тысяч человек... Ваше мнение, тогда они задумаются над другими вариантами мира, если на Украине сейчас около полумиллиона уже потерь, по их некрологам?

— Мы понимаем, что это неточная цифра. Люди-то задумываются, а верхушка думает совершенно о другом. Там другие приоритеты — деньги, возможность общаться с западными хозяевами. И поэтому ценность человеческой жизни для них вообще нулевая.

Почему сейчас заговорили о том, что если действительно объявят мобилизацию с 18-ти, народ встанет на дыбы. Пока что они делают? Пока все, кто может, изворачиваются, пытаются убежать, прячутся. Но когда уже начнут брать детей на фронт... Это же дети… В регулярной армии есть период обучения, тренировок. А тут вообще просто маленьких зелёных мальчишек отправят на фронт под пули! Они ничего не умеют. Это просто мясо. Их спишут со счетов сразу. Потому что никакого нормального обучения нет. И, мне кажется, тогда уже и народ на Украине как-то будет более дерзко себя вести.

— Какая-то формула мира с российской точки зрения всё-таки должна быть, китайские, стамбульские соглашения. Китайский план из 12 шагов — мне кажется, он нам не так уж и подходит. Потому что там сказано "прекращение огня". Ну не знаю, насколько выгодно нам прекращение огня и перемирие. В китайском плане также записано: "Безопасность каждого должна быть обеспечена не за счёт безопасности других". То есть выход на такие глобальные переговоры...

— Философски это звучит красиво. Как это обеспечить на практике?

— Да, вот именно. Очень много вопросов. Стамбульские соглашения тоже всё время нам преподносятся как чуть ли не эталон, к которому надо стремиться. Но они тоже очень расплывчатые.

— Я думаю, что будет какой-то другой вариант.

— А что предлагаем мы сами?

— Мы сами предлагаем, что любые мирные переговоры можно вести с тем, кто имеет легитимные позиции. Зеленский — уже никто. И Путин об этом чётко сказал. Путин не будет вести переговоры с этим, извините, странным человеком, который уже никто.

— То есть мы просим признать территориальные приобретения. Разве они примут это условие?

— Мы же тоже не можем отдать… понимая, что с ними будет.

— Перспективы конференций — чём они заключаются? Что надо на них обсуждать? Нужно ли нам сейчас самим их организовывать? Бразилия с Китаем выступили с инициативой. Вроде бы по этому китайскому плану их поддержали 40 стран. Но, с другой стороны, ни Украина, ни Соединённые Штаты туда не поедут.

— Мировое сообщество поделилось на коалиции, у каждой коалиции своё представление о прекрасном, о том, как выходить из этого конфликта.

— В конфликте надо побеждать. Ялтинская, Потсдамская конференции ведь не на пустом месте проходили.

— Скорее всего, так и будет.

— Все эти мирные конференции, PR-акции отдельных стран, "миротворцев", мало продвигают дело.

— Прекрасно называть себя "миротворцами", подкармливая армию Украины оружием. Замечательная история: одной рукой я защищаю мир, другой рукой я даю оружие, чтобы им убивали людей. Надо быть вменяемыми, надо определиться: или трусы, или крестик, в конце концов. Поэтому это всё — больше желание показать своё стремление к миру, чем настоящее стремление к миру. То, что наша страна готова к переговорам, об этом было заявлено ещё раз на площадках Питерского форума, но мы понимаем, что вести переговоры нужно с теми, кто действительно может принимать решения.

— То есть с президентом США? Придёт Дональд Трамп — что-то изменится? Владимир Путин говорил, что ничего не изменится...

— Трампу бы ещё выбраться из той истории, в которую он влип. Особенно после последних заявлений администрации о том, что психологические проблемы у Байдена усиливаются. С кем там вести переговоры? Мир немножечко сошёл с ума. Кем-то правит невменяемый президент, который снова идёт на выборы. А где-то вообще президент, уже нелегитимный, считает себя президентом. О чём мы говорим?

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