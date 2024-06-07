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Любовь Степушова
Куба отвечает США, возвращаясь к широкому военному сотрудничеству с РФ

Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения

4:48
Мир » Северная Америка » Карибские страны

Куба ответит США на оккупацию части её территории, эскалацию в заливе Гуантанамо и экономическую блокаду возобновлением широкого военного сотрудничества с РФ.

Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=59002@cmsPhotoGallery is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Российские военные корабли идут на Кубу для учений

Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что с 12 по 17 июня порт Гаваны с официальным визитом посетит группа ВМФ РФ в составе четырёх кораблей:

  1. фрегата "Адмирал Горшков",
  2. АПЛ "Казань",
  3. нефтяного танкера "Академик Пашин"
  4. и спасательного буксира "Николай Чикер".

"Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, государством-участником которых является Куба", — говорится в заявлении.

Кубинцы заверили, что ни один из кораблей не несёт ядерного оружия, поэтому их стоянка в Гаване "не представляет угрозы для региона".

Российский фрегат "Адмирал Горшков" — головной корабль новейшего поколения фрегатов ВМФ России, в январе 2023 года провёл учения по отработке пуска гиперзвуковых ракет "Циркон" в Атлантике с использованием компьютерного моделирования. В феврале 2023 года он участвовал в совместных учениях с ЮАР и Китаем, а в марте прошлого года присоединился к совместным учениям, проводимым ВМС Китая, Ирана и России в Оманском заливе.

В свою очередь, новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань", спущенная на воду в 2021 году, имеет на вооружении крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды.

Американские источники: РФ "расширяет присутствие у берегов США"

Ранее американские источники сообщили, что "российские корабли и самолёты" направляются в Карибское море для участия в манёврах с остановками в портах Кубы и Венесуэлы.

Агентство Associated Press (AP) считает, что Москва не уведомила Вашингтон об учениях, которые агентство Reuters охарактеризовало как "увеличение военно-морской и воздушной активности вблизи Соединённых Штатов".

Информаторы, которых цитируют оба агентства, подчеркнули, что Россия планирует "регулярные" учения и что "армии всего мира имеют право проводить свои учения в международных водах в любом районе". Официальный представитель США заявил, что страна не рассматривает прибытие "российских самолётов и кораблей" как угрозу, но ВМС США будут внимательно следить за учениями.

Между тем сами США в мае провели учения ВМС с Аргентиной с участием атомного авианосца и планируют ещё учения в Перу и Колумбии.

Куба намерена бороться с нарушением её суверенитета

Военное сотрудничество СССР и Кубы было чрезвычайно широким. Возвращение РФ на Кубу приветствуется правительством в Гаване, особенно после того как год назад американская атомная подводная лодка пришвартовалась на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо.

Тогда в гневной ноте МИД Кубы заявил, что США оккупировали её территорию и на протяжении 121 года вопреки воле кубинского народа поддерживают там военную базу, нарушая суверенитет страны.

"Присутствие атомной подводной лодки заставляет задуматься, какова военная причина события в этом мирном регионе мира, против какой цели оно направлено и какую стратегическую цель оно преследует", — отметил МИД Кубы.

Расширение военного сотрудничества с РФ — это также ответ Гаваны на 50-летнюю экономическую блокаду американцами, в результате которой страна потерпела убытки в размере более 100 млрд долларов.

Если РФ и Куба — союзники, то они будут расширять военное представительство в портах друг друга. Или у США нет своих баз по всему миру, в том числе вблизи границ РФ? Накануне президент России Владимир Путин заявил, что думает над поставками российского оружия в регионы мира в ответ на решение президента Джозефа Байдена разрешить Украине использовать поставляемое США оружие для атак на территорию России.

Венесуэла пока не подтвердила совместные учения и заход группы российских кораблей.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы куба
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