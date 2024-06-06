Стало известно о массовой атаке израильских ботов на конгрессменов США

Politico: израильские боты осуществили массовую атаку на конгрессменов США

128 членов конгресса США стали объектом массовой кампании Израиля по атаке ботов, пишет европейская газета Politico. Авторы уточняют, что причиной этих действий стали высказывания конгрессменов, которые обрушились на Израиль с критикой его действий в секторе Газа.

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По меньшей мере 128 членов Конгресса стали жертвами связанной с Израилем операции по распространению произраильского военного контента на фоне продолжающейся войны в секторе Газа, согласно данным, предоставленным Politico израильской группой по наблюдению за дезинформацией.

О существовании кампании влияния, нацеленной на законодателей, впервые стало известно в марте. В ходе нее около 600 фейковых профилей публиковали более 2000 скоординированных комментариев в неделю, поддерживая военные действия Израиля, критикуя палестинские правозащитные организации и отвергая заявления о нарушениях прав человека.

Газета New York Times сообщила в среду, что операция была поддержана израильским правительством, сославшись на нескольких неназванных израильских чиновников, но точное число политиков, ставших мишенью, ранее не разглашалось.

Согласно данным FakeReporter, — группы, которая первой разоблачила сеть — посты были нацелены на аккаунты в социальных сетях по меньшей мере 128 американских законодателей. Среди имен законодателей в списке, предоставленном Politico, которые ранее не были известны: лидер сенатского меньшинства Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) и представители Палаты представителей Джим Клайберн (демократ от штата Южная Каролина.), Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) и Шонтел Браун (демократ от штата Огайо).

В список также вошли спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец из Лос-Анджелеса), лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ из Нью-Йорка) и сенатор Рафаэль Уорнок (демократ от штата Джорджия).

Размер списка показывает, что влиятельные лица своей кампанией повлияли на большую часть Конгресса. В то же время это также показывает, что они нацелены на определенные группы — имена сильно смещены в сторону Палаты представителей, а не Сената, и мишенями были преимущественно законодатели-демократы.

Комментаторы в дезинформационной сети выдавали себя за американских пользователей социальных сетей и регулярно распространяли произраильские сообщения, делясь ссылками на фейковые новостные агентства.

По данным New York Times, Министерство по делам диаспоры Израиля потратило на кампанию 2 миллиона долларов и наняло для ее проведения израильскую группу политического маркетинга STOIC. FakeReporter не смог подтвердить, кто стоит за публикацией произраильских комментариев, но Meta* на прошлой неделе опубликовала отдельный отчет, в котором утверждалось, что STOIC стоит за кампанией дезинформации, и объявила, что компания заблокировала доступ к своим платформам в социальных сетях.

Politico не смогла независимо подтвердить, что за этой кампанией стояло израильское правительство.

Кампания по дезинформации подчеркивает обеспокоенность по поводу того, что психологические операции затуманивают политический дискурс во всем мире, в том числе в связи с крупными выборами.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне отказался комментировать это сообщение и вместо этого указал на заявление Министерства по делам диаспоры, в котором отмечается, что министерство “категорически” отрицает свою причастность.

"Мы хотели бы уточнить, что ни Министерство по делам диаспоры, ни "Голоса Израиля" не имеют никакого отношения к компании STOIC и не сотрудничают с ней", — говорится в заявлении, — Любые утверждения, предполагающие обратное, являются абсолютно необоснованными и неточными".

Сенатор Ричард Блюменталь (сенатор-демократ от штата Коннектикут) был одним из законодателей, против которых по меньшей мере 88 раз были направлены онлайн-публикации поддерживаемой Израилем кампании. Отвечая в среду на вопрос Politico о докладе, Блюменталь сказал, что он не знает "ничего больше, чем то, что прочитал, со мной не связывались".

"Я хочу точно знать, что и кем было сделано, с кем связывались", — сказал Блюменталь.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома отказались комментировать результаты расследования. Более десятка других законодателей, против которых была направлена кампания, не ответили на запрос о комментариях.

Израильская наблюдательная группа обвинила свое собственное правительство в проведении грубых операций по оказанию иностранного влияния, которые создают огромный риск, при этом мало что делая для борьбы с дезинформационными угрозами внутри страны.

"Сеть иностранного влияния, действовавшая против американских законодателей, была безответственным, безрассудным и антидемократическим актом", — заявил Ачия Шатц, исполнительный директор FakeReporter, — Если Израиль не хочет стать жертвой иностранного вмешательства, он должен воздержаться от его осуществления в одиночку".

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.