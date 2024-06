Стало известно о массовой атаке израильских ботов на конгрессменов США

128 членов конгресса США стали объектом массовой кампании Израиля по атаке ботов, пишет европейская газета Politico. Авторы уточняют, что причиной этих действий стали высказывания конгрессменов, которые обрушились на Израиль с критикой его действий в секторе Газа.

Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain