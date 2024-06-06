В США объяснили подписание Израилем контракта на новые F-35

В США высказались о подписании Израилем контракта на новые F-35

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Израиль подписывает контракт на третью эскадрилью истребителей-невидимок F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают, что это значит для хода конфликта в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

4 июня Министерство обороны Израиля официально подписало контракт на сумму 3 миллиарда долларов на закупку 25 новых истребителей пятого поколения F-35A, что позволит увеличить его парк с 50 до 75 самолетов. Министерство подтвердило планы по такому приобретению в июле 2023 года, а окончательное решение было принято министром обороны Йоавом Галлантом после консультаций с израильскими военными и оборонными ведомствами. После подписания Галлант заявил, что это приобретение стало "еще одной иллюстрацией силы стратегического альянса между США и Израилем и его широкого влияния на ближних и дальних рынках", при этом министерство уточнило, что соглашение предполагает "вовлечение израильской оборонной промышленности в производство продаваемых авиационных компонентов".

Продажа новой военной техники Израилю вызвала растущие споры на международном уровне из-за широко распространенных обвинений в геноциде в ходе продолжающегося вторжения страны и интенсивных бомбардировок палестинского сектора Газа, что вызвало призывы к введению эмбарго на поставки оружия.

Израильские истребители F-35, в частности, смогли внести значительный вклад в военные усилия, а также в бомбардировки соседнего Ливана, благодаря резкому увеличению поставок запасных частей рядом западных государств, что позволило авиапарку поддерживать более высокий уровень готовности. Значительные проблемы с производством F-35, которое остается на низком уровне по сравнению с первоначально запланированными темпами, привели к очень большой очереди на поставку, а это означает, что Израиль начнет получать новые истребители только с 2028 года, если не будет дальнейших задержек.

На данный момент поставлено только 39 из первоначально заказанных 50 самолетов, причем эти поставки растянулись на последние восемь лет, а вторая эскадрилья была сформирована в январе 2021 года. Сообщается также, что параллельно с F-35 Израиль рассматривает возможность приобретения до 50 более дорогостоящих и гораздо более крупных истребителей F-15EX, которые на сегодняшний день являются самыми дальнобойными в западном мире и обладают в несколько раз большей огневой мощью, чем F-35.

Эффективность F-15 в борьбе с большим количеством вражеских беспилотников была продемонстрирована в апреле, когда ВВС США задействовали истребители F-15E для нейтрализации нескольких десятков иранских беспилотников, которые были запущены для нанесения удара по Израилю. Меньшая дальность полета F-35 создала проблемы для Израиля, если он попытается нанести удар по своему главному региональному противнику Ирану, поскольку самолету требуется либо дозаправка в воздухе, либо перевозка внешних топливных баков для достижения целей в стране — и то, и другое ставит под угрозу его скрытность. F-15, напротив, может с комфортом поражать цели на всей территории Ирана, но уязвим из-за полной малозаметности, особенно с учетом того, что в последние годы Иран значительно модернизировал свои средства противовоздушной обороны.