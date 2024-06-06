Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США объяснили подписание Израилем контракта на новые F-35

В США высказались о подписании Израилем контракта на новые F-35

3:54
Мир

Израиль подписывает контракт на третью эскадрилью истребителей-невидимок F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают, что это значит для хода конфликта в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США высказались о подписании Израилем контракта на новые F-35
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

4 июня Министерство обороны Израиля официально подписало контракт на сумму 3 миллиарда долларов на закупку 25 новых истребителей пятого поколения F-35A, что позволит увеличить его парк с 50 до 75 самолетов. Министерство подтвердило планы по такому приобретению в июле 2023 года, а окончательное решение было принято министром обороны Йоавом Галлантом после консультаций с израильскими военными и оборонными ведомствами. После подписания Галлант заявил, что это приобретение стало "еще одной иллюстрацией силы стратегического альянса между США и Израилем и его широкого влияния на ближних и дальних рынках", при этом министерство уточнило, что соглашение предполагает "вовлечение израильской оборонной промышленности в производство продаваемых авиационных компонентов".

Продажа новой военной техники Израилю вызвала растущие споры на международном уровне из-за широко распространенных обвинений в геноциде в ходе продолжающегося вторжения страны и интенсивных бомбардировок палестинского сектора Газа, что вызвало призывы к введению эмбарго на поставки оружия.

Израильские истребители F-35, в частности, смогли внести значительный вклад в военные усилия, а также в бомбардировки соседнего Ливана, благодаря резкому увеличению поставок запасных частей рядом западных государств, что позволило авиапарку поддерживать более высокий уровень готовности. Значительные проблемы с производством F-35, которое остается на низком уровне по сравнению с первоначально запланированными темпами, привели к очень большой очереди на поставку, а это означает, что Израиль начнет получать новые истребители только с 2028 года, если не будет дальнейших задержек.

На данный момент поставлено только 39 из первоначально заказанных 50 самолетов, причем эти поставки растянулись на последние восемь лет, а вторая эскадрилья была сформирована в январе 2021 года. Сообщается также, что параллельно с F-35 Израиль рассматривает возможность приобретения до 50 более дорогостоящих и гораздо более крупных истребителей F-15EX, которые на сегодняшний день являются самыми дальнобойными в западном мире и обладают в несколько раз большей огневой мощью, чем F-35.

Эффективность F-15 в борьбе с большим количеством вражеских беспилотников была продемонстрирована в апреле, когда ВВС США задействовали истребители F-15E для нейтрализации нескольких десятков иранских беспилотников, которые были запущены для нанесения удара по Израилю. Меньшая дальность полета F-35 создала проблемы для Израиля, если он попытается нанести удар по своему главному региональному противнику Ирану, поскольку самолету требуется либо дозаправка в воздухе, либо перевозка внешних топливных баков для достижения целей в стране — и то, и другое ставит под угрозу его скрытность. F-15, напротив, может с комфортом поражать цели на всей территории Ирана, но уязвим из-за полной малозаметности, особенно с учетом того, что в последние годы Иран значительно модернизировал свои средства противовоздушной обороны.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы израиль пентагон
Обсудить
Новости Все >
Нейл-стилист Корнева объяснила, какая форма ногтей визуально удлиняет пальцы
Российских военных снабдили огнемётными системами ТОС-3 "Дракон"
Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов
Океанологи изучили "атлантизацию" и "пацификацию" морей Сибирской Арктики
Bugatti представит преемника Chiron с новым гибридным двигателем V16
Россиянам предложили траншевую ипотеку взамен льготной
Фотограф Владимир Широков показал романтические фото Заворотнюк с мужем
Как приготовить морковный пирог без яиц
"Ворошиловский стрелок" снят на основе реальных событий
Кинологи назвали самые опасные породы собак
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Русский десант ВДВ развивает успех у Часова Яра. Битва за Харьков Дмитрий Плотников "Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Последние материалы
Кинологи назвали самые опасные породы собак
Топ-3 непобедимых сорняков на даче
В России появится новый продукт под брендом Aurus — премиальная питьевая вода
Продукты, которые могут помочь в наборе мышечной массы
Сорта картофеля, устойчивые к прожорливому вредителю
Кинологи ответили, что значат собачьи поцелуи
РСА выявил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО
Российские бойцы взяли в плен наёмника из Колумбии
Toyota останавливает производство трёх моделей из-за нарушений в краш-тесте
Макияжные приемы, которые вы обожаете, но ненавидит ваш мужчина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников