Стало известно о подготовке Запада к войне с Россией

Крупнейшая страна ЕС готовится к войне с Россией

7:13 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Германия, которая проводит военные учения в Литве, таким образом на самом деле готовится к войне с Россией, пишет Джошуа Посанер, автор американского издания Politico. В своей новой статье он разъясняет свою точку зрения.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби is licensed under public domain

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Грохот артиллерийских и танковых выстрелов под прицелом пикирующих ударных вертолетов, все это под саундтрек тяжелой рок-группы Van Halen 1980-х годов: так выглядит немецкий Бундесвер в 2024 году.

После принятия эпохального решения о размещении 5000 солдат в Литве к 2027 году — это первое постоянное размещение иностранных войск Берлина со времен Второй мировой войны — Германия в прошлом месяце завершила свою часть учений НАТО "Стойкий защитник", проведя военные учения всего в 15 километрах от границы с Беларусью.

На плацу для законодателей, дипломантов и местного военного начальства было разыграно захватывающее 90-минутное боевое сражение с применением живой силы.

Благодаря живым комментариям и экранам, свисающим с платформы и показывающим, как современные танковые системы находят свои цели и извлекают раненых, послание для важных персон было ясным: мы готовимся к встрече с Россией.

"Германия держит свое слово", — заявил генерал Карстен Бройер, главный инспектор армии Германии после того, как залитая солнцем демонстрация завершилась показательным полетом двух устаревших ударных вертолетов Eurocopter Tiger, оснащенных противотанковыми ракетами, — Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО".

Бройер сказал, что Москве потребуется от пяти до восьми лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы после изнурительного конфликта на Украине, что ставит 2029 год крайним сроком для усилий НАТО по подготовке к возможным боевым действиям.

То, что происходит в Литве, является внешним измерением немецкой инициативы Zeitenwende, запущенной после начала конфликта на Украине. Отказавшись от дивидендов мира после окончания холодной войны, Германия выделила экстренные 100 миллиардов евро на переоснащение своих вооруженных сил и пересмотрела свою оборонную доктрину, чтобы превратить Бундесвер в вооруженные силы, способные вести войну.

"Мир стал другим, чем был до 24 февраля 2022 года", — заявил министр обороны Борис Писториус во время визита в Пабраде всего за несколько дней до финального шоу, — Для нас, как для Бундесвера, это означает, что миссия изменилась; национальная оборона и обороноспособность североатлантического союза находятся в центре внимания".

Германия является ведущей страной в расширенном передовом присутствии НАТО в Литве. В Эстонии аналогичную роль играет Великобритания, а в Латвии — Канада.

В Пабраде к немецким солдатам присоединились литовские, голландские и французские военнослужащие для участия в так называемых учениях "Квадрига", но в них принимает участие 10-я танковая дивизия бундесвера с танками Leopard 2, машинами пехоты Puma и Boxer, артиллерийской платформой Panzerhaubitze2000 и системами разминирования.

Блиц в Прибалтике

Глубоко в сосновых лесах к югу от Вильнюса, в 80 километрах от Пабраде, солдаты и землекопы готовят почву для многих из 5000 военнослужащих и членов их семей, которые вскоре будут постоянно базироваться в Литве.

Высшее руководство Литвы разбивает базовый лагерь, в котором уже находятся десятки солдат Бундесвера. Еще сотни должны прибыть к концу года.

Интерес к военным играм в Пабраде придает элемент срочности литовскому полковнику Римантасу Ярмалявичюсу, который, указывая на поросшую кустарником поляну, говорит, что пни и старые взрывчатые вещества уже убраны, чтобы освободить место для новых казарм.

"Это коллективная оборона, и для наших соседей важно, чтобы мы не были одиноки", — сказал он.

Прежде чем занять этот пост, Ярмалавичюс курировал территориальную оборону южного региона Литвы, который включает в себя Сувалкский пролив — узкую полоску границы с Польшей между российским эксклавом Калининградом и Беларусью, которая часто рассматривается как вероятная горячая точка в любом будущем конфликте между НАТО и Москвой.

Преодолев 60 километров безлюдной местности в районе Сувалкского ущелья, он подготовился к тому, что ему придется использовать отдаленные лесные массивы для военных целей. Потребовались месяцы, чтобы расчистить от подлеска и взрывчатых веществ советских времен территорию площадью 40 гектаров, необходимую для строительства жилья.

По его словам, в районах, которые вскоре будут использоваться для обучения танковых войск, были обнаружены неразорвавшиеся бомбы, погруженные в грязь на глубину до 2 метров.

В дополнение к жилью для 5000 военнослужащих и вертолетной площадке необходимо проложить дороги для переброски людей и транспортных средств между различными учебными объектами — от стрельбищ из стрелкового оружия и пулеметов до 12-километрового артиллерийского полигона, танкового полигона и условного поселения для подготовки к интенсивным городским боям.

Работа Ярмалавичюса заключается в том, чтобы обеспечить надлежащее выполнение обязательств Литвы по оплате жилья и тренировочных объектов на территории базы площадью 170 квадратных километров.

Согласно плану, согласованному с канцлером Германии Олафом Шольцем, Литва оплатит инфраструктуру, в то время как Берлин возьмет на себя расходы по техническому обслуживанию и оснащению бригады.

Немецкие чиновники оценили расходы налогоплательщиков в сумму от 6 до 9 миллиардов евро; большая часть этой суммы будет потрачена на тяжелое вооружение для бригады.

По словам представителя министерства обороны Германии, эксплуатация и обслуживание базы обойдется в 800 миллионов евро в год.

Еще одной проблемой, по словам одного немецкого солдата, является организация регулярных коммерческих рейсов в провинциальные города Германии, чтобы те, кто служит в Руднинкае, могли легко отправиться домой в отпуск. Но некоторые удобства для жизни, возможно, установить проще, чем другие.