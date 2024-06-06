Боливия обещает стать второй Швейцарией

Боливийский политик Вальтер Арансибия: мы будем строить прямую демократию

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Боливия — фантастически интересная страна, в которой происходят очень сложные политические процессы: президента свергают, потом он возвращается и под суд идут люди, которые его свергали. Это напоминает политический триллер. Через год в Боливии состоятся выборы. Каков политический расклад сегодня? Что такое "прямая демократия"?

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Об этом в интервью Pravda.Ru рассказывает дипломат, политик, бизнесмен, плантатор и латифундист Вальтер Арансибия.

— Что происходит в Боливии? Коснёмся немного новейшей истории, начиная с Эво Моралеса и даже раньше.

— В 2025 году будут выборы президента Боливии. Появилось несколько конкурентов. Но самая серьёзная борьба идет между Эво Моралесом и Луисом Альберто Арсе Катакора, действующим президентом, который, в общем-то, являлся протеже Эво Моралеса. Считалось, что он сторонник Эво Моралеса, разрешил ему вернуться, сделать много всего хорошего.

— Во времена Эво Моралеса Луис Арсе был министром экономики Боливии. Вспомним историю: Эво Моралес был очень популярным президентом, считался лидером движения "Путь к социализму", он избирался президентом три раза. Но в 2019 году в результате цветной революции, он, чтобы не допустить кровопролития, ушёл в отставку, эмигрировал в Мексику. На выборах в 2020 году победил Луис Арсе, ныне действующий президент. В 2021 году генеральная прокуратура обвинила в злоупотреблении властью, финансовых нарушениях, и пытках, и массовых расстрелах Жанин Аньес, бывшего временного президента, и членов её правительства. Жанин Аньес сейчас в тюрьме?

— Сейчас она находится в тюрьме. Но тогда на выборах в Боливии была непростая ситуация. Скорее всего, были какие-то манипуляции, закрылись временные текущие подсчёты, которые транслируют по телевидению. А потом оказалось, что Эво Моралес победил. Люди начали протестовать, устраивать уличные беспорядки. В конце концов Эво Моралес уехал.

— Чтобы не стрелять в людей?

— Да. Эво Моралес уехал, короче говоря, убежал.

— Временная власть начала преследовать сторонников Моралеса, были зверства, пытки.

— Да. По законодательству Жанин Аньес стала исполнять обязанности президента. И за год много чего наворотила.

— Сейчас отношения бывшего и действующего президента изменились?

— Сейчас — да. За прошедшее время изменилось очень многое. Они стали соперниками, между ними происходят сильные ссоры. Они теперь не хотят разговаривать, пропало согласие, можно сказать, их дороги разошлись.

— Хочу сразу прояснить, почему для нас это сейчас актуально.

— У нас хорошие отношения. Мы знаем, что у нас в Боливии есть несколько грандиозных проектов. "Газпром" работает с нами. Теперь развивается сотрудничество с "Росатомом", создаются центры обучения, касающиеся ядерных испытаний, медицины. Есть и другие совместные проекты.

— Давай поговорим немного о тебе.

— Сначала я работал в Москве в посольстве Венесуэлы. А потом была возможность работать у себя в посольстве, но уже в качестве дипломата. И я попал в штат.

— Дипломат — это государственный служащий.

— Да, конечно.

— А политик — это совсем другое, это человек, который формирует политику, не подчиняется, а командует. Правильно?

— У нас есть специальный закон: мы как солдаты, нас посылают выполнять свою работу в другом государстве, мы просто представители.

— Тебе не понравилось, и ты решил быть тем, кто посылает, а не тем, кого посылают?

— Ни в коем случае. Во-первых, мне тут нравится, я очень долго живу в России и считаю её своим вторым домом. Но то, что происходит сейчас в Боливии, не так хорошо, скажем так, экономика снижается.

— Ты хочешь перейти в оппозицию?

— Люди собираются там делать другой вид политики. Это я хотел вам сказать насчёт того, что касается прямой демократии.

— У нас в стране понятие "прямой демократии" имеет две основные коннотации.

Первая коннотация. У нас существуют либералы, у них есть партия, например, крупная партия "Новые люди", у них блок с либеральной партией. Прямая демократия, с одной стороны. А с другой стороны, прямая демократия — это то, что говорил бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи, которого свергли, зверски убили в 2011 году.

Вот как вы понимаете? Вы, как я понимаю, сейчас хотите создать партию прямой демократии?

— У нас есть группа боливийцев, группа людей, они эксперты, профессионалы, которые работают под руководством Эдгара Моралеса. И мы создаём движение, называется "Прямая демократия".

Когда мы голосуем, кого-то избираем, кандидат обещает очень много всего. Классическая ситуация: "Мы сделаем это, мы сделаем то — избирайте меня, пожалуйста". Побеждают, занимают пост, а потом забывают о своих обещаниях.

Мне не нравится жить в таком обществе. Люди Боливии устали от этого. Мы очень много думали, и теперь у нас есть такой представитель Эдгар Моралес. Он сейчас очень сильно работает над этими принципами.

— Попробуем разобраться. То есть человек, которого избирают, теряет связь с избирателями и ничего им не должен до следующих выборов. И вам это не нравится. Я правильно понимаю?

— Правильно.

— А на что это можно заменить?

— Заменить на людей, которые действительно любят свою родину, свою страну.

— То есть вы хотите заменить старых, оторвавшихся от народа людей, на новых?

— Есть представительская демократия и есть прямая демократия. То, что сейчас происходит в мире, это представительская демократия. Люди избирают своих депутатов, сенаторов, губернаторов, мэров и т. д. А потом эти кандидаты забывают о своём долге перед народом. А мы хотим сделать по-другому. Мы хотим работать с народом. Если кто-то народу не нравится, давайте его уберём, отстраним от должности.

— По-русски это называется отзыв с должности. Это был принцип советской власти: народ недоволен — отзывать. Но получается, для этого нужно поменять Конституцию?

— Естественно. Это небыстрый, большой процесс. Но мы бы хотели начать его.

— Это долго, сложно и дорого. Те, кому выгодна существующая представительская демократия, будут пытаться вам помешать. У вас большие планы?

— Конечно. Это долгосрочные, большие планы. И не только эти. Вот посмотрите, через интернет сегодня можно делать всё, даже выборы.

— У нас есть дистанционное голосование...

— Лет двадцать или двадцать пять назад не было интернета. А сейчас…

— Многие недовольны, считают, что можно украсть голоса через интернет-голосование.

— Просто это надо совершенствовать, конечно. Но, таким образом, мы можем понять проблему и пути её решения.

— Хорошо. Ваши планы я примерно понял. А как с путями? Что вы планируете делать? Вы будете выставлять в следующем году на президентских выборах своего кандидата?

— Мы очень стараемся. И другие партии нас приглашают. Но пока мы ничего не решили. Есть очень много сторонних партий, которые хотят, чтобы мы участвовали с ними. Но мы не хотим, мы — пока новички, никогда ни с кем не конкурировали, никогда не участвовали в выборах. У нас есть новые кандидаты.

— А кандидат в президенты у вас есть? Кто?

— Конечно, уже есть кандидат. Как я уже говорил, это наш начальник и руководитель нашего общественного движения, его зовут Эдгар Моралес.

— Это однофамилец Эво Моралеса?

— Да. Но не брат Эво Моралеса, это другой Моралес.

— А что означает фамилия "Моралес"?

— Трудно сказать точно. По-испански это "мораль". Моралес — испанская фамилия, скорее всего, от слова "мораль".

— Что нужно сделать вашему кандидату в президенты Эдгару Моралесу? Должен пройти съезд партии, чтобы его выбрали и утвердили? У вас уже запланирован съезд партии?

— Мы сейчас находимся в этом процессе.

— Боливия ведь не очень однородная страна. Там в разных провинциях разные условия. Но вы хотите представлять все провинции?

— Да, конечно.

— Где-то живут приверженцы традиционного уклада, если можно так сказать, старые племена, жившие ещё до испанского прихода, а есть современные города, где у всех интернет и прочие технические блага. Как в таких условиях вы хотите осуществить прямую демократию?

— Мы постепенно распространяем теорию, которая называется "прямая демократия". Наше движение так и называется — "Прямая демократия".

— Расскажите мне о ваших планах в целом. Вы ведь недавно ездили по всему миру? Что говорят люди о партийном виде деятельности?

— Да, в последнее время я много ездил, мы разговаривали, очень многие согласны с нами. Посмотрите на Швейцарию, какая у них система выборов... То же самое. Это прямая демократия.

Боливия — это очень богатая страна. У нас есть литий — материал номер один в мире. Мы занимаем первое место.

Мы очень интенсивно работаем сейчас, в Боливии, над созданием движения "Прямая демократия". Мы объясняем, как работает эта система, потому что люди должны понимать. Чиновники забывают о нас, это классика, это мы уже знаем. У нас большие перспективы. Нам остался год.

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