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Любовь Степушова
Китай выходит на прямой конфликт с США. Зеленский загоняет в него Украину

"Китай - инструмент в руках Путина". Зеленский не подумал о последствиях своих слов

4:16
Мир

Владимир Зеленский на конференции в Сингапуре оскорбил руководство Китая, руководствуясь не логикой, а указаниями из Вашингтона. Ответ из Пекина обязательно будет.

"Китай - инструмент в руках Путина". Зеленский не подумал о последствиях своих слов
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зеленский оскорбил Си Цзиньпина

Затесавшись на саммит министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Сингапуре, Владимир Зеленский заявил, что Россия использует китайское влияние в Азии, чтобы сорвать "мирный саммит" в Швейцарии.

"К сожалению, Россия, используя китайское влияние в регионе, используя китайских дипломатов, делает всё, чтобы сорвать мирный саммит (по Украине) ”, — сказал он, выступая на конференции по международной безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Очень жаль, что такая большая, независимая, могущественная страна, как Китай, является инструментом в руках (президента России Владимира) Путина", — добавил Зеленский, чья легитимность находится под сомнением.

Зеленский отрабатывает команду: "Фас"

Сожалеть можно только об отсутствии логики и здравого смысла у Зеленского:

  1. Не "позволяя" Китаю поддерживать Россию, Зеленский одновременно разрешает украинским парламентариям посещать Тайвань без спроса Пекина.
  2. Нуждаясь в боеприпасах, Зеленскому надо бы попросить Китай начать поставлять хлопок западным производителям пороха, но оскорбления отменяют такой возможный шаг Пекина.
  3. Зеленского совершенно не заботит, что дроны "Мавик" и других китайских линеек для ВСУ волонтёры закупают в Китае, а многие товары китайского производства уже давно интегрированы во все уровни украинского потребительского рынка. Например, согласно данным Министерства торговли Китая, продукция Xiaomi заняла первое место по продажам мобильных телефонов на Украине во втором квартале 2021 года с долей рынка 46%. А если, вдруг, будут задержки с поставками или поднимутся цены?

Всё объясняется просто — Зеленский "читает текст по бумажке", которую ему спустили из Вашингтона, не думая об ответе из Китая. Приказали быть врагом России — будет, Китая — тоже.

Китай и США идут к прямой военной конфронтации

Отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились после того, как президент Си отказался прислушиваться к мнению "гегемона" по украинскому вопросу и посещать ангажированную конференцию по Украине в Швейцарии. По мнению западных стратегов, если бы не помощь Китая РФ микросхемами и даже "летальным оружием", что Китай отрицает, "с Путиным было бы давно покончено".

Накал страстей усилился после того, как новоизбранное руководство Тайваня стало продвигать позицию "обретения независимости", опираясь на США.

"Это подводит к "опасной ситуации войны", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая У Цянь.

Китай провёл масштабные учения по военной блокаде острова.

Конференция в Сингапуре, на которой выступили министр обороны Китая Донг Цзюнь и шеф Пентагон Ллойд Остин, показала всю сложность ситуации.

Остин предупредил, что у США есть союзники в регионе — это Япония, Южная Корея, Австралия, Папуа-Новая Гвинея и Филиппины, и со всеми они проводят военные учения. И это "всего лишь отправная точка", сказал Остин.

"Мы находимся на пороге ещё более мощных изменений" в положении сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал он.

Донг отметил, что Китай проявляет "огромную сдержанность" в АТР и попросил "посторонних лиц" не лезть в региональные проблемы.

Китай не может потерять Тайвань. А США? Россия не может потерять Украину, а США? Они вполне могут, потому что это далеко от их "острова", а современная война — это война на истощение, к которой США не готовы и не выдержат.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай сингапур владимир зеленский
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