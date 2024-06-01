Судья по имени Хуан посадит Трампа в тюрьму, уверены в США. Что дальше?

Дональда Трампа приговорят к тюремному заключению, "потому что судью зовут Хуан". Что случится после этого, уже обсуждают в США.
Дональд Трамп признан виновным судом присяжных штата Нью-Йорк за то, что он якобы фальсифицировал деловые отчеты для сокрытия выплат в размере 130 тысяч долларов порноактрисе в период избирательной кампании 2016 года — чтобы ввести в заблуждение избирателей, которые верили, что он примерный семьянин.
Трамп отрицал, что занимался сексом с порнозвездой, и не признал себя виновным.
"Это последняя битва. Вместе с тобой тобой на моей стороне мы разрушим глубинное государство. Мы изгоним поджигателей войны из нашего правительства. Мы прогоним глобалистов", — обратился Трамп к своим избирателям.
Судья-демократ Хуан Мерчан вынесет приговор 11 июля, через 4 дня после съезда республиканцев по выдвижению кандидатур. Трамп — предполагаемый кандидат от Республиканской партии на пост президента, очевидно, подаст апелляцию. Ему может грозить до четырех лет тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс долларов по каждому пункту обвинения (34 пункта). Но судья может ограничить наказание штрафом, испытательным сроком, условным заключением или другими вариантами.
Тем временем Трампу предъявлены ещё три уголовных обвинения: за сокрытие секретных документов во Флориде и попытку отменить выборы 2020 года по двум отдельным делам в Вашингтоне, округ Колумбия, и округе Фултон, штат Джорджия.
Трамп может без проблем быть избран в ноябре, так как в Конституции США нет запрета на баллотирование уголовным преступникам. Нынешний президент Джо Байден и демократы полагают, что его осуждение оттолкнет от него избирателей.
Но есть и обратная реакция. Многие уверены, что суд над Трампом явно мотивирован политическими причинами. Надзирающий прокурор и судья штата Нью-Йорк являются демократами и в период возбуждения дела проводили свои избирательные кампании.
На собственной платформе Трампа Truth Social и на других крайне правых форумах, таких как Patriots. Win и Gateway Pundit, пользователи угрожают ответными мерами.
"Гражданская война. Ничто не может остановить то, что грядет", — возмутился один из пользователей.
Эксперт Билл Махер в пятницу заявил, что если судья Хуан Мерчан приговорит Дональда Трампа к тюремному заключению, то будет "расовая война".
"Если его посадят в тюрьму, я знаю, это произойдет. Потому что судью зовут Хуан. В этой стране все становится расовым. И это отчасти из-за нашего ужасного, презренного расового прошлого. Частично потому, что часть этого расизма живет и в настоящем. И отчасти потому, что крайне левые делают всё расовым" , — сказал Махер.
Раскол в США существует не только между расами (прокурор по делу Трампа — негр), но и между штатами, и внутри штатов — между элитными районами пригородов и рабочими кварталами центров мегаполисов.
Что следует из этого дела:
— идёт разрушение верховенства закона путем использования системы правосудия в качестве оружия против политических оппонентов. Судебная система зависима. Судьи выбираются по партийной принадлежности. Как в штатах, так и в Верховном суде. Когда умирает пожизненный член Верховного суда, действующий президент назначает своего ставленника по партийной линии.
— создан прецедент для судебных процессов над экс-президентами Бушем, Клинтоном, Обамой и Байденом.
— ответ готовится не только среди низов. Прокурор Элвин Брэгг должен появиться на слушаниях в Конгрессе 13 июня, чтобы дать показания "по политическому преследованию президента Трампа", что приведёт к эскалации ситуации в США в период предвыборной гонки.
России это выгодно, на глазах идёт саморазрушение геополитического противника — Америки.
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