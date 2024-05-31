Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Изменится ли ОДКБ при министре обороны Белоусове?

Министр обороны Белоусов должен задать Казахстану неприятные вопросы

Мир

Казахстан встретил Андрея Белоусова в рамках заседания министров обороны ОДКБ. Сможет ли Москва поставить перед "стратегическим партнёром" неудобные вопросы?

Министр обороны Белоусов должен задать Казахстану неприятные вопросы
Фото: https://mil.ru/images/upload/2019/kazgal-1-1101-1200_7.JPG by Mil.ru

Белоусов назвал Казахстан "стратегическим партнёром"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов начал разбираться в том, что происходит в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая не находится в порядке в связи с "потерей ещё одного бойца" — Армении. Ранее из неё вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

"Взаимодействие России и Казахстана — важнейший фактор поддержания стабильности в Центральной Азии", — заявил Белоусов в Алма-Ате и предложил усовершенствование общей системы ПВО в рамках "стратегического партнёрства".

Но является ли оно таковым?

Россия помогла Казахстану купировать госпереворот

Казахстан убедился в полезности ОДКБ в период кантара (январь на казахском языке) — попытке госпереворота в январе 2022 года.

Тогда военные и силовики страны без сопротивления отдали свои склады вооружений бунтовщикам, среди которых были откровенные террористы, привезённые из Турции. Ими был взят алма-атинский аэропорт и органы власти во многих городах, везде царил хаос. После просьбы президента Касыма-Жомарта Токаева о помощи ОДКБ перебросила силы ВДВ РФ и войска других участников блока в Казахстан, одно присутствие которых позволило быстро восстановить порядок, переворот был купирован, исполнители арестованы.

Однако власти Казахстана по сей день так и не назвали заказчиков за рубежом, многие из судебных процессов прошли в закрытом режиме, а в СМИ идёт активная мифологизация Кантара как "народного восстания". Поэтому нет уверенности, что события не повторятся.

Казахстану надо делать выбор

Вероятно, Астана так и не определилась, кто её враг. Около 200 западных НПО прекрасно себя чувствуют в Казахстане. Они разжигают протестные настроения по вертикали и горизонтали общества. В Жанаозене — якобы по причине недостойной оплаты, дороговизны жизни, среди казахов — по причине их "дискриминации" в России. Среди русских — что они "сепаратисты и "чужие". В правительстве Казахстана работают откровенные русофобы, которые всячески тормозят любое сотрудничество с РФ.

В казахстанских пабликах присутствует ревность к Узбекистану, с которым российский президент Владимир Путин договорился в ходе своего визита о нескольких крупных инвестпроектах, в частности строительстве АЭС:

"Что-то, все строить собрались в Узбекистане. А к нам приезжают ребята, которые играют в войнушки? Мы полигон? И тут нет смысла строить, так как придётся разрушить?"

Поэтому Белоусову надо бы говорить с коллегами из ОДКБ не столько об общей системе ПВО (кто-то собирается бомбить Казахстан?), а о том, что они понимают под безопасностью для своих государств, и о том, что надо делать выбор — с НАТО они или с ОДКБ.

Читайте по теме:

10 лет ЕАЭС: проблемы выглядят пока нерешаемыми

Казахстан опять предупредили в РФ о непозволительности продавать оружие Украине. Астана доигралась в многовекторность

В Казахстане назвали главную цель Кантара в 2022 году — уничтожение ДНР и ЛНР

Путин в Казахстане, и вот что это означает... Политолог раскрыл подробности
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казахстан андрей белоусов
Обсудить
Новости Все >
Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал
Перец чили: уникальные свойства для организма
Раскрываем мифы: как правильно защищаться от солнца и ультрафиолета
Профессор Евстафьев заявил о необходимости жёсткого ответа на действия Запада
Финляндия может запретить мигрантам из России искать убежище
Андрей Белоусов: в мае было уничтожено 35000 солдат ВСУ
Политолог Ищенко назвал "место обитания" заказчиков покушения на Роберта Фицо
Анастасию Заворотнюк лечили вакциной из раковых клеток
Компания Фридмана планирует подать иск к властям Кипра на $7 млрд
Дмитрий Песков: отмечать 80-летие высадки в Нормандии в России не намеревались
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Последние материалы
Пентагон вывозит оружие с Украины: против русских оно неэффективно
Певица Савельева вспомнила про совет актрисы Заворотнюк уходить в кино
10 советов отказа от курения
НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине
Продюсер Рудченко связал провал Орбакайте в Монако с плохим оборудованием
С 1 июня в Грузию нельзя будет въехать без медстраховки
Политолог Мизин: В Европе есть страны, ждущие Трампа, но для большинства — он сатана
Эксперты рассказали, куда стоит вложить денежные средства в июне
Преимущества картофельных очисток
Гастрит спорт победит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников