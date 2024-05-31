Изменится ли ОДКБ при министре обороны Белоусове?

Министр обороны Белоусов должен задать Казахстану неприятные вопросы

Казахстан встретил Андрея Белоусова в рамках заседания министров обороны ОДКБ. Сможет ли Москва поставить перед "стратегическим партнёром" неудобные вопросы?

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Белоусов назвал Казахстан "стратегическим партнёром"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов начал разбираться в том, что происходит в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая не находится в порядке в связи с "потерей ещё одного бойца" — Армении. Ранее из неё вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

"Взаимодействие России и Казахстана — важнейший фактор поддержания стабильности в Центральной Азии", — заявил Белоусов в Алма-Ате и предложил усовершенствование общей системы ПВО в рамках "стратегического партнёрства".

Но является ли оно таковым?

Россия помогла Казахстану купировать госпереворот

Казахстан убедился в полезности ОДКБ в период кантара (январь на казахском языке) — попытке госпереворота в январе 2022 года.

Тогда военные и силовики страны без сопротивления отдали свои склады вооружений бунтовщикам, среди которых были откровенные террористы, привезённые из Турции. Ими был взят алма-атинский аэропорт и органы власти во многих городах, везде царил хаос. После просьбы президента Касыма-Жомарта Токаева о помощи ОДКБ перебросила силы ВДВ РФ и войска других участников блока в Казахстан, одно присутствие которых позволило быстро восстановить порядок, переворот был купирован, исполнители арестованы.

Однако власти Казахстана по сей день так и не назвали заказчиков за рубежом, многие из судебных процессов прошли в закрытом режиме, а в СМИ идёт активная мифологизация Кантара как "народного восстания". Поэтому нет уверенности, что события не повторятся.

Казахстану надо делать выбор

Вероятно, Астана так и не определилась, кто её враг. Около 200 западных НПО прекрасно себя чувствуют в Казахстане. Они разжигают протестные настроения по вертикали и горизонтали общества. В Жанаозене — якобы по причине недостойной оплаты, дороговизны жизни, среди казахов — по причине их "дискриминации" в России. Среди русских — что они "сепаратисты и "чужие". В правительстве Казахстана работают откровенные русофобы, которые всячески тормозят любое сотрудничество с РФ.

В казахстанских пабликах присутствует ревность к Узбекистану, с которым российский президент Владимир Путин договорился в ходе своего визита о нескольких крупных инвестпроектах, в частности строительстве АЭС:

"Что-то, все строить собрались в Узбекистане. А к нам приезжают ребята, которые играют в войнушки? Мы полигон? И тут нет смысла строить, так как придётся разрушить?"

Поэтому Белоусову надо бы говорить с коллегами из ОДКБ не столько об общей системе ПВО (кто-то собирается бомбить Казахстан?), а о том, что они понимают под безопасностью для своих государств, и о том, что надо делать выбор — с НАТО они или с ОДКБ.

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