Стало известно о планах ЕС наказать Орбана из-за "теплых" отношений с Путиным

Премьер-министра Венгрии Виктор Орбана хотят наказать в Евросоюзе (ЕС) из-за "теплых отношений" с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники. В своей статье авторы раскрывают планы Запада.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic