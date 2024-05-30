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Петр Ермилин
Стало известно о планах ЕС наказать Орбана из-за "теплых" отношений с Путиным

Politico: EC хочет наказать Орбана за "теплые" отношения с Путиным

Мир

Премьер-министра Венгрии Виктор Орбана хотят наказать в Евросоюзе (ЕС) из-за "теплых отношений" с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники. В своей статье авторы раскрывают планы Запада. 

Politico: EC хочет наказать Орбана за "теплые" отношения с Путиным
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Сытые по горло постоянным обструкционизмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры ЕС планируют наказать его, предоставив его стране слабый портфель в следующей Европейской комиссии, сообщили Politico три дипломата, знакомые с ходом дискуссий.

Венгрия хочет сохранить работу по расширению, которая имеет значительное влияние из-за переговоров ЕС о вступлении Украины в блок, но национальные правительства не хотят, чтобы нынешний комиссар Будапешта Оливер Вархели (или любой другой венгр) продолжал играть такую важную роль, заявили три дипломата.

Орбан неизменно остается ближайшим союзником президента России Владимира Путина в ЕС, и европейские лидеры все больше раздражаются из-за того, что он затягивает введение санкций и выступает против предоставления финансовых средств Киеву.

По словам одного из представителей, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных переговоров между странами ЕС, вряд ли "даже может быть поставлен вопрос" о том, чтобы Венгрии позволили сохранить контроль над каким-либо важным совещанием.

Европейская комиссия заявила, что правительства и следующий избранный президент Комиссии должны выбрать следующих членов комиссии, и это не будет "предопределять их решения".

Орбан в последние месяцы предпринимал попытки заблокировать предоставление помощи Украине и угрожал переговорам о вступлении страны в ЕС. В июле венгры также приступят к шестимесячному председательству в Совете Европейского союза, что даст им полномочия определять повестку дня.

Тем не менее, центральноевропейская нация по-прежнему надеется, что Вархели останется на своем посту, который он занимает с 2019 года после того, как был выдвинут Орбаном и возглавил усилия блока по привлечению новых членов.

Но Вархели был обвинен в подрыве политики в отношении стран-кандидатов в ЕС, что привело к путанице в недавнем противостоянии с Грузией из-за широко осуждаемого закона на Западе этой южнокавказской страны об иностранных агентах.

Будапешт ранее пытался ввести свою собственную версию правил, столкнувшись с противодействием Брюсселя и европейских правовых институтов.

"После того, как на этот раз произошла катастрофа с Вархели, и того, как Орбан обращается с [президентом Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен, она ни за что не передаст что-либо важное [кому-то] из его близких", — сказал тот же дипломат.

Ни офис Вархели, ни Министерство иностранных дел Венгрии не ответили на запросы о комментариях.

Четвертый дипломат ранее выразил обеспокоенность по поводу роли Вархели в переговорах о вступлении, учитывая, что Венгрия открыто выступала против членства Украины.

"Вот что мы получаем за то, что ставим лису во главе курятника", — сказал посол в интервью изданию Politico в Брюсселе.

Назначение Вархели пять лет назад было широко расценено как предложение мира, направленное на то, чтобы удержать правое правительство Венгрии на стороне Брюсселя, подобно тому, как в 2014 году все более евроскептичной Великобритании была передана ведущая экономическая роль в преддверии "Брексита", после того как лидер консерваторов Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум в 2013 году.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Венгрию прекратить откладывать военную помощь Киеву на несколько миллионов евро. За несколько дней до этого Ландсбергис заявил изданию Politico, что именно Будапешт стоит за неспособностью Европы представить согласованную позицию по войне в Газе и конфликту на Украине.

"Почти все наши обсуждения и необходимые решения со стороны ЕС блокируются только одной страной", — сказал он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз виктор орбан владимир путин
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