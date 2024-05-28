В Европе сравнили двух лидеров ЕС хромыми утками

Politico назвал Шольца и Макрона хромыми утками

10:52 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Неэффективная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона подрывает авторитет к европейским институтам и позволяет сравнивать их с "хромыми утками" в политике, пишет Николас Винокур, автор европейского онлайн-издания Politico. В своей новой статье он предрекает бедственные последствия этих решений для политической судьбы Макрона и Шольца.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Подвиньтесь, Париж и Берлин. Новый состав европейских лидеров стремится занять лидирующие позиции на европейской арене, и ваше время у руля, возможно, подходит к концу.

До европейских выборов осталось менее двух недель, и во вторник президент Франции Эммануэль Макрон находится в Берлине в рамках демонстрации франко-германского единства. По словам французского чиновника, во время визита Макрон намерен "определить повестку дня" и "наметить стратегические приоритеты" для будущего Европы вместе со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

Проблема в том, что Европа не уверена, что эти двое — легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС — должны продолжать руководить.

Дело не только в том, что личные отношения Макрона и Шольца печально известны своей холодностью. Или что официальные лица в Париже и Берлине радостно ругаются друг с другом, при этом французы обвиняют немцев в узколобости и привязанности к своей коалиции, а немцы говорят, что Франция несет полную чушь (или что-то еще) в отношении Украины. Дело даже не в том, что по таким ключевым вопросам, как энергетика, Париж и Берлин безнадежно расходятся во мнениях.

Новый риск для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят как хромые утки в глазах своих коллег-лидеров ЕС, политически ослабленные на внутреннем фронте и неспособные внушить доверие к общему видению союза.

Обе страны управляют слаборазвитыми экономиками. Обе страны терпят унизительные поражения от крайне правых партий в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня. Опросы общественного мнения показывают, что в случае с Макроном выборы могут закончиться поражением, поскольку партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" может опередить его центристскую группу "Возрождение" на 16 процентных пунктов. Социалисты Шольца также рискуют оказаться на унизительном третьем месте из-за крайне правых.

Сочетание экономической слабости, личной холодности и политической немощи является токсичным, и критики говорят, что это может серьезно подорвать их авторитет во время переговоров о приеме на работу после выборов в Европейский парламент.

Что касается "определения повестки дня" для Европы? Забудьте про это.

"Макрон потерпит серьезное поражение на этих выборах. Другие лидеры знают об этом и чувствуют слабость. Неужели он думает, что после этого сможет диктовать условия остальной Европе? Он возьмет то, что сможет получить", — сказал высокопоставленный политический деятель консервативной партии в Брюсселе.

Франко-немецкий двигатель глохнет

Одним из непосредственных последствий этого является то, что сбой франко-германских отношений делает гонку за лучшими рабочими местами в ЕС менее предсказуемой. Обычно Шольц и Макрон использовали бы свою встречу в Берлине, чтобы согласовать свои кандидатуры на пост председателя Европейской комиссии и Совета. Поскольку Кристин Лагард из Франции возглавляет Европейский центральный банк, самая влиятельная должность в ЕС — председатель Еврокомиссии — обычно достается кандидату из Германии и автоматически получает поддержку коалиции в Берлине. Франция претендовала бы на второй крупный приз, возможно, на должность исполнительного вице-президента по вопросам конкуренции и промышленной политики.

Но Макрон отказывается одобрять очевидного кандидата на эту должность, Урсулу фон дер Ляйен, несмотря на ее неоднократные попытки заручиться его поддержкой.

Вместо этого один из главных союзников на прошлой неделе намекнул, что Макрон может поддержать Марио Драги, бывшего главу Европейского центрального банка, который является более свободным политическим деятелем, чем фон дер Ляйен, на руководящую должность в ЕС.

Это может быть вотум доверия Драги. Или же это может быть случай, когда более слабый Макрон стремится укрепить свои позиции, в то время как Париж стремится избежать унижения за столом Совета.

Теперь Германия также включилась в работу. В комментариях к информационному бюллетеню Politico "Брюссель Декодированный" высокопоставленный немецкий социал-демократ Маркус Тенс высказал предположение о возможности поддержки Драги, а не фон дер Ляйен, что на первый взгляд выглядит позитивно, но также может означать дальнейший хаос в коалиции Германии.

Бег на пустом месте

Визит Макрона в Германию преподносится как важный дипломатический момент. Это первый государственный визит французского лидера за последние 24 года, который совпадает с 75-й годовщиной принятия Основного закона Германии, закрепляющего демократическую конституцию страны. По приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера французский лидер находится в стране в течение трех дней и стремится продемонстрировать свои усилия в изучении немецкого языка.

Он также хочет сообщить кое-какие новости. Выступая в Дрездене на второй день своего визита, Макрон предложил удвоить бюджет ЕС, чтобы стимулировать инвестиции в европейскую промышленность, искусственный интеллект и "зеленые" проекты.

Но такие предложения все чаще остаются без внимания. Когда Макрон изложил свое грандиозное видение Европы в своей так называемой речи в Сорбонне II, реакция Берлина была похожа на стрекотание сверчков за закрытыми дверями.

Даже когда Парижу и Берлину удается найти общий язык, их попытки стать лидерами и заставить других следовать за ними оказываются тщетными. В апреле обе стороны провели несколько апрельских дней, согласовывая свои цели перед заседанием Европейского совета. Цель состояла в том, чтобы начать переговоры о создании союза рынков капитала, который Драги назвал необходимым шагом на пути к раскрытию экономического потенциала Европы.

Тем не менее, франко-германское наступление было быстро пресечено группой из 10 стран, не поддерживающих Союза рынков капитала, и в выводах отсутствует какая-либо конкретика в отношении следующих шагов.

Китай является еще одной важной областью, где не все в порядке. Шольц отказался от возможности встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином совместно с Макроном в начале этого месяца, а Берлин выступил категорически против попыток Франции расследовать субсидии для китайских автомобилей, опасаясь ответных мер.

То же самое касается расширения. В то время как Париж и Берлин тесно сотрудничали над белой книгой, в которой излагалась необходимость внутренних реформ ЕС в дополнение к привлечению новых членов, с тех пор это обсуждение отошло на второй план, как и непосредственная перспектива начала официальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы, которые были сочтены слишком деликатными для обсуждения в период предвыборной кампании. Дипломаты в настоящее время в предварительном порядке планируют начать официальные переговоры о вступлении 25 июня, после выборов.

Каков итог? Европе сейчас не хватает как движущей силы, так и четкой дорожной карты.

Некоторые политики в Германии начинают громко выражать недовольство по поводу отсутствия согласия между Шольцем и Макроном.

"Макрон заслуживает ответа на свои инициативы, на его регулярно, если не постоянно, протянутую руку", — сказал Хендрик Вюст, премьер-министр Христианско-демократического союза Северного Рейна-Вестфалии, в интервью подкасту Berlin Playbook. — Немецкие политики реагируют слишком нерешительно".

Мелони, Таск, подойдите поближе

В то время как Париж и Берлин сталкиваются с потерей влияния, другие лидеры ЕС ищут возможность усилить свое. На фоне конфликта на Украине и ослабления франко-германской оси такие люди, как премьер-министр Польши Дональд Туск, Кая Каллас из Эстонии и Джорджа Мелони из Италии, стали главными действующими лицами на европейской арене.

"Италия больше не следует за Францией и Германией, а идет впереди", — сказала она в интервью Rai Radio 1 в понедельник. — Если итальянцы помогут мне, мы сможем изменить Европу".

Действительно, после общесоюзных выборов Мелони сейчас находится в положении "короля Европы", поскольку фон дер Ляйен срочно нужна ее поддержка как в Совете, так и в парламенте, если она хочет еще пять лет руководить комиссией от Берлаймонта.

За Мелони также "ухаживает" лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая пригласила ее присоединиться к расширенной правой группировке в Европейском парламенте — чему центристские союзники Макрона бессильны помешать.

Что касается Польши, то высокопоставленные чиновники ЕС подчеркивают, что Туск стал неизбежной силой, с которой приходится считаться. Это проявляется в возрождении так называемого Веймарского треугольника, состоящего из Парижа, Берлина и Варшавы, но он также может стать более спорным в том случае, если Париж и Варшава в конечном итоге начнут конкурировать за ключевые роли в институтах ЕС.