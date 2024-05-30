Пока иранские власти не прояснят обстоятельства гибели президента Раиси, вопросы будут только на растать — Владимир Брутер

Владимир Брутер: смерть Раиси выглядит очень загадочно

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Гибель президента Ирана продолжает вызывать вопросы. Главной интригой расследования, по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, является вопрос — зачем было убивать человека, который не является ключевой фигурой в иранском политическом раскладе.

Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

— Владимир Ильич, ваше экспертное мнение по поводу катастрофы с вертолётом президента Ирана Ибрахима Раиси...

— Я думаю, что прозрачности пока не наступило. Сама катастрофа и ситуация в целом выглядят достаточно загадочными. Но пока иранские власти не выскажут официальную позицию, мы можем строить только догадки.

На сегодняшний день иранские власти не говорят о том, что это был чей-то замысел, они объясняют произошедшее техническими проблемами. Я бы хотел всё-таки дождаться официальной позиции.

— Давайте порассуждаем... Куда, например, делись два сопровождающих вертолёта, почему они улетели, почему они не посмотрели, что там случилось?

— Сложно сказать, почему они не посмотрели, хотя должны были.

Когда исчезла связь с президентским вертолётом, они среагировали достаточно поздно и отчего-то побоялись лететь назад, видимо, не столько из-за сложной погоды, сколько из-за сложного рельефа.

Раз сесть они там всё равно не смогут, значит, и лететь туда совершенно бесполезно. Так выглядит самая распространённая версия. Насколько это соответствует тому, что именно от вертолёта сопровождения должны ожидать, я, честно говоря, не могу сказать.

Но, на мой взгляд, ситуация выглядит загадочной, потому что если, условно говоря, Качиньский разбился в условиях плохой видимости, то здесь ничего такого вроде бы не было. Рельеф сложный, но это же не первый полёт в таких условиях.

— Не исключается версия, что это диверсия. Если так, кто мог её организовать?

— Её вполне мог организовать Биньямин Нетаньяху, потому что это в его стиле, он вообще любит провоцировать. Такая версия имеет право на существование хотя бы потому, что она уже многократно имела место в действительности. Но в этот раз Иран никого не обвиняет, во всяком случае пока, и поэтому этой версии никто не даёт ход. И если Нетаньяху об этом и думал, то он, наверное, не мог рассчитывать на такую аккуратную спокойную реакцию. Всё-таки реакция Ирана сильно отличается от предыдущего случая.

Вероятность того, что это просто несчастный случай, сохраняется, и мы ждём того, что какое-то расследование будет проведено. Безусловно, оно будет достаточно сложным, потому что от вертолёта мало что осталось, но тем не менее проводить его нужно, и я надеюсь, что иранские власти отнесутся к этому со всей серьёзностью.

— Как вы относитесь к версии о том, что какую-то роль сыграл Азербайджан, так как он имеет хорошие отношения с Израилем?

— Азербайджан здесь исключается совершенно, хотя бы потому что ему это выгодно. А конкретный человек? Ну, этого конкретного человека надо вычислить, найти, допросить и установить факты. Пока этот конкретный человек не назван и не определён, и, исходя из презумпции невиновности, мы предполагаем, что его могло и не быть.

— Ещё есть версия какого-то внутреннего заговора. В Иране есть консервативные силы, которые считают Раиси слишком либеральным, готовым на переговоры с Западом. Якобы президентом Раиси уже велись переговоры по поводу сектора Газа и в Катаре, и в Омане, и в Египте. И он был назван преемником аятоллы Хаменеи. И вот эти силы и уничтожили его. Ваше мнение по поводу этой версии.

— Если бы это было так, то это было бы по пути в Азербайджан.

— Почему?

— Если у этих сил есть возможность устроить диверсию, то, очевидно, не на пути назад. Вертолёт президента осматривали азербайджанцы, и если бы они нашли что-то нештатное, они бы, скорее всего, это могли починить. Невыгодно это делать. Подозрения бы остались, а Раиси остался бы цел. Так обычно не поступают. Вот если бы он летел туда, то да, эта версия могла бы каким-то образом иметь право на существование. Но обратно — однозначно нет. А как они могли устроить диверсию на чужой территории?

— Очень просто. Они же религиозные фанатики. У них сам пилот мог взорвать этот вертолёт.

— Если пилот взорвал этот вертолёт, то это совершенно отдельная история, должны быть доказательства.

Диверсии и взрыв вертолёта — это разные вещи.

Когда мы говорим о том, что какой-нибудь виртуальный техник мог что-то там подпилить — это одна история, и доказательств можно не найти после того, как вертолёт сгорел. А когда вертолёт взорван пилотом — это слишком очевидно.

Я не думаю, что кто-то в состоянии на это пойти, потому что это приведёт к очень серьёзному внутреннему кризису. Одно дело — когда виновных определить трудно или нельзя, другое дело — когда виновные очевидны.

— В Иране ещё есть не только консервативные силы, но и либеральная оппозиция, которая работает на нормализацию отношений с Западом, с Израилем. Они не могли быть заинтересованы в гибели Раиси?

— Устранять его было бы неправильно и с точки зрения либералов, и с точки зрения консерваторов.

Раиси не являлся ключевой фигурой иранской политики. Особой реакции со стороны иранского руководства на его гибель не последовало бы, а репрессии бы были.

Однако никакие версии нельзя полностью исключать, для этого и нужно расследование. Но я в такие версии не очень верю. Повторюсь — всё, что могло быть следствием внутренней иранской ситуации, произошло бы по дороге туда, а не по дороге обратно.

На мой взгляд, это однозначно либо очень тонкая диверсия, либо несчастный случай.

— А сам вертолёт не вызывает у вас вопросов? "Старый летающий гроб", как его называют. Создаётся впечатление, что кто-то специально предложил Раиси этот вертолёт.

— Старый вертолёт, конечно. Президенты не должны на таких летать, но летал же Раиси раньше. И если у него были сомнения в исправности вертолёта, он мог отказаться на нём лететь. Он же не самоубийца.

— Говорят также, что целью был не сам Раиси, а министр иностранных дел...

— ...А за компанию ещё и президента. Это уже перебор, конечно. Главное, чтобы аятоллу не ликвидировали, а с аятоллой как-то не получается, он на вертолёте не летает. Ну, незадача. На самом деле Раиси заменят, и есть кем его заменить. Поэтому ничего принципиального нового не произойдёт.

И это, на мой взгляд, главная интрига расследования, главная загадка: почему нужно было убивать, если это было убийство, человека, который не является на сегодняшний день ключевой фигурой в иранском политическом раскладе.

Это вызывает у меня вопросы, и я пока не знаю на них ответы. Я думаю, что иранские власти будут обязаны прояснить ситуацию. Пока они её не прояснят, вопросы будут только нарастать.

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