Как устроена и на чём едет государственная машина Израиля? Рассказывает политолог Юрий Бочаров

"Непонятный Израиль": политолог Юрий Бочаров о политике Израиля

16:45 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Уйдёт ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в отставку? Как голосуют граждане Израиля? Что такое демократические выборы?

Обо всём, что вы хотели бы узнать об Израиле, в новой видеорубрике Pravda.Ru "Непонятный Израиль" рассказывает политолог Юрий Бочаров.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

— Я думаю, что вы, читая об Израиле, не раз задавали себе вопрос: "Почему Израиль поступил именно так, а не иначе, почему у них всё не так, как у других, и почему, несмотря на все его победы и успехи, он часто влезает в новые проблемы, которые потом приходится с трудом решать?"

Чтобы предвосхитить вопрос, почему это я решил, что могу рассуждать об этом, расскажу вкратце о себе.

О себе

Первые 30 лет жизни я жил в солнечном Азербайджане, вторые 30 лет я живу в не менее солнечном Израиле, из них почти 25 лет я занимаюсь политикой, а точнее, выборами и выборными технологиями. Избирал и избирался во многие структуры, был и депутатом муниципалитета, и заместителем мэра города, и членом правления профсоюзов, работал в центральных штабах ведущих парламентских партий Израиля. Поэтому мне очень часто приходилось сталкиваться со многими нашими как бывшими, так и будущими министрами, в том числе с премьер-министрами, за круглым столом и обсуждать наболевший вопрос: "Как сделать так, чтобы нас вновь избрали?"

А в промежутке между выборами, которых у нас было очень много, я работал и в ЖКХ муниципалитета и даже был в какой-то период ведущим специалистом министерства энергии Израиля и отвечал за все газовые месторождения страны.

Говоря о том, почему Израиль поступил таким или иным образом, необходимо понимать...

Здесь восточная ментальность, помноженная на западный образ жизни и разбавленная верой в Бога, покоится на постоянном желании сделать бизнес в любой ситуации.

Израильский расклад политических сил

И чтобы понять немножко Израиль, надо сначала всё-таки поговорить о его политической системе, о его политике, о его принципе формирования власти, потому что от власти зависит всё. Стоит не забывать, Израиль — страна маленькая, но очень политизированная. Здесь есть всё: и ультраправые, и ультралевые, — хотя эти формулировки немножко отличаются от стандартных.

Ультраправые у нас — это те, кто заявляют: "Никому не отдадим ни пяди родной земли, потому что всё завещано нам от Бога".

Ультралевые — это те, которые в первую очередь утверждают: "Давайте сначала сделаем Шалом, то есть заключим мир, всё равно с кем, всё равно на каких условиях, главное — мир, а когда у нас будет мир, мы разберёмся со всем остальным".

А центристы — это те, которые обычно в период избирательной кампании не хотят ввязываться в споры, и говорят: "Давайте сначала накормим всех, а когда все будут сыты, всем будет хорошо".

Вот такова вкратце наша политическая площадка, и если считать, что демократические выборы — это признак демократии, то Израиль — самая демократическая страна.

Демократические выборы в Израиле

Как показывает практика, демократические выборы очень редко дают возможность избрать демократический строй. Но речь сейчас идёт не об этом.

У нас практически нет проблемы избраться в парламент страны. Сто подписей ваших друзей, пара тысяч долларов в кассу — и вот вы уже лидер партии, которая имеет право идти на выборы в израильский парламент, в Кнессет.

Обычно на выборах у нас представлено до 40 партий, их которых порядка 30 таких однодневок. В парламент проходят обычно от 10 до 15 фракций, в зависимости от обстоятельств.

И тут начинают проявляться нюансы израильской политики. Дело в том, что выборы у нас идут по партийным спискам. А партийные списки формируются обычно лидером партии. И есть хотя бы пара партий, которые проводят праймериз. В других партиях есть комитеты под руководством председателя, который отбирает депутатов. Есть партии, где заседает совет старейших, совет раввинов, который отбирает депутатов для будущего списка. Но не важно, в каком списке вы баллотируетесь, ситуация везде одна и та же:

любой кандидат, если он хочет попасть в список, напрямую зависит от лидера этого списка, и лидер списка подбирает себе кандидатов в депутаты, как бы сказать, с преданностью, со светом в глазах.

Никак иначе, потому что чаще всего потом лидер списка может делать шаг влево и шаг вправо, и главное, чтобы вся его партия повернулась за ним налево или направо. Естественно, перед выборами в Кнессет все клянутся всем, в том числе своим избирателям, в том, что они никогда их не забудут, но в тот момент, когда бюллетени опущены, и результат известен, и в Кнессете появилось 10, 12 или 15 фракций или партий, начинается торговля по созданию правительства.

Как формируется правительство Израиля

Обычно формировать правительство поручается партии, набравшей большинство мандатов, хотя были и иные прецеденты. Лидер этой партии формирует коалицию из своих единомышленников. И в этот момент начинается самая большая торговля.

Совет министров формируется из состава депутатского корпуса, то есть сегодня ты депутат, а завтра можешь стать министром.

Подавляющее большинство фракций ведёт переговоры с лидером, желающим стать премьер-министром, о том, что получит партия за его поддержку, то есть какие министерские посты она получит за своё вхождение в коалицию.

И это главный торг всех коалиционных переговоров.

Министерские портфели у нас делятся на две категории. Портфели, которые имеют огромный бюджет, — это министерство социального обеспечения или министерство инфраструктуры, и ещё ряд других, либо министерства рейтинговые, то есть, например, министерство иностранных дел, которое позволяет министру в дальнейшем демонстрировать своим избирателям, что он уже был на посту практически заместителя главы государства и поэтому он может претендовать на большее и в своей партии, и в будущем правительстве.

Но чаще всего министерств не хватает. И вот очередная израильская реальность. Обычно кандидатам в премьер-министры не составляет никакого труда создать пять-десять дополнительных министерств, чтобы удовлетворить нужды своей коалиции. При этом все понимают, что министерства остаются, может быть, на одну каденцию, может быть, на раз, но ведь главное не это, главное, что есть министерская должность, есть министерская машина, у министра есть канцелярия, уважение и право заседать в совете министров, решать какие-то вопросы, а самое главное — выходить к своему избирателю и говорить, что он министр. Поэтому у такого министерства может и совсем не быть бюджета. Но ведь главное не бюджет, главное — статус.

О нынешнем правительстве Израиля

К примеру, в нынешнем правительстве у нас десять министерств, созданных, как говорится, с нуля. Это министерства

по делам поселений и национальной миссии,

по делам Иерусалима и традиции,

по делам Негева,

регионального сотрудничества,

диаспоры,

социального равенства,

стратегического планирования,

по делам наследия,

по делам и статусу женщин.

Получается ситуация, когда все — министры, а депутатов не хватает. К примеру, в нынешнем Кнессете из 120 депутатов 64 депутата — это члены коалиции, из них 30 — министры, а четверо — заместители министров. То есть депутатов вообще меньше, чем министров.

Израиль придумал ещё одну уловку под названием "норвежский закон". Он говорит о том, что на время каденции министр может сдать депутатский мандат и следующий по списку из его партии войдёт в состав и будет какой-то период времени, пока министру не надоест быть министром или его не снимут, быть депутатом парламента.

Хотя закон гарантирует Кнессету четыре года работы, он раз в четыре года избирается. А в Израиле очень нестабильная политическая ситуация практически весь период его существования. И за всю его историю, последние 75 лет, только четыре раза парламент доработал свой срок до конца.

Сегодня мы имеем уже 25-й созыв, а при этом 36-е правительство по списку. То есть получается, что в одну каденцию у нас было пару правительств.

Прерогатива премьер-министра — отправлять правительство в отставку и тут же формировать себе новое, не уходя лично в отставку, — такое тоже возможно в израильском парламенте.

А теперь самый главный интересный нюанс израильских реалий, касающийся министерских должностей и совета министров. Дело в том, что, как вы помните, депутат или министр обязан своему лидеру списка, а лидеры списка обязаны, возможно, ещё кому-то, не в этом суть дела...

Практически у каждой партии есть собственный избиратель, собственный электорат. Избиратели ультраправого крыла, правого, центристы, левые, ультралевые, ультрарелигиозные — это определенная категория избирателей, которая голосует только за свои партии. И в первую очередь министр любой партии отстаивает в этом министерстве интересы своего избирателя.

Например, в нынешнем правительстве, в нынешней коалиции из 64 депутатов 32 — ультраортодоксальные евреи, то есть ультрарелигиозные представители партии со своим определённым специфическим электоратом, у которого свои определённые специфические требования — они желают в основном

учиться за государственный счёт,

изучать Тору, изучать Закон Божий,

но при этом не работать, а получать какие-то дивиденды, чтобы прожить.

Учиться они, в принципе, могут и до 40 лет. Вот есть такой нюанс.

"Демократия в действии"

Так, отстаивая интересы своих избирателей, эти депутаты, ставшие министрами, решают в своем министерстве узкоспецифические вопросы. Конечно, если министерство уже приняло какое-то решение и продвигает какой-то проект, существуют определённые правила, законы, и министерство, естественно, так или иначе решает интересы всех граждан страны. Но прерогатива министра — направлять это министерство, его усилия, в нужное для русло.

И вот направление этого министра часто очень сильно меняет специфику работы практически любого министерства. В итоге мы можем сказать: "Демократия в действии". Ведь этих людей избрала определённая группа избирателей, которая вложила в программу свои личные требования, неважно какие. И когда министр или партия пришла во власть, естественно, он или она честно выполняет, так сказать, депутатский наказ своих избирателей.

И когда кричат: "Почему же они выполняют только волю своего избирателя, а плюют на всех?" — у меня всегда возникает вопрос: "А вы ходите и голосуйте".

Ведь что получается? У светского населения обычно явка на выборах в районе 50%, потому что все знают, что политика — грязное дело, никто не хочет пачкаться, никто не хочет мараться, к тому же у всех выходной, все хотят его хорошо провести, и, тем более, там уже всё решено и всё схвачено. В общем, обычная демагогия. А у товарищей ультраортодоксальных, у поселенцев явка на выборах — под 90%.

Вот и получается, что сегодня порядка 15-17% населения имеет половину совета министров.

Вот вам демократия. И не надо удивляться, когда они решают другие вопросы, не ваши, а вы продолжаете снова сидеть на кухне и мыть косточки правительству, почему они такие недемократичные.

Это, кажется, проблема не только Израиля, а проблема давно уже всей Европы.

Почему Израиль сегодня воюет

Но, к сожалению, здесь возникает ещё один небольшой нюанс израильской политики. Те небольшие партии, которые вошли в коалицию для решения специфических вопросов своих избирателей, готовы как можно дольше продлить каденцию этой коалиции, потому что у них есть бюджет, средства, возможности, и поэтому они готовы на любые предложения, на любые законы, особенно во внешней политике, которые предлагает им премьер-министр. Поэтому подавляющее большинство министров, как говорится, автоматом голосуют за предложения премьер-министра.

Естественно, и премьер-министра эта позиция устраивает, ведь он раздал всем по кусочку государственного бюджета, все его спокойно потребляют, а он ведёт страну туда, куда он считает нужным.

Я неоднократно наблюдал работу многих премьер-министров Израиля, и хочу сказать, что, несмотря на, может быть, их ошибки, заблуждения и провалы, все они патриоты своей страны, все они воюют за Израиль. К сожалению, каждый из них по-своему видел счастье Израиля и его успех как на международной, так и на внутренней арене.

Именно это видение и привело Израиль к тому состоянию, в котором он находится сейчас, — уже практически семи месяцам на войне.

События 7 октября, после террористической атаки ХАМАСа, очень сильно потрясли Израиль, они в принципе коснулись каждого в стране. И поэтому общество готово к длительной войне с ХАМАСом в секторе Газа, и даже готово к войне на два фронта, и готово к долгой войне, лишь бы победить и решить эту проблему раз и навсегда. Но это общество.

"Только не Биби!"

В парламенте всегда есть оппозиция, которая считает, что любые средства для достижения целей хороши, даже переворот и смена власти. И поэтому левая пресса, левая часть общества, левая часть израильского парламента проводит постоянные демонстрации протестов с требованием отставки правительства, хотя в большинстве своём требования эти законны.

Но, знаете, есть такой лозунг "Рак ло Биби!" ("Только не Биби!").

Оппозиция согласна на любые выборы на любых условиях лишь бы переизбрать ненавистного нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху.

Впрочем практически все последние кампании выходили под таким лозунгом.

И вот мы находимся там, где мы находимся. Израиль сегодня воюет на два фронта. Правительство знает, что если будут досрочные выборы, оно потеряет власть. Малые партии, входящие в это правительство, понимают, что если будут перевыборы и даже если они сохранят своё влияние, свой электорат и свои мандаты, то мало шансов, что они попадут в новое правительство, и, самое главное, маловероятно, что у них будет такой премьер-министр, который ради содержания коалиции и решения своих личных вопросов готов будет платить им такие деньги на поддержку их электората.

Поэтому коалиция держится, это, как говорится, "непотопляемый титаник".

Вся история избирательных кампаний в Израиле показывает, что у нас ни разу не произошло падения правительства из-за действий оппозиции. Правительства обычно падают из-за проблем в самой коалиции.

И сейчас оппозиция пытается создать такие ситуации в парламенте, которые могут привести к расколу в правящей партии. Получится у них это или не получится, мы узнаем в ближайшем будущем, потому что недавно парламент вернулся с каникул и начинает свою работу.

Вот вкратце о политической системе Израиля, о принципах работы совета министров и о том, почему иногда кое-кто принимает явно нерелевантные решения и никого это не удивляет в Израиле, хотя удивляет во всём мире.

Здесь другой подход к власти, к решению проблем своего электората, здесь другой взгляд на жизнь, здесь Ближний Восток.

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