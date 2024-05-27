Главная интрига выборов в США — кто станет вице-президентом? Мнение главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева

Политолог Владимир Васильев: "Байден не понимает свой электорат"

12:03 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В США в самом разгаре предвыборная президентская гонка. Согласится ли Джозеф Байден на дебаты с Дональдом Трампом? Станет ли Барак Обама "серым кардиналом"? Какие прогнозы даёт немецкий журнал "Шпигель"? Об этом и многом другом в интервью Pravda.Ru рассказывает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Владимир Сергеевич, немецкий журнал "Шпигель" опубликовал инсайд, что якобы нынешний президент Джо Байден в ходе своей президентской кампании объявит в августе о том, что он слагает с себя кандидатские обязанности в пользу Мишель Обамы, супруги экс-президента Барака Обамы. И это не первый инсайд в таком духе. Были и с американской стороны похожие вбросы. Хотелось бы услышать ваше мнение, насколько всё это серьёзно?

— В данный момент в Америке ситуация меняется довольно быстро. Эта ситуация является достаточно серьёзной для Демократической партии. И здесь есть несколько аспектов.

Действительно, самый главный из них состоит в том, что вся предвыборная кампания Байдена, его попытки поднять степень доверия, опередить в вопросах общественного мнения его главного соперника Трампа пока не дали никаких результатов. И если в ключевых штатах, таких как

Висконсин,

Пенсильвания,

голосование в которых в ноябре может определить исход президентских выборов вообще, Байден, может быть, держится на одном уровне с Трампом, по всем остальным опросам общественного мнения, Байден значительно отстаёт от Трампа.

Здесь надо иметь в виду, что в Америке манипулятивный характер использования этих опросов общественного мнения очень велик. И в этом плане можно коротко сказать, что да, сейчас политтехнологи или те политтехнологи, которые режиссируют американское медийное поле, заинтересованы в том, чтобы создать впечатление жёсткой гонки, когда кандидаты идут, как в Америке говорят, голова в голову, ноздря в ноздрю.

Эти выборы пока выглядят как матч-реванш между Байденом и Трампом и покажутся повторением выборов 2020 года. В Америке президентские выборы рассматривают подчас как шоу, как театрализованное представление, однако считается, что большого энтузиазма среди зрителей нет: "Ну это мы, мол, уже всё видели, и ничего нового они нам не скажут".

Самое главное, что сегодня надо сделать реально, — это создать внешние и внутренние условия для того, чтобы произошёл некий перелом в настроениях общественного мнения в отношении Байдена.

В общем, на сегодняшний день ситуация состоит в том, что Байден, по всей видимости, выработал свой потенциал воздействия на американского избирателя.

По опросам общественного мнения в Америке, Байдена поддерживают 37-38%, не больше 40%, и это, по всей видимости, является его потолком.

Есть другие более серьёзные опросы общественного мнения. Они базируются на изучении исторических аналогов, а именно: какую именно позицию в прошлых предвыборных кампаниях на данной стадии президентской гонки занимали президенты или кандидаты, которые выигрывали или проигрывали выборы. Замеры проводились за последние 30 лет. Положение Байдена — самое худшее, он находится в зоне, которая отведена кандидатам или президентам, неудачно избиравшимся или переизбиравшимся на второй срок. Это совершенно очевидно. И пока сдвигов в этом направлении опять-таки нет.

Что интересно? Сейчас в Америке идёт предвыборная кампания. Понятно, что переизбирается треть сенаторов, участвуют губернаторы, будет переизбираться полный состав палаты представителей. И что отмечают американские аналитики, политтехнологи, социологи?

Кандидаты демократов, которые претендуют на то, чтобы быть переизбранными в палату представителей, в сенат, в губернаторы, показывают неплохие результаты. Они достаточно конкурентоспособны.

Опросы общественного мнения в каждом штате или в избирательном округе говорят, что избиратели склоняются к поддержке данного кандидата от Демократической партии. И тогда встаёт вопрос, что дело не в положении партии сегодня, дело в самом Байдене.

В этом основная проблема. Потому что если бы был другой кандидат, всё было бы совсем по-другому.

Сегодня как раз в чём проблемы?

Большая часть избирателей не доверяет Байдену. Главное препятствие — его возраст.

Считается, что ещё четыре года президент вряд ли сумеет достойно выполнять свои функции в Белом доме. Есть проблемы, связанные с его когнитивными способностями, в какой степени он вообще не ориентируется в пространстве и времени.

Я буквально сегодня прочитал в одном издании редакционную статью о том, что Байден утерял всякую связь с экономической реальностью. Ну понятно, живёт в Белом доме на всём готовом и не знает, что происходит в американском обществе среди избирателей Демократической партии, у которых не очень высокие доходы, которые страдают от инфляции, от многих других социальных неурядиц американского общества.

Байден не понимает свой электорат. Поэтому встаёт вопрос о том, что делать с Байденом.

И вот это "делать с Байденом" сегодня высекается как очень острая проблема. Время уходит. Может случиться так, что в конце лета или в начале осени точки над i будут поставлены: в августе состоится съезд Демократической партии в Чикаго. И она, что важно, официально утвердит кандидатов от партии на посты президента и вице-президента. Вот после этого дороги назад уже может не быть, потому что если на заключительном этапе партия снимет того или иного кандидата, это, считайте, катастрофа. Тем самым партия распишется в том, что она не имеет достойных кандидатов. И сегодняшняя проблема состоит в том, дотянуть ли до съезда партии, или сделать что-то сейчас, пока ещё есть время.

Что можно сделать на съезде партии? Многие предлагают следующий вариант. Основная задача Байдена —

посоревноваться с Трампом,

не пустить Трампа в Белый дом.

Но управлять Америкой будет другой политик, в данном случае вице-президент, как это и бывает в Америке: если президент не сможет выполнять свои обязанности, будет вице-президент. Ключевая фигура — это вице-президент.

"Шпигель" своей статьёй создаёт рекламу Мишель Обаме: "Вот посмотрите, вот лицо нового американского президента или новой Америки". "Шпигелю" важно, извините за это выражение, "продать" Мишель Обаму немецкой аудитории. И в этой связи задача очень простая: сбросить Камалу Харрис. Подобное уже неоднократно бывало в американской истории, когда президенты сбрасывали своих вице-президентов и назначали других. Например, в 1944 году Франклин Рузвельт, которого мы хорошо знаем, сбросил тогдашнего вице-президента Генри Уоллеса и вместо него выбрал Гарри Трумэна. Сегодня можно провернуть тот же самый фокус, и дальше, может быть, через какое-то время в овальный кабинет въедет Мишель Обама. Хотя все прекрасно понимают, что это третий срок Барака Обамы.

Мишель Обама отводится представительская роль, она будет рассказывать американской и мировой аудитории, какая доброжелательная Америка, в чём состоит её Америка, а за кулисами будет всеми делами управлять Барак Обама.

— Я знаю, что в в Америке есть кланы. Байден и Клинтон — это разные кланы или одно и то же?

— Разные. Подобная ситуация уже была в Америке в годы правления Буша. Я вам могу со всей ответственностью заявить, что Джордж Буш-младший, которого неплохо характеризовал Владимир Путин, встречавшийся с ним неоднократно, в общем, считался мальчиком для озвучки. Хороший представитель, изображавший рубаху-парня для американцев. А всеми делами заправлял его отец — действительно опытный государственный деятель, и вся его команда, которая осталась от правления Рональда Рейгана и Джорджа Буша в 80-е годы и в начале 90-х годов. Сегодня эта ситуация, по всей видимости, может быть воспроизведена.

Я лично ничего хорошего от Барака Обамы не жду. Он в чём-то ещё хуже Байдена. Он опытный политик. Он восемь лет просидел в Белом доме в Овальном кабинете, он хорошо знает всю, если хотите, технологию государственного управления, по-своему он неплохо разбирается в вопросах внешней политики.

Короче говоря, в данном случае считается, что корабль американской государственности будет находиться в твёрдых руках.

— А если Байден по-прежнему будет выдвинут кандидатом, но возьмёт другого вице-президента — Мишель Обаму?

— Можно так сказать. У Байдена падающее состояние здоровья. Но ведь так было и в 1945 году. В январе Рузвельт становится президентом в четвёртый раз. Не прошло трёх месяцев — и в апреле его не стало. В данном случае сценарий может быть повторён. А вдруг сейчас Байден упадёт и больше не встанет, вдруг возникнут ещё какие-то ситуации. Может быть, это провернуть сейчас, пока время ещё есть, до выборов — полгода, может быть, что-то переломить в отношении американцев именно к основному кандидату Демократической партии. В сегодняшней прессе, и поддерживающей Демократическую партию, и выступающей против неё, возникает один и тот же вопрос: что нам делать с Байденом.

— Говорят, что Мишель Обама — трансгендер. Это происки врагов или на самом деле?

— Нет. Это только лишний раз подчёркивает те сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, потому что многие наши культурологические проблемы действительно имеют отношение к системе ценностей.

Раньше была идеология "за социализм, за капитализм", а сегодня — "против" трансгендеров или "за".

И поскольку трансгендерная тематика сегодня в Америке даёт определённые политические дивиденды, потому что в Америке скрыто существуют миллионы, может быть, даже десятки миллионов людей, которые причисляют себя к трансгендерам и которые являются избирателями, это заигрывание с электоратом. Вот что надо понимать. А Мишель Обама, она такая…

— Нормальная. У меня такое же ощущение. Владимир Сергеевич, давайте посмотрим — Байден объявил, что он будет участвовать в дебатах с Трампом. Посмотрим, как он себя будет чувствовать на них.

— Совершенно правильно. Потому что Нэнси Пелоси, которая пока ещё находится в хорошей форме и достаточно адекватна, вдруг заявила буквально о том, что, с её точки зрения, Байден не должен дебатировать с Трампом. Но это было сказано с оттенком, что, мол, незачем с ним дебатировать, он заведомо, как говорят в Америке, лузер. Она в этом плане очень опытный политик, знает американскую политическую кухню, она изворотлива, она прекрасно понимает, что, не дай Бог, Байден может где-то запнуться во время этих дебатов. Дебаты длятся час или полтора, а Байден больше 10-15 минут не выдерживает.

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