Грузии угрожают снятием статуса кандидата в ЕС. Чего требуют от Тбилиси?

Запад угрожает Грузии снятием статуса кандидата в ЕС

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Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) в случае, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах, пишут журналисты американского издания Foreign Policy (FP). В своем новой статье они раскрывают подробности попыток влияния Брюсселя на Грузию.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Foreign Policy. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В декабре прошлого года Европейский союз предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Сейчас у блока серьезные разногласия с Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" приняла спорный законопроект, вызвавший протесты на улицах столицы и продолжающиеся ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией, которая иногда применяла слезоточивый газ, водометы и даже резиновые пули для подавления протестов. В настоящее время ЕС готовится применить собственную жесткую тактику в ответ.

Так называемый закон об иностранных агентах потребует от всех организаций, которые получают более 20 процентов своего финансирования из других стран, зарегистрироваться в Министерстве юстиции Грузии в качестве агентов иностранного влияния. Правительство Грузии выступило в защиту законопроекта, заявив, что он необходим для повышения прозрачности, защиты от "псевдолиберальных ценностей", пропагандируемых иностранцами, и защиты суверенитета страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 19 мая объявила, что наложила на него вето. Но ее решение может быть отменено еще одним голосованием в парламенте.

Правительство отказалось от принятия такого закона в марте 2023 года после того, как практически идентичный законопроект был также встречен уличными протестами и критикой со стороны ЕС. Но после того, как Европа впоследствии выразила свое положительное мнение о статусе страны-кандидата в ЕС в декабре, правящая партия демонстративно вновь внесла законопроект в апреле и приняла его в следующем месяце, несмотря на неоднократные призывы ЕС, Соединенных Штатов и других западных союзников и международных организаций отозвать его.

ЕС переходит тонкую грань в своем несогласии с законом. С одной стороны, он не может принять законодательство в его нынешнем виде, поскольку оно противоречит основным ценностям и законам блока, которым Грузия должна следовать, чтобы стать его членом. С другой стороны, она не может игнорировать громкие призывы грузинских гражданских групп, многие из которых финансируются европейскими структурами и рассматривают членство в ЕС как единственную надежду на демократический прогресс в стране и удержание ее от смещения в сторону российской орбиты. Более 80 процентов грузин поддерживают членство в ЕС, которое также закреплено в конституции страны в качестве цели.

“Принятие этого закона негативно повлияет на продвижение Грузии по пути вступления в ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем грузинские власти отозвать закон, подтвердить свою приверженность курсу ЕС и продвигать необходимые реформы, подробно описанные в 9 шагах", — заявил Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, в заявлении, опубликованном на следующий день после одобрения законопроекта.

Боррель добавил, что "ЕС поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии. Запугивание, угрозы и физическое насилие в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, а также их семей неприемлемы. Мы призываем грузинские власти расследовать эти задокументированные действия".

Когда ЕС предоставил Грузии статус кандидата, он рекомендовал стране предпринять девять шагов в направлении реформ, которые включают борьбу с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией; улучшение соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС; решение проблемы политической поляризации; обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса. обеспечение системного подхода к деолигархизации и проведение целостного и эффективного процесса судебной реформы.

“ЕС готов продолжать поддерживать грузин, стремящихся к европейскому будущему", — говорится в заявлении Боррелля.

Многие представители гражданского общества Грузии и оппозиционных партий сочли заявление, которое было опубликовано всего на следующий день после утверждения законопроекта, слабым, сказала Тинатин Джапаридзе, вашингтонский аналитик по рискам Eurasia Group.

"Это снижает вероятность принятия каких-либо карательных мер, в частности санкций со стороны ЕС, в ближайшей перспективе, - сказал Джапаридзе. — Я думаю, мы будем наблюдать, как Брюссель попытается не торопиться, чтобы точно определить, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько недель и месяцев".

Напротив, Соединенные Штаты были гораздо смелее. Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, во время визита в Тбилиси 14 мая предупредил, что Вашингтон может ввести финансовые ограничения и ограничения на поездки, если законопроект не будет изменен или если силы безопасности продолжат насильственно разгонять протесты, как это было в последние недели.

"Если закон будет принят без соблюдения норм ЕС и подобная риторика и клевета в адрес США и других партнеров продолжатся, я думаю, что отношения окажутся под угрозой, — сказал О'Брайен.

Джапаридзе сказал, что в Вашингтоне считают, что неуклонное отступление от демократии и недавняя риторика "Грузинской мечты", сигнализирующая о переориентации страны с Запада, в ближайшей перспективе могут повлечь за собой более жесткие карательные меры со стороны Соединенных Штатов, а не ЕС.

"После выборов, в зависимости от того, как пройдут выборы, будут ли они свободными и справедливыми, попытается ли "Грузинская мечта" добиться переизбрания и остаться у власти, или произойдет мирная смена режима, я думаю, ЕС предпримет более смелые шаги", — добавила Джапаридзе.

Высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сказал, что наиболее вероятным сценарием является то, что в октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что она не будет подтверждать статус страны-кандидата, когда опубликует свой ежегодный отчет о странах, включенных в процесс присоединения.

Ближе к концу мая министры иностранных дел ЕС встретятся и, вероятно, обсудят возможные реакции блока на одобрение законопроекта. “[Я] подтвердил свою полную поддержку в продолжении оказания помощи Грузинам в продвижении к европейскому будущему, в том числе путем оказания помощи в поиске наилучшего способа решения законных проблем всех сторон”, — написал президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник после беседы с президентом и премьер-министром Грузии 15 мая, на следующий день после принятия законопроекта.

Несколько официальных лиц ЕС раскритиковали блок за то, что он до сих пор был слишком мягок, и пожелали, чтобы он занял более жесткую позицию до принятия закона. Сейчас многие сомневаются, что законопроект может быть отозван или существенно изменен в соответствии с законодательством других западных стран об иностранном влиянии, таким как законодательство Соединенных Штатов и Франции.

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Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на так называемый закон об офшорах в начале мая, написав в Twitter, что она "продолжит накладывать вето на любой законопроект, который противоречит европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии. Идентичность Грузии — европейская, непоколебимая, несмотря на любые попытки исказить ее". До этого парламент также запретил двухпартийным голосованием обязательные гендерные квоты в политике, которые предписывали, что по крайней мере один из каждых четырех человек в партийном списке должен быть женщиной. Президент наложила вето и на этот закон, но парламент отменил ее решение 15 мая.

"Нам нужно больше общественного давления, иначе люди на улицах Грузии не почувствуют понимания. И я бы сказала, что это серьезная ошибка", — заявила Foreign Policy Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента от коалиции "Зеленые/Европейский свободный альянс". По ее словам, ЕС следовало бы пригрозить санкциями конкретным лицам в Тбилиси, таким как ответственные за разгон протестующих и члены партии "Грузинская мечта", и, в частности, ее председателю Иванишвили. “Правительство солгало нам в прошлом году, когда заявило, что не стало бы снова вносить законопроект на рассмотрение. Сигнал для них всегда был предельно ясен, — сказал анонимный представитель ЕС. — Если бы мы были такими же радикальными, как США, каким сигналом это послужило бы для народа Грузии? Что мы отворачиваемся от ситуации, в которой их единственная надежда — союз".

Тем не менее, многие активисты, которые в последние недели выходили на улицы с европейскими флагами на демонстрациях, считают, что ЕС должен был сделать больше для предотвращения демократического спада в стране.