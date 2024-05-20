От этого пятна не отмыться: политолог Кваснюк рассказал о жалкой судьбе, которая ждёт Зеленского, — вряд ли ему удастся скрыться

Егор Кваснюк: Зеленского "просто могут убить, как террориста"

7:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Ведущая программы "Точка зрения" на Pravda.Ru Любовь Степушова побеседовала с политологом, координатором движения "Куликово поле" в Одессе Егором Кваснюком.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он рассказал, почему МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск и что будет после окончания срока его легитимности как президента.

— Егор Григорьевич, прокомментируйте, пожалуйста, объявление в розыск "по статье Уголовного кодекса" Владимира Зеленского. Розыск объявило МВД России. С чем это связано?

— После 20 мая Зеленский уже не президент Украины легально — по Конституции Украины, он свои полномочия сложил. Никто не будет его искать и бегать за ним с наручниками, но, во-первых, после 20-го числа его просто могут убить, как террориста, потому что он будет считаться обычным террористом, захватчиком. Кроме того, вести с ним переговоры не будет не только Россия, но и страны, которые находятся в дружбе с Российской Федерацией, потому что, по нашему законодательству, он теперь террорист.

Но это только первая часть вопроса. А вторая часть вопроса намного интереснее. Почему Россия объявила в розыск деятелей, которые пришли к власти после Майдана в 2014 году? А потому, что Россия с этого момента не признаёт Украину независимым государством.

Мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, города, оставшиеся под контролем Украины, будут освобождаться российской армией.

После этого пройдут референдумы. Если какие-то регионы решат остаться в составе Украины, то этот референдум легализует новое независимое государство, со своей новой властью. А старую власть будут судить, прежде всего за геноцид в Донбассе, Одессе и т. д., то есть вооружённый захват власти, фашизм, нацизм, геноцид — всё это будет включено. Таким образом, после 20 мая в июне-месяце у Украины появится шанс легализоваться, вернуть конституционный строй, вернуть законность.

То есть суть вопроса заключается в том, что мы закрываем тему Украины, если граждане Украины на это согласятся. Если же они скажут на референдуме: "Нет, мы хотим, чтобы продолжалась эта безумная "незалежность", независимость от всего", — если они так хотят, то это их выбор. Соответственно, нужно, чтобы обновилось государство, обновилось всё, отъехало на 2014 год и появилась новая Украина.

— Премьер-министр Эстонии месяц назад тоже была объявлена в розыск, у неё никакие полномочия не заканчиваются, но она способствует прославлению фашизма, уничтожает памятники российским воинам. Возможно, речь не идёт о потере легитимности Зеленского, а просто мы признали этот режим террористическим и будем за ним охотиться. Вы полагаете, что это приурочено к потере легитимности Зеленского?

— Это приурочено к специальной военной операции, к её завершению. Мы находимся на пороге завершения специальной военной операции, победного завершения и освобождения регионов, и теперь встанет вопрос о законности тех или иных моментов. И либо граждане этих регионов возвращаются в состав России, как они были при Российской империи, как они вместе с нами жили внутри Советского Союза, на равных правах, либо они хотят сохранять Украину ради слова "Украина", потому что идеи нет как таковой, экономического смысла нет, юридического нет, единой нации нет, общество разделено на Западную и Восточную, как было, так и осталось, ничего это не изменило, ни СВО, ни голод, не беды, ни военные действия, ничего не изменило то, что мы разные люди с людьми, проживающими на Западной Украине.

— А как вы считаете, они испугаются — вот все эти аваковы, зеленские, порошенко и т. д.? Что они могут сделать?

— Ничего, они вне игры. Когда наши войска подойдут, они сбегут.

— Яценюк сейчас живёт где-то во Флориде, по-моему, и даёт комментарии. Такая же судьба ждёт и остальных преступников? Какие страны могут нам помочь прямо сейчас в реализации ордера?

— Они достаточно воровали, чтобы вести любой образ жизни сейчас. Соглашение у нас есть почти со всеми странами, но далеко не все эти страны выполняют данное соглашение. Если они поедут в Британию, в США, в Австралию, в Новую Зеландию, никто их не тронет. Вполне вероятно, что через год Франция может их выдать, а Германия — нет.

Мы не знаем, какие будут политические моменты в той или иной ситуации, как они будут реагировать на что-то, на того же Порошенко, Авакова или ещё кого-то. Они, скорее всего, все вместе поедут в англосаксонские страны:

Австралию,

Новую Зеландию,

Британию,

США,

Канаду —

это основные государства, где их не тронут. Во всех остальных на планете у них могут быть проблемы.

— Уже около десятка украинских деятелей были объявлены в розыск за последнее время. По-вашему, это свидетельствует об уверенности России в победе?

— В близкой победе, скорой победе.

— Валентина Матвиенко высказалась, что будет трибунал над всеми...

— Это подготовка к нему, да.

— Когда читаешь зарубежную прессу, там обратная история идёт: скоро будет суд над Владимиром Путиным, суд над Россией. С чего взялась эта уверенность?

— У них есть надежда, что в России случится госпереворот, Путина сместят, передадут им в руки, как Милошевича когда-то передали, они проведут аналог суда над Милошевичем над Путиным. Это их мечта, которую они лелеют. Она не базируется ровным счётом ни на чём.

Почему? Они пытаются поднять гиперпатриотов России по типу Стрелкова, Пригожина и т. д., то есть тоже провести такое. Но эти их надежды нереальны. Они основаны на том, что они верят, что если они создали образ богатых стран, то могут управлять всем в мире, в том числе решать, кому быть где президентом, кому не быть. И они верят сами в свою власть. В то, что их власти приходит конец и мир изменился, они верить не хотят. Поэтому они это пишут.

— Всё-таки будем надеяться, что справедливость восторжествует и трибунал над киевскими властями состоится...

— Да. Но это не основная задача. Основная задача — в процессе проведения референдума либо создать новую Украину, либо вернуть её в состав России. У людей будет два варианта выбора. А для этого нужен данный трибунал.

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