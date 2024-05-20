Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
От этого пятна не отмыться: политолог Кваснюк рассказал о жалкой судьбе, которая ждёт Зеленского, — вряд ли ему удастся скрыться

Егор Кваснюк: Зеленского "просто могут убить, как террориста"

7:03
Мир » Бывший СССР » Украина

Ведущая программы "Точка зрения" на Pravda.Ru Любовь Степушова побеседовала с политологом, координатором движения "Куликово поле" в Одессе Егором Кваснюком.

Егор Кваснюк: Зеленского "просто могут убить, как террориста"
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он рассказал, почему МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск и что будет после окончания срока его легитимности как президента.

— Егор Григорьевич, прокомментируйте, пожалуйста, объявление в розыск "по статье Уголовного кодекса" Владимира Зеленского. Розыск объявило МВД России. С чем это связано?

— После 20 мая Зеленский уже не президент Украины легально — по Конституции Украины, он свои полномочия сложил. Никто не будет его искать и бегать за ним с наручниками, но, во-первых, после 20-го числа его просто могут убить, как террориста, потому что он будет считаться обычным террористом, захватчиком. Кроме того, вести с ним переговоры не будет не только Россия, но и страны, которые находятся в дружбе с Российской Федерацией, потому что, по нашему законодательству, он теперь террорист.

Но это только первая часть вопроса. А вторая часть вопроса намного интереснее. Почему Россия объявила в розыск деятелей, которые пришли к власти после Майдана в 2014 году? А потому, что Россия с этого момента не признаёт Украину независимым государством.

Мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, города, оставшиеся под контролем Украины, будут освобождаться российской армией.

После этого пройдут референдумы. Если какие-то регионы решат остаться в составе Украины, то этот референдум легализует новое независимое государство, со своей новой властью. А старую власть будут судить, прежде всего за геноцид в Донбассе, Одессе и т. д., то есть вооружённый захват власти, фашизм, нацизм, геноцид — всё это будет включено. Таким образом, после 20 мая в июне-месяце у Украины появится шанс легализоваться, вернуть конституционный строй, вернуть законность.

То есть суть вопроса заключается в том, что мы закрываем тему Украины, если граждане Украины на это согласятся. Если же они скажут на референдуме: "Нет, мы хотим, чтобы продолжалась эта безумная "незалежность", независимость от всего", — если они так хотят, то это их выбор. Соответственно, нужно, чтобы обновилось государство, обновилось всё, отъехало на 2014 год и появилась новая Украина.

— Премьер-министр Эстонии месяц назад тоже была объявлена в розыск, у неё никакие полномочия не заканчиваются, но она способствует прославлению фашизма, уничтожает памятники российским воинам. Возможно, речь не идёт о потере легитимности Зеленского, а просто мы признали этот режим террористическим и будем за ним охотиться. Вы полагаете, что это приурочено к потере легитимности Зеленского?

— Это приурочено к специальной военной операции, к её завершению. Мы находимся на пороге завершения специальной военной операции, победного завершения и освобождения регионов, и теперь встанет вопрос о законности тех или иных моментов. И либо граждане этих регионов возвращаются в состав России, как они были при Российской империи, как они вместе с нами жили внутри Советского Союза, на равных правах, либо они хотят сохранять Украину ради слова "Украина", потому что идеи нет как таковой, экономического смысла нет, юридического нет, единой нации нет, общество разделено на Западную и Восточную, как было, так и осталось, ничего это не изменило, ни СВО, ни голод, не беды, ни военные действия, ничего не изменило то, что мы разные люди с людьми, проживающими на Западной Украине.

— А как вы считаете, они испугаются — вот все эти аваковы, зеленские, порошенко и т. д.? Что они могут сделать?

— Ничего, они вне игры. Когда наши войска подойдут, они сбегут.

— Яценюк сейчас живёт где-то во Флориде, по-моему, и даёт комментарии. Такая же судьба ждёт и остальных преступников? Какие страны могут нам помочь прямо сейчас в реализации ордера?

— Они достаточно воровали, чтобы вести любой образ жизни сейчас. Соглашение у нас есть почти со всеми странами, но далеко не все эти страны выполняют данное соглашение. Если они поедут в Британию, в США, в Австралию, в Новую Зеландию, никто их не тронет. Вполне вероятно, что через год Франция может их выдать, а Германия — нет.

Мы не знаем, какие будут политические моменты в той или иной ситуации, как они будут реагировать на что-то, на того же Порошенко, Авакова или ещё кого-то. Они, скорее всего, все вместе поедут в англосаксонские страны:

  • Австралию,
  • Новую Зеландию,
  • Британию,
  • США,
  • Канаду —

это основные государства, где их не тронут. Во всех остальных на планете у них могут быть проблемы.

— Уже около десятка украинских деятелей были объявлены в розыск за последнее время. По-вашему, это свидетельствует об уверенности России в победе?

— В близкой победе, скорой победе.

— Валентина Матвиенко высказалась, что будет трибунал над всеми...

— Это подготовка к нему, да.

— Когда читаешь зарубежную прессу, там обратная история идёт: скоро будет суд над Владимиром Путиным, суд над Россией. С чего взялась эта уверенность?

— У них есть надежда, что в России случится госпереворот, Путина сместят, передадут им в руки, как Милошевича когда-то передали, они проведут аналог суда над Милошевичем над Путиным. Это их мечта, которую они лелеют. Она не базируется ровным счётом ни на чём.

Почему? Они пытаются поднять гиперпатриотов России по типу Стрелкова, Пригожина и т. д., то есть тоже провести такое. Но эти их надежды нереальны. Они основаны на том, что они верят, что если они создали образ богатых стран, то могут управлять всем в мире, в том числе решать, кому быть где президентом, кому не быть. И они верят сами в свою власть. В то, что их власти приходит конец и мир изменился, они верить не хотят. Поэтому они это пишут.

— Всё-таки будем надеяться, что справедливость восторжествует и трибунал над киевскими властями состоится...

— Да. Но это не основная задача. Основная задача — в процессе проведения референдума либо создать новую Украину, либо вернуть её в состав России. У людей будет два варианта выбора. А для этого нужен данный трибунал.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы украина владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Пенсионные накопления и покупка авто: сколько времени требуется российским пенсионера
Radar: у Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг после курса химиотерапии
В "Семнадцати мгновениях весны" нельзя было показывать руки Тихонова
Индия нарастила импорт алмазов из России
Кае Каллас не терпится устроить союзникам по НАТО "критические дни"
В ГеоХи РАН просчитали версию эволюции Луны из в 10 раз меньшего зародыша
В Казани суд рассматривает дело топ-менеджеров "Росгосстраха", укравших 25 миллионов
Искусство расслабляться: спортивная рыбалка
Певец Агутин пошутил о возможном разводе с Варум после совместного шоппинга
Владимир Путин направил соболезнования аятолле Хаменеи в связи с гибелью Раиси
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации Любовь Степушова "Просроченность" Зеленского на ход спецоперации не повлияет Дмитрий Плотников
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Последние материалы
Никотиновая кислота: для чего она нужна коже и насколько эффективна для роста волос
По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации
Юморист Ефим Шифрин пристыдил певицу Мадонну за внешний вид
Прилучный и Зепюр после возвращения с Сейшел появились на публике
Певица Бритни Спирс в красном платье заставила поклонников переживать
Турция хочет стать главным газовым хабом
Тревел-блогер пожаловалась на "токсичных русских", живущих за границей
Как ЧВК "Вагнер" изменила ход СВО: итоги освобождения Артёмовска год спустя
В "Бедной Саше" снялись актёры, посидевшие в тюрьме
Стойкое снижение настроения и отсутствие концентрации — это симптомы депрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников