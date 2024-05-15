ATM: Киев клянчит "Томагавки" и "Жнецов", чтобы "задолбить Россию до Москвы"

По данным источников в разведсообществе США, Украина постоянно запрашивает самые разрушительные виды оружия и право их применить против "старой" России.
Как сообщается в ежемесячной военно-аналитическую рассылке ATM, представители ВСУ и СБУ и Рады "постоянно запрашивают у представителей Пентагона и конгресса дальнобойное высокоточное оружие и право на применения по "старой материковой" части России.
Army Times (Military) сообщает, что среди обыкновенных запрошенных снарядов, систем ПВО и РЭБ, РСЗО "Himars" и т. д. постоянно встречаются требования поставить:
Кроме того, для ВСУ постоянно просят баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности — для того, чтобы "задолбить (Крымский) мост и флот".
С помощью ракет Киев собирается наносить удары не только по Крыму (который он считает "своим", но хочет сжечь), но и по целям в глубине России:
Ранее Украина просила, а немецкий бундесвер (помните утечку?) обсуждал поставку мощнейших ракет Taurus, чтобы "принести войну русским на всей дальности от Воронежа до Москвы".
Аналитики ATM отмечают, что сами украинцы вряд ли смогли бы использовать такое вооружение — а значит, его бы готовили к запуску и применяли военные США и НАТО. А это — всё, война, прямое участие Америки в боевых действиях против РФ.
"Такой конфликт в Пентагоне считают неминуемым, но сейчас для него не время", — сообщают военспецы США.
В рассылке также говорится, что США отказываются (или даже "отмазываются") от передачи Украине самых опасных вооружений.
Они поставляют "обыкновенные" вооружения — ПТРК и ПЗРК, системы ПВО, ракеты и системы Himars, танки и вертолёты, бронемашины, "стрелковку" и заявляют "мы делаем всё для помощи, но не хотим Третьей мировой".
При этом аналитики добавляют, что ими фиксируются два важных момента:
"В администрации Байдена ждут, когда Зеленский попросит в аренду на час "ядерный футбол (чемоданчик)", всё остальное он уже просил", — шутят комментаторы.
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