ATM: Киев клянчит "Томагавки" и "Жнецов", чтобы "задолбить Россию до Москвы"

ATM: Киев уговаривает США дать "Томагавки", "Гарпуны" и "Жнецов"

3:25 Your browser does not support the audio element. Мир

По данным источников в разведсообществе США, Украина постоянно запрашивает самые разрушительные виды оружия и право их применить против "старой" России.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию by Midjourney v 5.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как сообщается в ежемесячной военно-аналитическую рассылке ATM, представители ВСУ и СБУ и Рады "постоянно запрашивают у представителей Пентагона и конгресса дальнобойное высокоточное оружие и право на применения по "старой материковой" части России.

Army Times (Military) сообщает, что среди обыкновенных запрошенных снарядов, систем ПВО и РЭБ, РСЗО "Himars" и т. д. постоянно встречаются требования поставить:

Высокоточные корабельные ракеты Harpoon для поражения кораблей и объектов Черноморского флота. Стратегические БПЛА MQ-9 Reaper ("Жнец", такой утонул у Севастополя), в том числе получение у ВВС США управления такими БПЛА "для уничтожения русских генералов, штабов и вооружений" В январе 2024 года украинцы попросили даже… крылатые ракеты "Томагавк" (правда, получив моментальный и безоговорочный отказ).

Кроме того, для ВСУ постоянно просят баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности — для того, чтобы "задолбить (Крымский) мост и флот".

С помощью ракет Киев собирается наносить удары не только по Крыму (который он считает "своим", но хочет сжечь), но и по целям в глубине России:

транспортным авто- и ж/д узлам (развязкам, вокзалам, дорогам и т. д.),

морским и речным портам,

военным заводам и НПЗ.

Ранее Украина просила, а немецкий бундесвер (помните утечку?) обсуждал поставку мощнейших ракет Taurus, чтобы "принести войну русским на всей дальности от Воронежа до Москвы".

Аналитики ATM отмечают, что сами украинцы вряд ли смогли бы использовать такое вооружение — а значит, его бы готовили к запуску и применяли военные США и НАТО. А это — всё, война, прямое участие Америки в боевых действиях против РФ.

"Такой конфликт в Пентагоне считают неминуемым, но сейчас для него не время", — сообщают военспецы США.

В рассылке также говорится, что США отказываются (или даже "отмазываются") от передачи Украине самых опасных вооружений.

Они поставляют "обыкновенные" вооружения — ПТРК и ПЗРК, системы ПВО, ракеты и системы Himars, танки и вертолёты, бронемашины, "стрелковку" и заявляют "мы делаем всё для помощи, но не хотим Третьей мировой".

При этом аналитики добавляют, что ими фиксируются два важных момента:

Если Вашингтон хотя бы формально соблюдает негласные "красные ядерные линии", то Лондон ведёт себя "максимально брутально и дерзко, предоставляя оружие, разрешая атаки на Крым, подлетая к нему "как к себе домой" и т. д.

Разведсообщество и военные США, Британии, Германии, Франции, "с интересом ждут окончания поставок Украине F-16, попыток их использования и того, как русские будут с ними бороться".

"В администрации Байдена ждут, когда Зеленский попросит в аренду на час "ядерный футбол (чемоданчик)", всё остальное он уже просил", — шутят комментаторы.