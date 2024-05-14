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Юрий Бочаров
Притча во языцех: ближневосточная политика США продолжает удивлять их "стратегических партнёров"

Лицемерие и цинизм "стратегического партнёра" Израиля

8:06
Мир » Азия » Ближний Восток

Соединённые Штаты Америки и Государство Израиль имеют долгую и глубокую историю дипломатических, экономических и отношений. Израиль всегда считался основным союзником США и не только на Ближнем Востоке. Но если ранее он проходил по линии "основной союзник США не-член НАТО", то начиная с 2014 года американский Сенат законодательно закрепил за еврейским государством статус "главного стратегического партнёра" Америки.

Лицемерие и цинизм "стратегического партнёра" Израиля
Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако последние события вокруг операции в секторе Газа продемонстрировали, что "стратегическое партнёрство" американцы понимают очень одностороннее. Это когда один "партнёр" должен беспрекословно выполнять условия другого, а в противном случае он, видимо, не партнёр.

Особенно это стало очень заметно в период президентской избирательной кампании в США, когда администрации Джозефа Байдена совсем не до сантиментов. Им явно надо ублажать часть своего проарабского электората, заявляя, что Америка не потерпит "геноцида в Газе" и сделает всё, чтобы вообще исключить потери среди населения, не "мешая" при этом уничтожению ХАМАСа. Как это себе видят американские стратеги, представить трудно, да и это их особо не волнует. Сейчас Джо Байдена вообще не волнует развитие событий в далёком Израиле, главное — как на его слова и высказывания реагируют избиратели в Америке.

При этом ему приходится "удовлетворять" и интересы произраильских избирателей. Ведь именно для них официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 10 мая заявляет:

"Президент сказал, что мы сделаем всё, чтобы помочь Израилю защищать себя. Мы никогда не говорили, что Израиль не имеет права ликвидировать в Рафиахе батальоны ХАМАСа или что он не имеет права действовать в Рафиахе. Мы лишь отмечали, что путь, который выбирает для этого Израиль, нам не безразличен".

Кирби уточняет, что Израиль имеет полное право уничтожить угрозу геноцида, исходящую от ХАМАСа.

Однако как показали события, предшествующие этому заявлению, США явно не очень заинтересованы в полном устранении такой угрозы для Израиля, как военное руководство ХАМАСа. Видимо, американцы за закрытыми дверями предпочитают иметь "рабочие" контакты со всеми одиозными террористами Ближнего Востока. Несмотря на устрашающую риторику, они всегда сохраняли за собой права на контакты и с Талибаном, и с ИГ*, и с Хезболлой, а теперь и с ХАМАСом. При этом при необходимости они всегда готовы и "поторговать" этими контактами.

Иначе как можно расценивать вопиющий факт, раскрытый на днях газетой Washington Post. Оказывается, США готовы были дать Израилю информацию о местонахождении военных лидеров ХАМАСа, если в Иерусалиме согласятся не проводить большую операцию в Рафиахе. То есть ради пары месяцев тишины для своего избирателя американцы были готовы сдать Израилю его главных врагов из сектора Газа.

Вот уже семь месяцев, с первого дня начала военной операции в секторе Газа Израиль ведёт охоту на военных командиров ХАМАС и их главаря Яхью Синвара. Ведь именно его ликвидация может привести к окончанию всех боевых действий в секторе, разоружению "террористов" и освобождению заложников.

И вдруг "стратегический партнёр" заявляет: "Мы могли бы помочь вам уничтожить лидеров ХАМАСа, включая Синвара, но для этого вам надо быть более послушными".

Данное сообщение вызвало шок и недоумение в Израиле. Как может быть, чтобы ближайший союзник скрывал от Израиля подобную важную информацию и использовал её для манипуляций в своих интересах?

По информации источников, помимо этого, американская сторона предложила Израилю помощь в строительстве палаточных лагерей для беженцев в секторе Газа и обеспечении их продовольствием, водой и медикаментами. Но только, по мнению американских структур, в том числе Агентства по международному развитию, на это потребуется несколько месяцев для безопасной эвакуации жителей из Рафиаха. То есть суть одна: "Дайте нам полгода тишины, а потом, после наших выборов, делайте всё, что хотите".

То есть и помощь арабским беженцам в секторе Газа, и помощь Израилю в поимке "самых кровавых террористов" США готовы предложить, но только на своих условиях.

Самое парадоксальное, что Израиль уже три месяца готовил операцию по зачистке города Рафиах от "террористов", на основании информации о том, что там скрывается "главный террорист Яхья Синвар". И американцы, якобы обеспокоенные безопасной эвакуацией оттуда беженцев, всё это время оттягивали операцию, заставляя Израиль менять свои планы. За это время Израиль вывел войска из ряда районов сектора и начал пропускать туда беженцев и строить для них лагеря.

И вот после трёх месяцев отсрочки, когда ЦАХАЛ начал военную операцию в городе Рафиах, газета Times of Israel сообщает со ссылкой на осведомлённый источник, что, по последним разведывательным данным, Яхья Синвар скрывается не в Рафиахе, а в Хан-Юнисе, где якобы прячется в туннелях, окружённый израильскими заложниками как живым щитом.

Американцы утверждают, что подземная сеть туннелей ХАМАСа в некоторых точках уходит на глубину в 15 этажей. Синвар держит при себе группу израильских заложников, чтобы ЦАХАЛ не смог взорвать его укрытие. Интересно, что, по данным израильских спецслужб, Синвар находился всё это время в Рафиахе. И если он сейчас не там, значит, кто-то ему помог перебраться в другое место?

Утром 12 мая другое американское издание — The Washington Post — сообщило со ссылкой на четыре осведомлённых источника, что администрация Джо Байдена вновь предложила Израилю "ценную помощь", включающую разведданные для определения местонахождения лидеров ХАМАСа. В статье сказано также, что Белый дом готов передать и другие ценные сведения.

Речь идёт среди прочего о расположении некоторых туннелей террористов, ещё не обнаруженных израильскими военными. В обмен на эту помощь Вашингтон требует "проявить сдержанность", то есть сократить масштабы военной операции в Рафиахе.

Интересно, а почему "стратегический партнёр" не передал эту информацию ранее, а оставил её в качестве бонуса за сделку о тишине?

Несговорчивость Израиля плясать под дудку избирательной кампании в США уже обернулась отказом в поставке ЦАХАЛу тяжёлых бомб. Однако этот запрет не остановил Израиль, он бумерангом ударил по Джо Байдену, вызвав ярость республиканцев и ещё больше поляризовав усилия США по сдерживанию Израиля от начала кампании на юге Газы.

Лицемерие и цинизм американской политики на Ближнем Востоке давно стали притчей во языцех, хотя и продолжают удивлять многих либералов в Израиле.

Кстати, от этой ближневосточной политики США страдают практически все, хотя, видимо, ещё не все поняли, что спасение утопающих дело рук самих утопающи" вне зависимости от статуса в американском законопроекте. Поэтому ЦАХАЛ продолжает боевые действия на всей территории сектора Газа, инициируемые единогласным решением правительства Израиля, несмотря на все пожелания стратегического партнёра.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Операция ЦАХАЛ в Рафахе - Израиль рискует потерять военную помощь США
Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль сектор газа палестино-израильский конфликт
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