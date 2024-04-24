Все те украинцы, кто за границей ходил в вышиванках с антироссийскими лозунгами и жертвовал на ВСУ, скоро станут русофилами и вернутся в новые субъекты РФ.
Разрастаются конфликты украинцев-беженцев (а это только в Европе около 4 млн человек) с сотрудниками диппредставительств за рубежом из-за решения МИД Украины о запрете оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста.
С 24 апреля, согласно распоряжению ведомства, загранпаспорт за границей военнообязанным украинцам оформить нельзя, а также нельзя продлить срок действия паспортов и внесение в них изменений.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эта группа лиц больше не сможет "отсидеться за рубежом и получать услуги от государства".
Таким образом, драки за очередь в консульства закончились и, видимо, не оправдали себя. В Португалии не выдают уже оформленные паспорта — ни мужчинам, ни женщинам, сказано — никому.
В видеоролике, снятом в Польше, видно, что возмущаются и мужчины, и женщины, в нецензурной форме спрашивая, почему они должны служить и умирать за, условно, "гниду". Один из мужчин возмущается, что он заплатил деньги, а документы ему не выдают.
"Почему сразу не сказали?" — спрашивает он.
Распоряжение МИД Украины было сделано ещё до вступления в силу 18 мая 2024 года нового закона, ужесточающего мобилизацию. То есть оно вводит его нормы "задним числом". После вступления в силу закона получить консульские услуги можно будет только по предъявлению военного билета.
Украинское издание "Страна" пишет, что без постановки на военный учёт в электронном виде скоро нельзя будет даже лекарства купить, не говоря уже о совершении сделок купли-продажи недвижимости и т. д.
Издание указывает, что значительная часть украинцев постарается максимально "уйти в тень", а те, кто проживает на Украине, будут искать все возможные способы, чтобы покинуть страну.
Однако получить политическое убежище в Европе и других странах Запада теперь украинцам будет непросто. Запад заинтересован в пополнении ВСУ. МИД Украины юридически чист — ограничил все консульские услуги, кроме той, которая необходима для возврата на Украину: "Возвращайтесь, дальше всё у вас будет "хорошо".
Украинские паблики сигнализируют, что "мужики будут скоро ночевать и штурмовать" украинские консульства. В Варшаве уже пытались выгнать людей, но мужчины "заблокировали кабинки", пишет Telegram-канал "Легитимный" и советует протестовать коллективно:
"Один выход — это протесты против Зеленского на мировой арене во всех странах. Советуем украинцам объединяться и показать миру, что Зеленский не их президент, а диктатор. Тогда у них будет шанс выжить".
По данным канала, МИД Украины договаривается со всеми странами, чтобы всех, у кого просрочен паспорт, депортировали. Деньги за затраты от депортации якобы оплатит мобилизованный с первой своей зарплаты в армии.
Какие выводы можно сделать?
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
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