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Любовь Степушова
Киев поможет России сделать украинцев русофилами и вернуться на Родину

Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги

4:51
Мир » Бывший СССР » Украина

Все те украинцы, кто за границей ходил в вышиванках с антироссийскими лозунгами и жертвовал на ВСУ, скоро станут русофилами и вернутся в новые субъекты РФ.

Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Украина ввела запрет на консульские услуги "задним числом"

Разрастаются конфликты украинцев-беженцев (а это только в Европе около 4 млн человек) с сотрудниками диппредставительств за рубежом из-за решения МИД Украины о запрете оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста.

С 24 апреля, согласно распоряжению ведомства, загранпаспорт за границей военнообязанным украинцам оформить нельзя, а также нельзя продлить срок действия паспортов и внесение в них изменений.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эта группа лиц больше не сможет "отсидеться за рубежом и получать услуги от государства".

Таким образом, драки за очередь в консульства закончились и, видимо, не оправдали себя. В Португалии не выдают уже оформленные паспорта — ни мужчинам, ни женщинам, сказано — никому.

В видеоролике, снятом в Польше, видно, что возмущаются и мужчины, и женщины, в нецензурной форме спрашивая, почему они должны служить и умирать за, условно, "гниду". Один из мужчин возмущается, что он заплатил деньги, а документы ему не выдают.

"Почему сразу не сказали?" — спрашивает он.

Распоряжение МИД Украины было сделано ещё до вступления в силу 18 мая 2024 года нового закона, ужесточающего мобилизацию. То есть оно вводит его нормы "задним числом". После вступления в силу закона получить консульские услуги можно будет только по предъявлению военного билета.

Запад будет помогать Киеву пополнить ряды ВСУ беженцами

Украинское издание "Страна" пишет, что без постановки на военный учёт в электронном виде скоро нельзя будет даже лекарства купить, не говоря уже о совершении сделок купли-продажи недвижимости и т. д.

Издание указывает, что значительная часть украинцев постарается максимально "уйти в тень", а те, кто проживает на Украине, будут искать все возможные способы, чтобы покинуть страну.

Однако получить политическое убежище в Европе и других странах Запада теперь украинцам будет непросто. Запад заинтересован в пополнении ВСУ. МИД Украины юридически чист — ограничил все консульские услуги, кроме той, которая необходима для возврата на Украину: "Возвращайтесь, дальше всё у вас будет "хорошо".

Украинские паблики сигнализируют, что "мужики будут скоро ночевать и штурмовать" украинские консульства. В Варшаве уже пытались выгнать людей, но мужчины "заблокировали кабинки", пишет Telegram-канал "Легитимный" и советует протестовать коллективно:

"Один выход — это протесты против Зеленского на мировой арене во всех странах. Советуем украинцам объединяться и показать миру, что Зеленский не их президент, а диктатор. Тогда у них будет шанс выжить".

По данным канала, МИД Украины договаривается со всеми странами, чтобы всех, у кого просрочен паспорт, депортировали. Деньги за затраты от депортации якобы оплатит мобилизованный с первой своей зарплаты в армии.

Так воспитывается лояльность к России

Какие выводы можно сделать?

  1. Возмущающиеся сегодня "патриоты" Украины — это те, кто выходил на митинги в вышиванке, в футболках с изображением Бандеры* и трезубца и активно жертвовал на ВСУ. Кто писал гневные посты в соцсетях, обвиняя "агрессора". Теперь их количество значительно поубавиться, как и их спесь и гордыня.
  2. Украинские граждане в массе покажут своё безразличие к вопросу выживания бандеровского государства, которое их "кидает", киевский режим ослабеет и капитулирует.
  3. Россию на Украине будут встречать сначала как освободителя от мракобесия, как врача, который сделал больную, но необходимую прививку от бандеровщины*. А затем, почувствовав вкус к лучшей жизни, — как любимую Родину.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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