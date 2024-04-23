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Петр Ермилин
В США признали одно из преимуществ России на международной арене

В США заявили о провале политики в Африке и отметили преимущество России

6:18
Мир

В администрации американского лидера Джо Байдена отметили успех России в африканском регионе на фоне полного провала действий Вашингтона в этом регионе, пишут журналисты Эрин Банко и Лара Селигман в своем материале для американского Politico. В статье они поясняют, что стратегия Вашингтона вместо ожидаемого успеха подвела африканские государства к сотрудничеству с Москвой.

В США заявили о провале политики в Африке и отметили преимущество России
Фото: Flickr by AMISOM Public Information is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Официальные лица США начинают признавать, что их стратегия оказания давления на Нигер и другие пострадавшие от войны африканские страны с целью заставить их разорвать отношения с Москвой и принять демократические нормы больше не работает.

По словам двух чиновников, знакомых с этим вопросом, недавний разрыв отношений с Нигером, откуда американские войска собираются вывести, заставил администрацию Байдена пересмотреть свой подход к сохранению своих союзников в нестабильных районах Африки. Обоим чиновникам была предоставлена анонимность, чтобы они могли рассказать о деликатных дипломатических переговорах.

Страны по всему континенту, включая Чад, Центральноафриканскую Республику, Мали и Ливию, обратились к России за помощью в области безопасности. Теперь США оттесняют на второй план и вынуждают вывести оттуда 1100 американских военнослужащих в течение следующих нескольких месяцев, сообщил один из чиновников.

В то время как Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу отношений Ниамея с Ираном, официальные лица США особенно обеспокоены работой в стране, правительство которой поддерживает все более тесные военные связи с Россией.

Военная хунта в марте призвала к расторжению соглашения, регулирующего американское военное присутствие в стране, но дата их ухода не была назначена.

Если американские войска уйдут, Америка потеряет доступ к важнейшей военной базе, на которую она опирается для борьбы с такими группировками, как ИГИЛ (ИГ, запрещено в России. — Ред.). База беспилотных летательных аппаратов США в Нигере используется для сбора разведывательной информации, которая имеет ключевое значение для нанесения ударов по опорным пунктам террористов в регионе.

"Когда все эти страны вышвырнули французов и замкнулись в себе, мы попытались развернуться и стать миротворцами в надежде, что сможем сохранить там свое присутствие", — сказал Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник разведки ЦРУ по Африке, имея в виду страны с правительственными переворотами в Африке. — "Очевидно, что все это не работает. Мы сейчас вне игры. Россия сейчас в деле".

Совет национальной безопасности не ответил на запрос о комментариях.

Законодательство США запрещает Вашингтону предоставлять средства правительствам, совершающим перевороты, включая Нигер. Но официальные лица США пытались поддерживать дипломатические отношения с этими странами, многие из которых обладают огромными природными ресурсами, в надежде когда-нибудь возобновить военную и иную финансовую поддержку.

Стратегия администрации Байдена состояла в том, чтобы попытаться вовлечь правительства, совершившие переворот, в переговоры о дорожных картах и сроках проведения демократических выборов.

Но африканские лидеры, заявляя дипломатам и другим американским официальным лицам, что они хотят поддерживать отношения с Вашингтоном, в основном отвергают предложения о том, что их странам необходимо более полно внедрять демократию.

"Большинство из этих правительств на самом деле не хотят, чтобы им указывали, что делать", — сказал третий американский чиновник. — "Существует долгая история, когда Запад указывал африканским странам, как им управлять, и в конце концов они сказали "хватит".

Некоторые африканские лидеры приветствовали Россию, заявив, что Москва может быстро оказать помощь в обеспечении безопасности, чего не могут сделать США. Другие выступили против требований США о проведении реформ, заявив, что Запад не имеет права читать лекции о демократии в Африке, когда он игнорирует аналогичные проблемы с союзниками в других частях мира.

Эти отказы, в том числе в Нигере, стали испытанием для американских чиновников, пытающихся найти способ сохранить давние партнерские отношения Вашингтона со странами, обладающими значительными природными ресурсами.

За закрытыми дверями официальные лица все чаще считают, что, возможно, было бы неразумно полностью уходить из стран, испытывающих проблемы с демократией, сказал представитель Министерства обороны.

"Они боятся: "Ладно, мы уйдем, и Россия вступит в бой", — сказал чиновник. — "Действительно ли мы являемся хорошим партнером, если уходим, когда они наиболее уязвимы?"

До сих пор США пытались максимально использовать ограниченные возможности.

Однако пока что эти усилия не привели к отмене решений африканских лидеров, особенно тех, кто находится в правительствах, переживших переворот, о сотрудничестве с Россией. Их насущные потребности в помощи и безопасности слишком велики, сказал чиновник. И США не могут оказать такую помощь.

До сих пор неясно, как скоро американские войска покинут Нигер, и есть ли возможность договориться о том, чтобы они остались. Один высокопоставленный американский чиновник сказал, что, возможно, США все еще помогают обучать военных в Нигере.

Представитель Пентагона генерал-майор Дж. Патрик Райдер подтвердил в понедельник "начало переговоров между США и Нигером по упорядоченному выводу американских войск из страны" и сообщил, что Министерство обороны направляет небольшую делегацию для участия в обсуждениях. Он не назвал сроков прибытия делегации или вывода американских войск из страны.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша россия
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