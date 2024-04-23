Дарья Митина: Гитанас Науседа повторит судьбу Роландаса Паксаса

Дарья Митина: Штаты готовят Литве нового президента

3:59 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

Уже 12 мая в Литве ожидаются выборы президента. Кто претендует на эту должность, удержится ли на посту нынешний президент Гитанас Науседа, кого Штаты готовят на смену Науседе, а также о том, почему Литву спешно покидают местные олигархи, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

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— 12 мая в Литве состоятся президентские выборы. Их итог может повлиять на европейскую политику. На данный момент с большим отрывом, в два раза от ближайшего соперника, лидирует действующий президент Гитанас Науседа.

Второе место занимает абсолютно неизвестный Литве человек, "человек из ниоткуда", — адвокат Игнас Вегеле. Вегеле — такой же "кот в мешке", каким в своё время был Гитанас Науседа. Помнится, за два года до выборов Науседы никто его не знал, а я уже от своих литовских инсайдеров получила информацию, что Штаты готовят в президенты Литвы Гитанаса Науседу. Я написала тогда разным литовским друзьям в соцсетях: "Ну как, вы готовы к президенту Науседе?" Мне все отвечают: "Кто это? Что за Науседа такая?"

Науседу никто не знал, и тем не менее через два года он стал президентом. Сейчас такая же ситуация: "человек из ниоткуда" вдруг стал кандидатом в президенты страны.

На третьем месте премьер-министр, представитель консервативных сил Ингрида Шимоните, у неё сейчас 10%. Но загвоздка вот в чём: если в первом туре ни один кандидат не набирает 50% плюс один голос, тогда будет второй тур, а во втором туре лидер может измениться. Многое зависит от кандидата, который пришёл третьим. Он должен самоопределиться либо не самоопределиться в пользу того или иного кандидата. Поэтому контрольный пакет — у Шимоните, которая может высказаться в пользу Науседы, а может и не высказаться.

Переизбрание Науседы — это предсказуемый для России сценарий, мы прекрасно понимаем, что от него ждать. И вот здесь интересная история. Науседу нельзя назвать пророссийским политиком, он политик пролитовский и очень не хочет втягивать свою страну в конфликт на Украине. Он неоднократно говорил, что пока он президент, он не пошлёт ни одного литовского солдата воевать на Украину. В итоге в результате огромного давления Штатов в сейме (парламенте Литвы) сформировали комиссию по импичменту по каким-то мутным основаниям.

Литва уже имеет опыт успешного импичмента: самого приличного, самого нормального из постсоветских литовских руководителей Роландаса Паксаса прогнали именно путём импичмента. Сейчас ситуация может повториться. Комиссия по импичменту начала работать. Естественно, Науседа начал прогибаться и сказал: "Да, мы рассмотрим, может быть, мы и отправим солдат". Начал немножко сдавать назад под массированным американским давлением, которые используют консерваторов как своих марионеток. И как только он это произнёс, комиссия приостановила свою работу.

Если сейчас Науседа будет настаивать на том, что ни один литовский солдат на Украину не пойдёт, то вполне возможно, что президент там сменится.

На этом политическом фоне происходит бегство литовских олигархов из страны, они распродают свою недвижимость и бизнес и срочно перебираются кто куда:

в Штаты,

Эмираты

и т. д.

Видимо, что-то они нутром чувствуют. Даже семейка Ландсбергисов, с которыми ассоциируется так называемая "независимая постсоветская Литва", сейчас разбегаются по разным странам мира, увозя с собой свои активы.

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