Молчание ягнят. Каратели и нацисты превратили народ Украины в бесправное стадо

Народ Украины запуган и растоптан собственной властью

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Территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине уже не знают, что придумать, чтобы заманить граждан Незалежной в военкоматы.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Уловки в мясорубку

На сегодня никаких очередей в эти центры комплектования и социальной поддержки не наблюдается, а беспрецедентный отлов мужского населения на улицах Украины всё чаще встречает жёсткий отпор среди самих украинцев. Именно потому, чтобы казаться хоть какими-то человечными, людоловы-полицаи придумывают новые "заманухи". Якобы мужчины, которые сами явятся в военкомат и будут направлены на обучение в связи с призывом на военную службу, смогут получить два месяца отсрочки, дабы подготовиться и завершить свои дела дома.

Однако тут всё не так гладко. Ужесточённый Закон о мобилизации, который президент Владимир Зеленский подписал на днях, предусматривает, что повестки теперь станут рассылать по почте.

При отказе подтвердить получение такой повестки или же если почтальон вообще не сможет её доставить, центр комплектования может даже обратиться в суд. Таким гражданам в судебном порядке могут запрещать пользование личным транспортным средством, пока мобилизацию на Украине не остановят (то есть не скоро).

Также закон предусматривает, что всё мужское население в возрасте от 25 до 60 лет обязано встать на воинский учет. Эти мужчины обязаны при себе иметь военно-учётные документы для того, чтобы актуализировать собственные личные данные, необязательно надо идти непосредственно в ТЦК, поскольку это можно будет сделать через приложение военнообязанного (правда, оно ещё только разрабатывается) или в Центре оказания административных услуг.

Бессильное обречение

Впрочем, украинцы понимают, что после принятия нового Закона о мобилизации они гарантированно попадут "мясными штурмовиками" в Вооружённые силы Украины, а посему и бегут из страны толпами — страну на официальных пунктах пропуска на границе ежедневно пытается покинуть не менее десяти граждан Незалежной с "поддельными документами". Надо сказать, что это только официальная статистика от пограничного ведомства по тем беглецам, кого пограничники смогли определить и "развернуть". На самом деле же отток мужского населения с Украины на порядок выше.

Сегодня на фронте стабилизировать ситуацию почти некем и нечем. В дефиците там буквально всё, а войсковые дыры закрываются неопытными новичками, потери катастрофически растут, однако в отчётах эти все люди "потеряны без вести".

Парализованный народ

Подозреваю, что правительство Украины шкурой чувствует, что народ их уже презирает. Это не война на освобождение, это тупые выполнения "хотелок" Вашингтона, и всё это уже стали понимать граждане Незалежной. Ни один народ не будет так бегать от мобилизации, если будет знать, что идёт священная освободительная война.

А значит, там всё уже понятно. Единственное, на чем может держать население власть, это на репрессиях и карательных мерах. Народ Украины сегодня не только бесправен, но и запуган. Небольшой процент, обладающий властью, оружием и мощной структурой спецслужб, держит в страхе весь остальной народ страны, который ещё остался в живых.

Зачистка оппозиционного информационного поля только подтверждает это. Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы взбунтовались против кровавого режима. Такое впечатление, что народ парализован и загипнотизирован. И если он не взбунтуется, то его ждёт глобальное уничтожение на поле боя, куда они пойдут как безвольные бараны.