Законопроекты палаты представителей США. Наконец-то хорошие новости для России

Принятые законопроекты палаты представителей США помогут России

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Итак, голосование в палате представителей США по поводу законопроектов состоялось.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Фурор и праздник в Киеве, радость и шабаш в стане Демократической партии США, довольно сдержанные реакции у нас, россиян.

Но я хочу отбросить прочь тугу-печаль и найти во вчерашнем американском голосовании положительные моменты для России. А их немало.

Кто есть who

Если победу демократов над республиканцами ещё можно понять, то чему радуются украинцы? С Банковой всё понятно, с этим кредитом к ним грядёт Великий распил, ведь кое-какие живые деньги в Киев всё же придут. А это значит, что небольшая группа из власти Украины станет богаче на несколько сот миллионов долларов. Но вот непонятны радостные вопли простых свидомых. Неужели они не понимают, что эта помощь не что другое, как продолжение войны, только уже в кредит! То есть Украина будет оплачивать помощь гибелью своих мужиков, только уже потом ещё и будет за это платить!

Положительный момент для РФ

Для многих россиян — адептов "партии мира" — станет наконец понятно, что никто в Киеве садиться за стол переговоров не собирается. Пора им прекращать театрально заламывать руки, призывая "злобных русских милитаристов" примириться с "братьями". Нет на Банковой и её окрестностях больше братьев. Есть махровые недобитые бандеровцы во главе с метафорированным клоуном неопределённой нации и неопределённого вероисповедания.

И отсечение этих иллюзий только сплотит страну.

Уверен, что вчерашние пляски в палате представителей США вызовут всплеск патриотического порыва у россиян (как это было после трагедии в "Крокусе"). Ваш покорный слуга — частый гость в московском Едином пункте отбора на контрактную службу армии России, и я прекрасно знаю, кто и с каким настроением уходит оттуда в Центр подготовки "Авангард" или непосредственно на фронт.

Воровство замороженных активов

Думаю, не надо убиваться и по потерянным деньгам. Всё это было предсказуемо, а значит, к этой мысли надо было давно привыкнуть.

Верить шулерам, садясь играть с ними в карты? Позвольте, только наивный мог подумать, что самый отъявленный ворюга на планете пройдёт мимо того, что лежит плохо. Мало того, этот вор уже не гнушается воровать и то, что лежит хорошо!

Положительные моменты для РФ

Давайте найдём их и тут. Ну, во-первых, можно смело хоронить американские любимые доктрины "главенства частной собственности", "свободный рынок" и прочую ерунду, которую так гордо несло "демократическое" государство. Сегодня все финансовые партнёры США крепко задумаются, а стоит ли доверять свои финансы партнёру, который легко может придумать причину, чтобы присвоить чужие деньги себе.

Уверен, в растерянности пребывают и в Китае, и в Индии, и ещё кое-где. А Пекину вообще надо рефлексировать — освобождение Тайваня не за горами, но именно это и сыграет роль катализатора такого же процесса грабежа китайских активов. Посему к бабке не ходи — КНР начнёт не только задумываться о выводе финансов, но и предпримет реальные шаги в этом направлении.

А нашим чиновникам из Министерства финансов огромный привет — ведь именно они (не скажу за всех, но многие из них) советовали хранить деньги "в зарубежных институтах инвестиций ради".

Необходимо профилактическое тыканье носом либералов в сделанную ими американскую лужу — это, кажется, они любители договариваться с таким обожаемым ими Западом. Это, кажется, либеральная прослойка заглядывала этому Западу в рот, убеждая нас, что "нет их честнее и добрее, всё, что ни сделают — ол райт"! Вот вам пример, как обожаемые либералами "небожители" абсолютно незаконно (!) присваивают деньги не принадлежащие им! Причём, игнорирование всех законов и есть вопиющее нарушение всех основополагающих мировых норм и прав.

Всё это в очередной раз покажет "сомневающимся", что в этом мире России надо рассчитывать только на себя. Необходимо сплотиться, наводить порядок у себя в доме, развивать сотрудничество с дружественными нам странами. От этого мы станем только сильнее. И уверен, всё это нам по плечу.

И не такое преодолевали…