Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Законопроекты палаты представителей США. Наконец-то хорошие новости для России

Принятые законопроекты палаты представителей США помогут России

4:36
Мир

Итак, голосование в палате представителей США по поводу законопроектов состоялось.

Принятые законопроекты палаты представителей США помогут России
Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Фурор и праздник в Киеве, радость и шабаш в стане Демократической партии США, довольно сдержанные реакции у нас, россиян.

Но я хочу отбросить прочь тугу-печаль и найти во вчерашнем американском голосовании положительные моменты для России. А их немало.

Кто есть who

Если победу демократов над республиканцами ещё можно понять, то чему радуются украинцы? С Банковой всё понятно, с этим кредитом к ним грядёт Великий распил, ведь кое-какие живые деньги в Киев всё же придут. А это значит, что небольшая группа из власти Украины станет богаче на несколько сот миллионов долларов. Но вот непонятны радостные вопли простых свидомых. Неужели они не понимают, что эта помощь не что другое, как продолжение войны, только уже в кредит! То есть Украина будет оплачивать помощь гибелью своих мужиков, только уже потом ещё и будет за это платить!

Положительный момент для РФ

Для многих россиян — адептов "партии мира" — станет наконец понятно, что никто в Киеве садиться за стол переговоров не собирается. Пора им прекращать театрально заламывать руки, призывая "злобных русских милитаристов" примириться с "братьями". Нет на Банковой и её окрестностях больше братьев. Есть махровые недобитые бандеровцы во главе с метафорированным клоуном неопределённой нации и неопределённого вероисповедания.

И отсечение этих иллюзий только сплотит страну.

Уверен, что вчерашние пляски в палате представителей США вызовут всплеск патриотического порыва у россиян (как это было после трагедии в "Крокусе"). Ваш покорный слуга — частый гость в московском Едином пункте отбора на контрактную службу армии России, и я прекрасно знаю, кто и с каким настроением уходит оттуда в Центр подготовки "Авангард" или непосредственно на фронт.

Воровство замороженных активов

Думаю, не надо убиваться и по потерянным деньгам. Всё это было предсказуемо, а значит, к этой мысли надо было давно привыкнуть.

Верить шулерам, садясь играть с ними в карты? Позвольте, только наивный мог подумать, что самый отъявленный ворюга на планете пройдёт мимо того, что лежит плохо. Мало того, этот вор уже не гнушается воровать и то, что лежит хорошо!

Положительные моменты для РФ

Давайте найдём их и тут. Ну, во-первых, можно смело хоронить американские любимые доктрины "главенства частной собственности", "свободный рынок" и прочую ерунду, которую так гордо несло "демократическое" государство. Сегодня все финансовые партнёры США крепко задумаются, а стоит ли доверять свои финансы партнёру, который легко может придумать причину, чтобы присвоить чужие деньги себе.

Уверен, в растерянности пребывают и в Китае, и в Индии, и ещё кое-где. А Пекину вообще надо рефлексировать — освобождение Тайваня не за горами, но именно это и сыграет роль катализатора такого же процесса грабежа китайских активов. Посему к бабке не ходи — КНР начнёт не только задумываться о выводе финансов, но и предпримет реальные шаги в этом направлении.

А нашим чиновникам из Министерства финансов огромный привет — ведь именно они (не скажу за всех, но многие из них) советовали хранить деньги "в зарубежных институтах инвестиций ради".

Необходимо профилактическое тыканье носом либералов в сделанную ими американскую лужу — это, кажется, они любители договариваться с таким обожаемым ими Западом. Это, кажется, либеральная прослойка заглядывала этому Западу в рот, убеждая нас, что "нет их честнее и добрее, всё, что ни сделают — ол райт"! Вот вам пример, как обожаемые либералами "небожители" абсолютно незаконно (!) присваивают деньги не принадлежащие им! Причём, игнорирование всех законов и есть вопиющее нарушение всех основополагающих мировых норм и прав.

Всё это в очередной раз покажет "сомневающимся", что в этом мире России надо рассчитывать только на себя. Необходимо сплотиться, наводить порядок у себя в доме, развивать сотрудничество с дружественными нам странами. От этого мы станем только сильнее. И уверен, всё это нам по плечу.

И не такое преодолевали…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша россия украина
Обсудить
Новости Все >
Как приготовить соус хойсин без сахара
Бывший участник "Фабрики звезд" Иващенко считал, что Приходько дочь Меладзе
Особенности британских кошек
Почему кошки кусают и как с этим справиться
Секреты безопасного полета: правила, которые должен знать каждый пассажир
Почему кошки бодают человека
Вторая супруга Алдонина рассказала о страхе при знакомстве с дочкой от Началовой
NielsenIQ: россияне продолжают покупать макароны итальянских брендов
Самые миролюбивые и нежные породы кошек
Филипп Киркоров вспомнил, как Максим Галкин* увел у него Аллу Пугачеву
Популярное
Что не любят змеи? Не создавайте им привлекательные условия

Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.

Как уберечь от змей дачный участок
Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Наступил конец невидимости истребителей США: в Китае разработали передовую радиолокационную систему
Александр Ревва показал фото со своей пышной свадьбы: "С днём рождения, семья"
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Последствия несвоевременной замены антифриза. Что происходит внутри вашего двигателя?
Рассказываем о монилиозе, который поражает косточковые и семечковые культуры
10 популярных мифов о беге, в которые пора перестать верить
10 популярных мифов о беге, в которые пора перестать верить
Последние материалы
Эксклюзивные детали: новый спин-офф "Чужих" перенесет зрителей в прошлое на Земле
Почему кошки виляют задом перед прыжком
Врач Степаненко: после инфаркта управлять автомобилем может быть опасно
Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России
Northromp Grumman собирается сотрудничать со SpaceX для создания спутников Starshield
Донал Глисон присоединился к актерскому составу продолжения сериала "Офис"
В Молдавии Кремль впервые отошёл от принципа работы только с легитимными властями
Автоэксперт Виноградов рассказал, как правильно выбрать Toyota Avensis с пробегом
Как обустроить дом с комфортом для питомцев
Путешествие в Мексику: важные моменты, о которых нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников