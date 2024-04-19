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Инна Новикова
Генерал Ивашов: Германия ждёт нового гитлера

Генерал Ивашов: в Европе есть оружие, но некому воевать

4:37
Мир

В спецоперации России на Украине прямо или косвенно участвуют более 50 стран. Правда ли, что ведущими игроками в этом конфликте являются США и Англия; какое будущее ждёт Европу; почему существование Израиля больше не нужно Штатам, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доктор исторических наук, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Генерал Ивашов: в Европе есть оружие, но некому воевать
Фото: flickr.com by Bundesheer Fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Леонид Григорьевич, весной и летом ожидается активизация действий в зоне СВО. Какие перемены ждут нас в ближайшие месяцы на этом направлении?

— Можно прогнозировать только обычную погоду, а в политической погоде столько переменных величин, что какую-то одну версию выдвинуть сложно.

Ситуация такова, что спецоперация может остановиться где-то к осени, а может продолжаться годами.

Потому что её участниками являются более 50 стран — в той или иной мере. Основных игроков в спецоперации — пять-шесть. Ведущие из них — Штаты и Великобритания. Свой интерес имеет Ватикан, в том числе во влиянии на возможный переговорный процесс. Новую роль в Европе отводят Германии, она хочет доминировать в Европе, чего не желают ни американцы, ни англичане. Франция не является сильным игроком, но тоже играет какую-то роль.

Но здесь возникает вопрос о будущем Европы. У американцев даже среди демократов растёт "трамповское" настроение, что Штатам нужно уходить из НАТО. Уйти с военных баз в Германии (немцы вроде не против), а остаться в Румынии, Польше, Прибалтике.

Перед Европой встаёт вопрос: сохранится ли ЕС без НАТО? Согласится ли Германия тащить на себе Европу? Она не тащит, конечно, она многие страны разорила, ту же Грецию.

— Германия и сама уже сейчас в разорённом состоянии.

— Да. Американцы и англичане делают всё, чтобы опустить Германию.

Мы помним из истории Германии, что когда ей становится очень трудно, немцы ищут виновников своих трудностей. Обязательно воспитывается новый гитлер. И сейчас Германию толкают на передний край.

В Европе много оружия. В Европе воевать некому. Нет пехоты, чтобы завоевывать территории, брать города. Вот сейчас Германию к этому толкают. И само руководство с Олафом Шольцем во главе увеличивает в три раза численность и боевой потенциал бундесвера. Уже идут с февраля по середину мая непрерывные учения европейских сил НАТО с участием Штатов. Американцы осуществляют стратегические переброски. У Европы нет авиационных транспортных средств. Европа очень бедна разведывательными спутниками, спутниками связи. Они в основном американские.

В ЕС уже раздумывают, какую создать организацию, если американцы уйдут из НАТО. Или совсем уйдут, или как Трамп говорит: "Будете платить — мы вас будем защищать". В ходе спецоперации российский газ убрали, и Европа очень зависит от дорогущего американского сланцевого газа. Многие европейские компании (немецкие в первую очередь) уходят под юрисдикцию США.

Эра Запада заканчивается, наступает эра Востока во главе с Китаем. Активизируется Юго-Восточная Азия:

  • Китай,
  • Индия,
  • Южная Корея.

Пока ещё держится Япония. Растут "молодые тигры". Попытки англичан и американцев обуздать эту часть Юго-Восточной Азии пока безуспешны. Азиаты не против сотрудничать, но воевать за интересы Запада не хотят.

На Ближнем и Среднем Востоке тоже перемены. Иран вырос в достаточно мощную державу.

В то же время существование Израиля под вопросом, потому что он отработал своё, когда нужно было быть американской рукой на Ближнем Востоке: развязывать конфликты, контролировать Суэцкий канал. Сегодня он обременение для Америки. Поэтому и говорят, что на Украине строят "новый Иерусалим".

Что будет с валютой мировой финансовой системы, тоже не понятно. Доллар в любой момент может обрушиться. Замены ему пока нет. Цифровые валюты — это всего лишь попытка слизать лишнюю пену с долларовых потоков. То есть мир сегодня очень неопределённый, и он быстро меняется.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы израиль леонид ивашов великобритания
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Генерал Ивашов: в Европе есть оружие, но некому воевать
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