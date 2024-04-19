Политолог Газарян: Грузия оказалась на обочине мировой политической жизни

Политолог Газарян: закон об иноагентах — внутригрузинская политическая история

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В Тбилиси проходят массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Кто стоит за организацией беспорядков, почему для Грузии выгодно сохранять нейтралитет в противостоянии России и Запада, действительно ли власти Грузии разочаровались в прозападной линии, Pravda.Ru рассказал политолог-международник Мовсес Газарян.

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— Кому выгодно раскачивать Грузию и выводить её из нейтрального статуса, который для неё на самом деле очень удобен?

— Действительно, Грузия находится в нейтральном положении по отношению к нам. Но не потому, что в Грузии люди очень миролюбивые, а потому, что в Грузии прекрасно понимают, что введённые против России санкции могут ударить по стране намного жёстче, чем по ЕС или Штатам. Потому что грузины, несмотря на агрессивный антироссийский курс с 2008 года, знают, от кого они очень сильно зависят и кому это может быть выгодно.

Принятие закона об иноагентах — преимущественно внутригрузинская политическая история, которой западные игроки пытаются воспользоваться. Почему это внутригрузинская история?

Дело в том, что на подспудном уровне, не публичном, большинство представителей грузинского политического класса разочарованы прозападной ориентацией Грузии.

Ведь чего они ждали? Вот мы вступим в НАТО, в ЕС, у нас будет сильная армия, нас будут уважать и любить во всём мире и наши люди будут жить, как:

в Греции,

Италии,

Испании.

Что получилось на самом деле? Они потеряли по своей вине, по своей преступной ошибке территории, которые они считали своими: Южную Осетию и Абхазию, — а их экономика стала не столь успешной, как они ожидали. Более того, то, что они получили от западных игроков, например, от Турции, — это фактически экономическая экспансия.

— То есть русские ушли, а пришли другие, и самостоятельности как не было, так и нет в принятии экономических, политических решений?

— Да. То есть русские ушли, пришли другие, а грузины вообще от этого никак не выиграли. В итоге Грузия даже в политическом плане оказалась на обочине, в фарватере западного сообщества. И у определённой части политической элиты Грузии, несмотря на инфильтрацию западным влиянием, всё-таки есть понимание, что страна должна идти к суверенитету. И появление закона об иноагентах — это работа в данном направлении. Грузины прекрасно понимают, что это работа на годы, десятилетия, но тем не менее это надо делать, чтобы от страны хоть что-то могло остаться.

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