Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Политолог Газарян: Грузия оказалась на обочине мировой политической жизни

Политолог Газарян: закон об иноагентах — внутригрузинская политическая история

2:46
Мир » Бывший СССР » Грузия

В Тбилиси проходят массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Кто стоит за организацией беспорядков, почему для Грузии выгодно сохранять нейтралитет в противостоянии России и Запада, действительно ли власти Грузии разочаровались в прозападной линии, Pravda.Ru рассказал политолог-международник Мовсес Газарян.

Политолог Газарян: закон об иноагентах — внутригрузинская политическая история
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Кому выгодно раскачивать Грузию и выводить её из нейтрального статуса, который для неё на самом деле очень удобен?

— Действительно, Грузия находится в нейтральном положении по отношению к нам. Но не потому, что в Грузии люди очень миролюбивые, а потому, что в Грузии прекрасно понимают, что введённые против России санкции могут ударить по стране намного жёстче, чем по ЕС или Штатам. Потому что грузины, несмотря на агрессивный антироссийский курс с 2008 года, знают, от кого они очень сильно зависят и кому это может быть выгодно.

Принятие закона об иноагентах — преимущественно внутригрузинская политическая история, которой западные игроки пытаются воспользоваться. Почему это внутригрузинская история?

Дело в том, что на подспудном уровне, не публичном, большинство представителей грузинского политического класса разочарованы прозападной ориентацией Грузии.

Ведь чего они ждали? Вот мы вступим в НАТО, в ЕС, у нас будет сильная армия, нас будут уважать и любить во всём мире и наши люди будут жить, как:

  • в Греции,
  • Италии,
  • Испании.

Что получилось на самом деле? Они потеряли по своей вине, по своей преступной ошибке территории, которые они считали своими: Южную Осетию и Абхазию, — а их экономика стала не столь успешной, как они ожидали. Более того, то, что они получили от западных игроков, например, от Турции, — это фактически экономическая экспансия.

— То есть русские ушли, а пришли другие, и самостоятельности как не было, так и нет в принятии экономических, политических решений?

— Да. То есть русские ушли, пришли другие, а грузины вообще от этого никак не выиграли. В итоге Грузия даже в политическом плане оказалась на обочине, в фарватере западного сообщества. И у определённой части политической элиты Грузии, несмотря на инфильтрацию западным влиянием, всё-таки есть понимание, что страна должна идти к суверенитету. И появление закона об иноагентах — это работа в данном направлении. Грузины прекрасно понимают, что это работа на годы, десятилетия, но тем не менее это надо делать, чтобы от страны хоть что-то могло остаться.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы грузия
Обсудить
Новости Все >
Виктор Травин: куда жаловаться, если отказали в оформлении "короткого" полиса ОСАГО.
Сон на животе может спровоцировать мигрень
Сфинкс: особенности бесшёрстной породы
G7 продолжит работу над использованием замороженных российских активов
Правильный выбор масла для двигателя: рекомендации экспертов
Пять основных процедур для подготовки к лету
Чай из кукурузных рылец: рецепт полезного напитка
Сергей Соседов нашёл себе работу на ТВ после увольнения
Бенгальская кошка: все о породе
Сергей Лавров обозначил российскую позицию по ряду внешнеполитических вопросов
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Сергей Лавров обозначил российскую позицию по ряду внешнеполитических вопросов
В первом квартале 2024 года инвесторы чаще всего торговали акциями "Газпрома"
Московский планетарий показал арахноиды на Венере
Дочь Полины Гагариной объяснила отцу, почему она похожа на маму и папу
ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать
Чекалины продают таунхаус за 150 млн рублей — в чем особенность
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди европейских стран
Шри-Ланка вводит новую систему электронных виз
Трутнев: меры господдержки помогут стимулировать бизнес в новых регионах
США могут передать Израилю вооружение более чем на $1 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников