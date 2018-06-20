Права человека всё: США вышли из главного совета ООН

Власти США приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека — об этом заявили постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео. Мир, что называется, вздрогнул.

В официальном заявлении на эту тему говорится, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

По словам Хейли, этот шаг "не является отступлением от обязательств в области прав человека". Она подчеркнула, что призывы американских властей к реформе совета за год не были услышаны и решение о выходе из совета было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса".

Хейли добавила, что "мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека".

Она заявила, что "когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы".

Именно Совет ООН по правам человека "является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости". Поэтому США не могут доверять ему, резюмировала Хейли, напомнив, что если совет не может заставить себя бороться с массовыми нарушениями в Венесуэле и Иране и приветствует Демократическую Республику Конго в качестве нового члена, то он перестает быть достойным своего имени.

Речь шла также и "нескончаемой враждебности по отношению к Израилю". Дипломат отметила, что США продолжат поддерживать права человека за пределами совета и рассмотрят возможность вернуться в него в будущем, если будут проведены необходимые реформы.

Напомним, в мае этого года на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была принята резолюция с призывом провести международное расследование действий израильских военных против участников массовых протестов в Газе, которые начались 30 марта 2018 года.

Со своей стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались в совете всемирной организации по правам человека.

По словам пресс-секретаря главы организации Стефана Дюжаррика, "модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру".

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн также разочарован выходом США из совета. "Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить", — сказал он.

"Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене", — так официально отреагировал Евросоюз.

"Выход США из Совета по правам человека не означает, что с правами человека покончено, и начинается, условно говоря, ужас-ужас. СПЧ все время своего существования занимался нещадной критикой Израиля. Туда входили такие видные защитники прав человека, как Куба, Саудовская Аравия, Пакистан, Азербайджан и Китай", — констатируют в телеграм-канале "Внешпол".

"Дошло до того, что даже генсек ООН Кофи Аннан призывал СПЧ подумать не только о страшном Израиле, гнетущем палестинцев, но хоть о чем-нибудь другом. Буш-младший в СПЧ входить отказался, членство принял Обама, надеясь реформировать совет изнутри. Что из этого получилось, мы видим. Соломинкой, переломившей хребет верблюда, стало принятие в СПЧ Демократической Республики Конго. Так что если выход США повлечет реформу СПЧ, то его можно только поприветствовать", — уверены эксперты.