Чемпионат правды о России мы уже выиграли

Чемпионат мира по футболу — одно из главных событий планеты. Мировое первенство проходит сразу в 11 российских городах. Впечатляющее яркое открытие, крупные победы нашей сборной, многочисленные гости со всего света, веселые шествия по городам и инету…

Конечно, не всем это по душе. Всегда находятся желающие испортить чужой праздник, особенно если на своей улице не то что радости, а вообще ничего хорошего не ожидается. Западные, особенно британские, подававшие заявку на этот ЧМ, власти и СМИ во всю пестрели древними страшилками об ужасной России. Незалежные от ума и здравого смысла украинские политики, блогеры и футбольные фанаты угрожали в открытую.

Будет ли продолжаться такой же яркий, радостный и веселый всемирный праздник, или надо опасаться провокаций и неприятностей? На эти и другие темы в видеостудии беседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политический консультант, победитель многих интеллектуальных конкурсов Анатолий Вассерман.

— Про вас говорят, что если сложно что-то объяснить — спросите у Вассермана, он все расскажет. О Чемпионате мира по футболу, конечно же, все знают. В этом — все специалисты, но оценки, мнение и прогнозы у всех разные. Все это широко обсуждалось, в том числе, как потом будет использована инфраструктура. Хотя и так понятно, что будет использовано, как в Сочи после Олимпиады, в Казани после Универсиады.

Были и пугалки, например, о том, что пять тысяч украинских болельщиков готовят страшные провокации. Уж как американцы и англичане бились, чтобы чемпионат не проходил в России. Теперь они призывают, чтобы награждение происходило не в России.

Тем не менее, что мы ждем от чемпионата мира и сможет ли он что-то изменить в политическом, в экономическом и каком-то ином смысле?

— Насчет того, чего я жду, начну со старого анекдота: "Ты на чемпионате за кого болеть будешь?" — "За наших, конечно!" — "А потом за кого?…" Ну, конечно, теоретически, сборная Российской Федерации имеет шансы не проиграть, но прогнозы довольно печальные.

— Да я же не про футбол… Гораздо интереснее — страсти вокруг него.

— А вот что касается политической и экономической части — вполне понятно, что украинские болельщики могут готовить какие угодно провокации, но любого, кто попытается эту провокацию действительно провести, скрутят. Причем скрутят не спецслужбы, а сами наши обычные болельщики практически мгновенно.

— Они несколько лет назад во Франции человек 200-300 особо агрессивных, буйных избили и скрутили — быстро порядок навели.

— Да, в Марсель тогда приехало несколько тысяч английских болельщиков. Три дня они громили город, пока туда не приехали две-три сотни наших болельщиков, и буквально за несколько часов наши навели там порядок. Англичане после этого ходили тише воды, ниже травы.

Это было, конечно, довольно весело, но, на самом деле, конечно, главных вопросов два.

Первый: не воспользуется ли Порошенко опытом Саакашвили, который во время Олимпиады в Китае напал на Южную Осетию, чтобы устроить какую-нибудь пакость непосредственно во время чемпионата, или опытом Турчинова, который учинил расстрел "небесной сотни" и последующий государственный переворот во время сочинской Олимпиады?

Понятно, что об этом задумывается не один Порошенко. И то, что Владимир Владимирович предупредил о возможных серьезных проблемах украинской государственности, вовсе не обязательно означает вторжение.

Например, вполне может случиться, что украинские болельщики взбунтуются по поводу каких-нибудь ограничений на телевизионные показы матчей. Этот вопрос уже всерьез обсуждался.

Ну а что такое — украинские болельщики, это хорошо стало понятно, например, по событиям 2 мая 2014 года в Одессе, когда ударной силой стали именно болельщики.

И, конечно, значительная часть украинских болельщиков сейчас завербована различными нацистскими группировками. Ведь нацистов на Украине хватает и кроме Порошенко. Поэтому эти самые болельщики вполне могут устроить какие-нибудь разборки под лозунгом "Порошенко геть".

А уж что и кто всплывет из получившегося водоворота, непредсказуемо. И именно поэтому я думаю, что Порошенко, у которого почва под ногами шатается куда больше, чем у Саакашвили, не рискнет сделать ничего активного вообще, реальных провокаций тем более.

Ну а второй вопрос касается впечатлений от нашей страны во всем мире. После сочинской Олимпиады, несмотря на всю агитацию, массированную дезинформацию, впечатление от Российской Федерации осталось во всем мире весьма благоприятное.

А ведь и тогда поначалу к чему только не старались придраться. Например, сфотографировали два стоящих рядом унитаза, хотя, насколько я понимаю, снимок был сделан в процессе строительства. Эти унитазы просто стояли в ожидании, когда их разнесут по местам и смонтируют.

Думаю, что и сейчас, несмотря на все подобные попытки создать негатив, с чемпионатом будет примерно то же самое. Все происходящее сейчас это наглядно и убедительно подтверждает.

Кстати, замечу, что из всех иностранцев больше всего билетов приобрели именно американцы. То есть их сейчас будет в России, если не ошибаюсь, около 90 тысяч человек. Все они получат возможность посмотреть на нашу страну своими глазами, а не глазами CNN.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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