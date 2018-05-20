Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал

Мир лихорадит. США, стремясь сохранить ведущие позиции, готовы идти на все — продолжать разрушать Ближний Восток и устраивать провокации на ровном месте даже в ущерб своим союзникам-конкурентам. О международной обстановке побеседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.

— Что у нас с миром творится? Главное, чтобы не было большой войны?

— Война, к сожалению, уже очень давно идет, при абсолютном попустительстве крупных международных организаций западного мира. Нас непосредственно касаются как минимум Сирия и Украина.

— Так крупные международные организации и державы в этом участвуют…

— ООН по формальному признаку не участвует, просто их мнение уже даже никто не спрашивает. Захотели американцы — побомбили. А формально ООН и другим организациям мы не можем предъявить претензий.

— Но они многие решения принимают совершенно в угоду Америке.

— Они не могли бы принимать другие решения…

— Совет безопасности ООН собирается, но когда слушаешь, что там происходит, просто уши вянут.

— Мы на протяжении многих лет — с конца 80-х по начало нулевых годов — последовательно отдавали все свои красные линии. Было бы странно, если бы американцы с ООН этим не пользовались. Именно поэтому часто случаются такая истерика и бурление, когда Россия опять обозначает свои внешнеполитические приоритеты.

— А нужно ли так четко и ясно их обозначать? Владимир Владимирович в 2007 году в Мюнхене обозначил, и все замерли. Сначала восхищались, а потом, что бы он ни говорил, весь мир сходит с ума от ужаса. Может быть, нужно было, как Китай, тихо и без всяких заявлений все делать? Просто тихо, но твердо отстаивать свою позицию…

— У Китая другая традиция — восточная. Мы так не можем, и у нас это никогда не получится. Путин в Мюнхене тогда все правильно сказал. А их реакция такая была понятно почему. Просто они отвыкли от такого, они на протяжении почти 20 лет как минимум, а по большому счету, сильно больше, со времен Громыко, с таким не сталкивались.

А потом пришли люди, которые готовы были отдать все в любой момент, даже не задавая вопросов. Запад от сопротивления России отвык, и ровно поэтому у них последовал такой анафилактический шок.

— Теперь еще дело Скрипалей придумали и уже сами боятся, что русские всех отравят.

— Дело Скрипалей, как видите, быстро заглохло. Земан сказал: мы производили Новичок, а это все — полная ерунда. И на этом все сразу закончилось. Потому что и до его заявления это все было весьма и весьма шатко.

Мы же понимаем прекрасно, что это был по определению очень серьезный политический процесс, который имел под собой только одно основание — провокацию. Надо было ее запустить. Они запустили, их абсолютно не волновала никакая доказательная база.

— Очень примитивно. Нельзя людей так примитивно дурить, если только короткое время…

— Почему? Можно. На Украине уже четыре года дурят, и ничего страшного. И они все еще добавки требуют. Поэтому, как показывает практика, можно. Просто надо нащупать болевые точки и по ним бить.

— Да, уже много таких ситуаций западные политики устраивали, и все им сошло с рук. Порошок в ООН, которым Колин Паул тряс, а в итоге миллион жителей Ирака погибли, в Ливии — подобная ситуация, со сбитым "Боингом" и еще много-много случаев, когда они так откровенно врали. Хотя Мей со Скрипалями, конечно, сильно опозорилась, но ни в коем случае никто никогда на Западе этого не признает и не скажет, что она должна отвечать за свои слова.

— Это у них традиция такая. Так дальше будет продолжаться.

— Нам как нужно реагировать? Биться за свое доброе имя или плюнуть? Вот ситуация в Думе, когда наши военные нашли участников съемки, а этих съемок же немереное количество. Нашли, в Страсбург привезли их, если я не ошибаюсь, и что сказали французы и англичане? Вы устраиваете театр из такой трагедии. Получается, что клеветать можно, а оклеветанные даже не могут пытаться защитить свое имя…

— Есть непопулярная точка зрения на все это. Но ведь это хамье англосаксонское всегда (исторический факт) понимает только силу. Бить надо в лицо с такой силой, чтобы они уже не встали. На каждую такую выходку надо давать ответ такой силой, чтобы мало не показалось.

Вариантов этого — очень много, Например, белые каски. Найти еще тех, кто с Запада поддерживал и финансировал, и террористов, и пособников, и даже не брать никого в плен. Вот тогда эта публика почувствует, что за них взялись всерьез.

Наша беда состоит в том, что мы садимся играть в шахматы, только против нас — не шахматист, а чемпион мира по тайскому боксу. И пока мы с вами раздумываем над тем, какую там сицилианскую защиту или защиту Каро-Канн применить, нам бьют в голову. Чтобы этого не было, надо сразу обозначать позиции. Вот тогда будет другое отношение.

— Как такое абсолютно фантастическое хамство может иметь какое-то отношение к дипломатии? И мы на это еще реагируем цивилизованно.

— Потому что нужно отвечать. Все это очень просто и в российской традиции. На подобные вызовы отвечают настолько жестко, что потом даже через поколение люди понимали неудобство своего собственного положения. А мы все никак не можем избавиться от иллюзий 90-х годов, когда нам рассказывали, что мы же все партнеры.

А мы же в G-8 на приставном стульчике сидели. У нас же — совет Россия - НАТО, где, правда, нас кинули уже 24 раза подряд, а мы надеемся, это на 25-й такого не произойдет. От этих иллюзий нужно избавляться. Это отпетое хамье понимает только симметричный ответ. К сожалению, практика это ясно показывает. А когда наши лидеры начинают пытаться с ними выстроить нормальные взаимоотношения, это ни к чему хорошему не приводит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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