Особенности мировой рыбалки: как Запад пытается прикормить Армению, но та пока срывается с крючка

Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении

10:23 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

На Западе любят "жертв" российской агрессии и даже не обязательно агрессии, а главное, чтобы нужный "актёр" был готов сыграть эту роль "жертвы". И, как правило, если "жертва" хорошо играет свою роль, то это очень неплохо оплачивается.

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Пока же основным исполнителем этой роли был Владимир Зеленский. Хотя в связи с началом предвыборной гонки в США их эта роль временно перестала интересовать. Но, как видно, ранее выплаченные гонорары за роль "жертвы" не дают покоя многим местечковым правителям.

Запад прикармливает Армению по всем правилам рыбалки

Долгое время роль жертвы "агрессии" пытается играть премьер-министр Армении Никол Пашинян. Роль давалась ему с трудом. Пашинян в глазах "заинтересованных" зрителей из Евросоюза и НАТО явно не тянул на роль "жертвы".

Хотя роль "жертвы", которой нужно денег, а лучше оружие, на Южном Кавказе очень была выгодна Западу. Но попытки Пашиняна обвинить во всём Россию хотя и приветствовались в Евросоюзе, но явно не давали необходимых дивидендов. И тогда Пашинян решил сыграть роль рыбки, которая готова клюнуть на хорошую наживку.

Настоящие рыбаки знают, чтобы клюнула хорошая рыба, её надо сначала прикормить. Вот этой "прикормкой" уже пару лет и занимается Евросоюз, пытаясь приманить тощую рыбу с гор Южного Кавказа и затащить её в свои сети, если не в ЕС, то точно в НАТО.

Армения пока сидит на российском крючке

Армения много лет сидела на российском крючке, но она явно научилась неплохо пользоваться её "приманкой", потребляя российский газ по самой минимальной цене, да и не только газ. И хотя товарооборот Армении со странами ЕС в 2023 году вырос на 42,7%, составив 7,615 млрд долларов, крупнейшим торговым партнёром Армении продолжает оставаться Россия, с товарооборотом 7,306 млрд, который так же увеличился на 43,3%.

Не секрет, что возрастающая часть российско-армянского товарооборота идёт за счёт нарушений Арменией западных антироссийских санкции. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда из-за неплотно прикрытых дверей армянского реэкспорта товаров из третьих стран в Россию, уже не Ереван зависит от Москвы, а наоборот.

В 2023 году через грузино-российский переход "Верхний Ларс" проехало более 1,2 млн транспортных средств. Подавляющая часть — это грузино-армянский транзит из третьих стран. Сегодня "Верхний Ларс" — это фактически второй Новороссийск по контейнерным грузам, где оборот на терминалах достиг уже миллиона TEU. Причём в системе оплаты этого потока достаточно широко задействованы банки Армении. Но пока на Западе, стараясь прикормить Ереван, закрывают на это глаза. Тем более, что Армения регулярно демонстрирует Западу, что вот-вот готова сорваться с российского крючка и уплыть в западные сети. Однако максимум, на что рискнула Армения сейчас, так это прекратить обслуживание карты МИР, за что, видимо, ещё получит по голове от России.

Возможное вступление Армении в НАТО напрягает Азербайджан

Видимо, особо не решив, на чей крючок она сядет, Армения в угоду будущему "хозяину" тянет вопрос урегулирования границ с Азербайджаном и противится любым инициативам подписать мирный договор и начать развивать свою и региональную экономику. Естественно, что её колебания между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном нервируют Баку. "Заинтересованный" Запад хоть периодически и наезжает на Баку, то вспоминая права человека, которые могут быть нарушены, то демонстративно поставляя в Армению оружие, но явно не хочет ссориться с Баку, хотя и пытается выторговать для себя отдельные преференции.

Вся эта катавасия вокруг Армении очень демонстративно проявилась во время саммита в Брюсселе, где прошла тройственная встреча межу премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. На эту встречу демонстративно не поехал президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого все пытались туда заманить.

Желая при этом как-то снизить негативную реакцию Баку, европейские лидеры, включая Энтони Блинкена и Урсулу фон дер Ляйен, наперебой звонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, заверяя его, что в Брюсселе намечены лишь "консультации" относительно плана действий ("маршрутной карты") по сближению Армении с ЕС и нового этапа сближения с НАТО. Естественно, что угроза безопасности Азербайджана заключается не столько в намерении официального Еревана вступить в НАТО, сколько в тех шагах, которые он с подачи альянса сделает в этом направлении и особенно после того. Тем более, что в ряде западных СМИ появились публикации о том, что США и ЕС планируют создать ускоренный план поддержки Армении, чтобы перевести её на новый этап взаимодействия с НАТО (пресловутый "План подготовки к вступлению").

Таким образом, усилия евроатлантической группы по вооружению Армении и её выводу с орбиты влияния России могут превратить в обозримом будущем Южный Кавказ в зону длительной дестабилизации и, возможно, боевых действий. Ведь армянские амбиции и мечты о "великой Армении" от моря до моря никуда не исчезли.

Здесь важно учесть, что если на Южном Кавказе будет спровоцирован очередной вооружённый конфликт, он разразится за пределами зоны безопасности НАТО, что однозначно выгодно Североатлантическому блоку, поскольку, как и в случае с Украиной, речь пойдёт о приграничной с Россией территории. Здесь у Запада много резонов, среди которых возможность частично отвлечь Москву от украинского фронта, заставить Россию маневрировать и принимать сложные решения, расшатывающие её региональный статус-кво. Словом, с точки зрения дополнительного давления на Россию для НАТО вооружённый конфликт на Южном Кавказе — это хороший результат.

С другой стороны, возможная база НАТО на территории Армении хоть и вызовет резкое напряжение в регионе, но, несмотря на все заявления, никак не изменит баланс сил в противостоянии США с Ираном. Ведь вокруг Ирана и так уже выстроено 19 американских военных баз и ещё одна никак не повлияет на расклад сил, но создаст проблемы в первую очередь Азербайджану, не говоря уже о России.

Поиск Ереваном нового "спонсора безопасности" привёл на Южный Кавказ Францию. Таким образом, уже не Россия, а Франция стремится использовать Армению в качестве своего форпоста на Южном Кавказе.

На фоне серии провалов французской дипломатии в странах Африки, а также инициатив армянского лобби в парламенте Пятой республики Армения всё больше и больше приобретает контуры идеального кандидата на роль новой колонии Франции и заодно весьма привлекательного рынка для продажи французского оружия.

Ситуация вокруг Армении уже создала две противоборствующие коалиции

В итоге можно отметить, что направляемая Западом политика Еревана, целенаправленно подталкивающая регион к новой войне, уже привела к созданию противоборствующих коалиций: Турция, Азербайджан и Россия — с одной стороны, и Франция с Евросоюзом — с другой. Особую пикантность этой ситуации придаёт и негласное участие в этом противостоянии Ирана, с одной стороны, поставляющего вооружение России, а с другой стороны, пробивающего свой шёлковый путь из Персидского залива в Балтийское море посредством нового транспортного пути, который соединит железные дороги Ирана, Азербайджана и России в единую сеть.

По просочившейся во французские СМИ информации, Запад требует от Пашиняна уже в ближайшие месяцы определиться со своим геополитическим выбором. Неслучайно Армения устами спикера парламента Алена Симоняна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна выразила на днях твёрдое намерение Еревана вступить в Европейский союз.

Армения замерла на распутье

И вот теперь, когда официальный Ереван должен перейти от словесных заявлений к реальной работе, то есть подать официальную заявку на членство в Евросоюзе, руководство Армении, что называется, замерло на распутье. Трёхсторонняя встреча в Брюсселе должна ответить на главный вопрос: "Как Запад намерен защитить Армению, если она формализует свой геополитический выбор?" Но что-то пошло явно не по плану, не сторговавшись, Армения вновь не клюнула на обещания, хотя, скорее всего, ЕС её просто кинул. Если вспомнить, ещё 9 июля 2021 года Евросоюз объявил, что готов предоставить Армении в течение следующих пяти лет помощь в размере 2,6 млрд евро.

5 апреля в ходе встречи Пашинян — Блинкен — фон дер Ляйен стало известно, что через три года после этого решения Евросоюз и США совместно "обещают" в течение четырёх лет предоставить Армении только лишь пару крошек в виде 270 млн евро и то с разбивкой на следующие четыре года в форме грантов. Следовательно, Запад не только не выполнил данные ранее обещания, но и уменьшил сумму более чем в десять раз.

В итоге, делая хорошую мину при плохой игре, близкие к правительству Армении СМИ расписали итоги брюссельского саммита как "беспрецедентный поворот" и "историческое событие". Однако армянские оппозиционные круги убеждены, что, помимо обещанной копеечной грантовой помощи, Никол Пашинян не смог ничего добиться и переговоры, по сути, провалились. Однако это не говорит о том, что игры Запада прекратились.

Призыв Москвы к Еревану "не дать Западу обмануть себя" и повести Армению "по ложному пути" явно игнорируется, хотя это становится небезопасно практически для всех в регионе. Москве ведь может и надоесть прикармливать эту рыбку, и она старым дедовским методом может просто бросить в омут тротиловую шашку, чтобы все всплыли брюхом вверх, а потом по новой запустить своих мальков. И это будет не самый худший вариант развития событий, учитывая планы НАТО в этом регионе.

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