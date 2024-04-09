Украине поставили условие для вступления в ЕС

Politico: для вступления в ЕС Украина должна отказаться от экспорта сельхозпродукции

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Разногласия в торговле сельскохозяйственной продукцией ставят стремления Украины в ЕС в затруднительное положение, пишет американское издание Politico. В своем новом материале авторы поясняют, что если Украина хочет вступить в ЕС то, ей, возможно, придется оставить свой сельскохозяйственный сектор "в стороне".

Фото: https://twitter.com/DefenceU/status/1592109317033185280 by Defense of Ukraine is licensed under public domain

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может отличаться от мнения редакции.

Когда украинские фермеры смотрят в свое послевоенное будущее, они видят себя частью ЕС, свободно продающими продукцию на едином рынке блока.

Но этого не произойдет, если такие страны, как Польша, добьются своего.

В то время как Украина готовится к новому наступлению России с востока, ее соседи по ЕС — и военные союзники на западе — в очередной раз ограничивают массовый экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как кукуруза, мясо птицы и сахар, который, как жалуются некоторые страны блока, наносит ущерб их собственным фермерам.

Ожидается, что во вторник законодатели из комитета Европейского парламента по международной торговле одобрят ужесточение ограничений на украинские сельскохозяйственные товары в рамках временных мер по либерализации торговли. Аналогичные ограничения были согласованы в понедельник, после нескольких недель споров, парламентом и 27 странами-членами ЕС.

Ограничения необходимы для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС, утверждает польский евродепутат Анджей Галицкий из правоцентристской Европейской народной партии, чьи поправки, предусматривающие ужесточение ограничений, были в значительной степени поддержаны парламентом и странами-членами ЕС.

"Мои поправки отвечают интересам Украины", — заявил Politico близкий соратник премьер-министра Дональда Туска, пояснив, что они направлены не на полное прекращение импорта, а на защиту европейских фермеров от усиления конкуренции.

Официальные лица в Киеве, которые назвали ограничения необоснованными, называют это чепухой.

Впереди трудный путь

Факты, похоже, говорят в пользу позиции Украины. Ее продукция пользуется большим спросом в пищевой промышленности ЕС, в то время как европейские фермеры, составляющие крошечную долю экономики блока, по сути, являются единственной группой, которая не хочет ее покупать. Более того, нет никаких свидетельств того, что фермеры ЕС страдают от конкуренции со стороны Украины.

Алекс Лисситса, глава украинского клуба агробизнеса, сказал, что ограничения демонстрируют иронию того, что страны ЕС препятствуют украинскому экспорту, одновременно призывая страну привести свои действия в соответствие с правилами ЕС.

"С одной стороны, нас просят адаптировать наше производство к стандартам ЕС, а с другой [...] страны ЕС блокируют наш экспорт и пытаются вновь ввести квоты", — сказал он Politico.

Срок действия мер по либерализации торговли, которые временно снимают все действующие ограничения на украинский импорт в ЕС, чтобы помочь стране отвечать России, истекает в июне 2025 года. После этого обе стороны вернутся к условиям своего соглашения о свободной торговле от 2016 года, которое предусматривает постепенную отмену всех оставшихся тарифов.

Галицкий добавил, что ограничения, введенные по его указанию, дают представление о будущем украинского сельского хозяйства в ЕС, где поставки продукции из Украины либо ограничены, либо их доступ в определенные страны ограничен.

Польский законодатель заявил, что его страна первой поддержала вступление Украины в ЕС.

"Нам нужно начать переговоры о вступлении", — сказал он, но на "реалистичных условиях".

Для Киева это означает начать с сельского хозяйства и уладить разногласия, прежде чем переходить к другим вопросам.

Но если судить по разногласиям, возникшим в то время, когда Киев борется за выживание, то может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет устранено, если вообще когда—либо возникнет.

Также крайне маловероятно, что обе стороны когда-либо придут к согласию.

В то время как законодатели, подобные Галицкому, видят в усилении конкуренции со стороны украинских гигантских агрохолдингов угрозу самому выживанию европейских фермеров, Киев считает, что действуют правила свободного рынка, и хочет, чтобы страны ЕС им следовали.

Протекционизм не спасет сельскохозяйственный сектор ЕС, сказал Лисситса.

"Польские фермеры слишком малочисленны, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия", — сказал он.

Им было бы лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей, добавил он.