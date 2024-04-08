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Дмитрий Плотников
Сгоревшие шапки на ворах. Запад замер в ожидании расследования теракта в "Крокусе"

Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе"

3:45
Мир

На днях Следственный комитет обнародовал некоторые данные со смартфонов террористов, которые устроили кровавый расстрел в подмосковном "Крокусе Сити Холле".

Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Тайное станет явным

На телефонах были скриншоты с входами в концертное здание, а также подъездные пути к нему. Разумеется, это говорит о том, что эти люди серьёзно готовились к массовому расстрелу беззащитных людей.

Однако кроме того, там было обнаружено ещё несколько примечательных снимков. На них украинская символика и та мерзкая почтовая марка с нецензурный надписью с отсылом к русским, а также различные фотографиями с боевиками ВСУ. Всё это служит доказательством, что эти преступники идейно поддерживают политику украинских властей. Политику нацизма.

Не сомневаюсь, что наши следственные органы показали нам лишь часть того, что смогли "нарыть" на этих нелюдей. Всё это показывает, что и бандеровцы и игиловцы* — родственные души. Убеждён, что у нас с вами ждёт ещё немало доказательств того, что к этому страшному террористическому акту в Подмосковье причастны украинские спецслужбы. Просто следователи пока в интересах следствия это всё ещё нам не показали.

Остаются главные вопросы. И главный — стоит ли за этим терактом Украина как государство? Ведь киевский режим может запросто сказать, что это сделали люди, которые абсолютно не зависят от руководства спецслужб. Главная мысль оправдания Зеленского и Ко будет в том, что все эти косвенные доказательства не указывают на то, что именно Киев стал заказчиком расстрела людей в Красногорске.

Но не сомневаюсь, что наши следователи не будут принимать решение на основании косвенных улик. Но и поверить, что это случайное совпадение — радикальные исламисты вдруг оказались поклонниками украинских ультранационалистических идей, не могу.

Тем более накануне Первый канал показал ролики с допросами, где чётко было понятно — эти преступники изо всех сил рвались на Украину. Уж не знаю для чего — чтобы получить там своё вознаграждение или ещё для чего-нибудь. Но напомню, радикальные исламисты никогда не действуют ради денег. Для них первична сама идея.

"Рафик не виноват..."

Также отмечу, что именно Запад стал кричать первым, что Киев в теракте не виноват. Сперва "шапка загорелась" у Вашингтона: сотрудник администрации Байдена сразу начал всех заверять в невиновности киевской власти. Потом министр обороны Франции Себастьян Лекарню звонил нашему Сергею Шойгу и убеждал, что "Рафик не виноват", а сделали это боевики ИГИЛ*.

Вот эти навязчивые оправдания и настораживают. Зачем вы так настойчиво оправдываете невиновных, если это сделали исламисты? Ведь Россию убедить в непричастности Украины очень легко — просто обнародуйте данные о непричастности Киева, приведите железные доказательства вины исламистов. Пускай те же французы выступят и назовут фамилии всех организаторов, тем более что они говорили, что у них есть таковые. Но нет, Запад тупо свалился к риторике "не виноват Киев, и всё тут".

Почему?

Да потому что там прекрасно понимают, что Россия обязательно доберётся до истины, в которой доказательств причастности Украины появляется всё больше и больше. Конечно, разведки Запада работают. И у них тоже будут все сведения, кто это сделал, и западные партнёры понимают, что все виновные понесут наказание. Но также Запад понимает, что это будет серьёзное наказание. Но в вот в какой это будет форме — как раз волнует и пугает Запад…

*Верховный суд России признал деятельность организации террористической и запретил её деятельность на территории России.

Следователи показали содержимое телефонов напавших на «Крокус» террористов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы теракт сергей шойгу
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